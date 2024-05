Trẻ mầm non, tiểu học có học bù thứ 7 tuần này không?

Sau kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5 dài 5 ngày liên tục, các trường mầm non, tiểu học ở TP.HCM tổ chức dạy bù, cho học sinh học bù vào thứ bảy (4.5) không?

Học sinh Trường tiểu học Điện Biên, Q.10, TP.HCM học thể dục trong nhà đa năng, đảm bảo mát mẻ, tránh được thời tiết nắng nóng

Thứ bảy học bù theo thời khóa biểu thứ hai

Chị Bùi Thị Cẩm Tiên, phụ huynh có 2 con đều học ở Trường tiểu học Bùi Văn Ngữ, H.Hóc Môn, TP.HCM cho biết từ trước kỳ nghỉ lễ 30.4-1.5 dài 5 ngày liên tục thì nhà trường đã gửi thông báo tới tất cả phụ huynh về lịch nghỉ, lịch học bù của học sinh.

Cụ thể, học sinh Trường tiểu học Bùi Văn Ngữ, H.Hóc Môn nghỉ từ ngày 29.4 tới hết ngày 1.5.2024. Thứ năm, ngày 2.5 học sinh đi học lại. Ngày thứ bảy (4.5), học sinh học bù cho ngày 29.4 đã nghỉ.

Một số trường tiểu học tại Q.1, TP.HCM cũng gửi thông báo cụ thể lịch nghỉ, lịch học bù tới phụ huynh học sinh. "Do các em học sinh nghỉ ngày thứ hai (29.4) để đảm bảo 5 ngày nghỉ lễ liên tục nên học sinh có lịch học hoán đổi. Thứ bảy (4.5), các em đi học bình thường, theo thời khóa biểu thứ hai", theo thông báo. Một số trường cũng gửi đăng ký tới phụ huynh, để bé nào xin phép nghỉ ngày thứ bảy tuần này sẽ báo trước, để nhà trường chủ động trong việc chuẩn bị suất ăn bán trú.

Trường mầm non Sơn Ca 14 (Q.Phú Nhuận, TP.HCM) cũng thông báo rộng rãi tới tập thể giáo viên, nhân viên, phụ huynh học sinh lịch học bù vào thứ bảy (4.5). Tuy nhiên đặc thù là trường mầm non, nhiều trẻ em có thể ở nhà với ông bà, ba mẹ, nên nhà trường đã thực hiện khảo sát lấy ý kiến trong các nhóm lớp để có báo cáo tổng số trẻ đi học bù vào thứ bảy giúp nhà trường chuẩn bị đủ suất ăn trưa bán trú, ăn xế cho các bé, tránh lãng phí. Cô Lê Cẩm Linh, Hiệu trưởng Trường mầm non Sơn Ca 14, cho biết có 200/330 trẻ đăng ký đi học bù thứ bảy, chiếm khoảng 61%.

Trẻ em Trường mầm non Sơn Ca 14, Q.Phú Nhuận, TP.HCM tự dọn bàn, chuẩn bị cho giờ ăn trưa CẨM LINH

Từ ngày 23.4, Trường mầm non 19/5 (Q.7, TP.HCM) cũng có thông báo tới tất cả tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh học sinh nhà trường về thời gian nghỉ. Trong thông báo, nhà trường cho biết: "Dịp nghỉ lễ 30.4. và 1.5, cán bộ giáo viên nhân viên, học sinh được nghỉ 5 ngày liên tục từ 27.4 đến hết 1.5, làm bù vào thứ bảy (4.5). Thời gian tổ chức dạy bù cho học sinh thứ bảy (4.5)".

Các trường, lớp mầm non tư thục, độc lập nếu vẫn giữ trẻ các ngày thứ bảy trong tuần thì thứ bảy này vẫn làm việc bình thường.

"Phụ huynh phải đi làm bù, may mà trường có học bù"

Có ý kiến phụ huynh thì cho rằng trời nắng nóng, sao không cho trẻ mầm non, tiểu học nghỉ ở nhà thứ bảy để ôn bài, không cần đến trường. Tuy nhiên, nhiều người ủng hộ việc cho học sinh đi học bù vào thứ bảy. "Rất nhiều gia đình mà ba mẹ phải đi làm bù, không phải nhà nào cũng có ông bà, người thân ở nhà trông trẻ, nên đến trường vẫn là giải pháp an toàn. Đi học vào sáng sớm, về cũng là buổi chiều, trẻ được học tập, vui chơi, ôn tập kiến thức", phụ huynh Kim Anh, có con học tiểu học ở Q.10 cho hay.

Trẻ lớp 1 một trường tiểu học ở TP.HCM

Anh Nguyễn Đình Sơn, phụ huynh có con học lớp 2 ở Trường tiểu học Nguyễn Thị Định, Q.12, TP.HCM, cho biết cô giáo đã thông báo thứ bảy tuần này các con vẫn đến trường học, bù cho hôm thứ hai.

"Hai vợ chồng tôi cũng phải đi làm bù vào thứ bảy này. Nên tôi thấy nhà trường dạy bù cho các con là bình thường. Vì cha mẹ đi làm hết, con cái cũng cần có người trông. Phụ huynh lớp con tôi hoàn toàn ủng hộ việc dạy bù. Thời gian này cũng đang trong quá trình ôn tập chuẩn bị kiểm tra hết kỳ 2. Trẻ nhỏ sau kỳ nghỉ dài 5 ngày liên tục, nhiều em quên kiến thức, nên đi học để ôn tập cũng là bình thường", anh Sơn nói.

Theo khảo sát của Báo chí, các trường tiểu học ở các quận khác, như Trường tiểu học Sơn Cang (Q.Tân Bình); Trường tiểu học Điện Biên (Q.10) cũng tổ chức dạy học bù vào thứ bảy (4.5), các hoạt động bán trú diễn ra bình thường.

Thúy Hằng