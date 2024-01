Top 8 tiêu chí lựa chọn dịch vụ cưới hỏi trọn gói uy tín nhất

Ngày 2/1, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai chương trình công tác năm 2024. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

