Trao quyết định thăng cấp bậc hàm và bằng Tổ quốc ghi công cho 3 cán bộ CSGT hy sinh trên đèo Bảo Lộc

Thứ trưởng Bộ Công an đến gia đình 3 cán bộ CSGT đã hy sinh trên đèo Bảo Lộc, trao quyết định của Thủ tướng về việc cấp bằng Tổ quốc ghi công.

Ngày 1-8, Công an tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp bằng Tổ quốc ghi công; Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về thăng cấp bậc hàm đối với 3 cán bộ CSGT hy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên đèo Bảo Lộc.

Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an, trao quyết định cho thân nhân liệt sĩ Nguyễn Khắc Thường.

Trước đó, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký Quyết định công nhận liệt sĩ và cấp Bằng "Tổ quốc ghi công" đối với 3 cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng. Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, đã ký các quyết định truy thăng cấp bậc hàm sĩ quan nghiệp vụ đối với 3 cán bộ hy sinh. Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an, cùng lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đến từng gia đình 3 cán bộ CSGT đã hy sinh để tận tay trao quyết định cấp Bằng "Tổ Quốc ghi công", trao các quyết định thăng cấp bậc hàm đối với 3 cán bộ CSGT hy sinh.

Cụ thể, Thiếu tá Nguyễn Khắc Thường được truy thăng lên Trung tá, Đại úy Lê Quang Thành lên Thiếu tá, Thượng úy Lê Ánh Sáng lên Đại úy. Thứ trưởng Lê Văn Tuyến ân cần thăm hỏi, động viên thân nhân các liệt sĩ sớm vượt qua nỗi đau to lớn, mất mát không gì bù đắp được. Sự hy sinh của các cán bộ CSGT thể hiện tinh thần "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ".

Ông Nguyễn Ngọc Phúc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, trao bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân liệt sĩ Nguyễn Khắc Thường.

Thông tin từ Ban Cứu trợ thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, đơn vị đã ban hành quyết định trao 80 triệu đồng từ Quỹ Cứu trợ tỉnh hỗ trợ 4 nạn nhân, gồm 3 cán bộ CSGT Trạm Madaguoi hy sinh và anh Phạm Ngọc Anh tử vong trong vụ sạt lở tại chốt trực CSGT đèo Bảo Lộc.

Số tiền hỗ trợ là 20 triệu đồng/trường hợp. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Lâm Đồng sẽ đến thăm và hỗ trợ trực tiếp cho các nạn nhân trong vụ việc.

Cũng trong ngày 1-8, cung đường đèo Bảo Lộc nối TP Bảo Lộc với huyện Đạ Huoai đã được thông xe trở lại sau 2 ngày tạm đóng để xử lý hiện trường vụ sạt lở tại đây.

Trước đó, chiều 30-7, đèo Bảo Lộc xảy ra nhiều vụ sạt lở đất. Nhóm CSGT Trạm Madaguoi trong lúc có mặt tại chốt trực trên đèo Bảo Lộc thì xảy ra sạt lở làm vùi lấp 3 cán bộ cùng một người dân tên Phạm Ngọc Anh. Đến tối cùng ngày, thi thể 3 cán bộ CSGT được lực lượng cứu hộ tìm thấy. Thi thể nạn nhân còn lại được tìm thấy vào trưa 31-7.

Trường Nguyên