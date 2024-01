Triển khai công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2024

Sáng 16/1, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Thu Hà - Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế Thành phố chủ trì Hội nghị triển khai công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2024. Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến từ điểm cầu UBND Thành phố tới điểm cầu các quận, huyện, thị xã. Dự tại điểm cầu UBND Thành phố có Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Lê Hùng Sơn, cùng đại diện một số sở, ngành Thành phố.

Quang cảnh Hội nghị

Năm 2023, BHXH Thành phố đã hoàn thành, hoàn thành vượt chỉ tiêu tỷ lệ bao phủ BHYT, tỷ lệ số người tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện và BHTN được HĐND, UBND Thành phố giao.

Cụ thể, số người tham gia BHXH bắt buộc đạt trên 2 triệu người, tăng 3,78% so với năm 2022; đạt 100,18% Kế hoạch BHXH Việt Nam giao; chiếm 43% lực lượng lao động trong độ tuổi lao động. Số người tham gia BHXH tự nguyện là 106.339 người, tăng 41,76% so với năm 2022; chiếm 2% lực lượng lao động trong độ tuổi lao động.

Số người tham gia BHYT là trên 7,9 triệu người, tăng 3,24% so với năm 2022, đạt 100,63% Kế hoạch BHXH Việt Nam giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 93,5% dân số. Số người tham gia BHTN là trên 1,9 triệu người, tăng 3,86% so với năm 2022; đạt 100,44% Kế hoạch BHXH Việt Nam giao; chiếm 39,5% lực lượng lao động trong độ tuổi lao động, vượt 0,5% chỉ tiêu được HĐND, UBND Thành phố giao.

Bên cạnh đó, BHXH Thành phố cũng đã hoàn thành sớm và vượt kế hoạch Thu được BHXH Việt Nam giao, tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN năm 2023 là 61.455,2 tỷ đồng, tăng 7.240 tỷ đồng, tương đương tăng 13,36% so với năm 2022; giảm tỷ lệ chậm đóng BHXH phải tính lãi xuống 2,3%.

Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật BHXH, BHYT luôn được quan tâm, chú trọng; phương thức, nội dung tuyên truyền thường xuyên được đổi mới đổi mới góp phần nâng cao nhận thức của người dân và doanh nghiệp về chính sách, pháp luật BHXH, BHYT.

Việc giải quyết, chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN được thực hiện nhanh chóng và an toàn; giải quyết kịp thời, thấu đáo quyền lợi của người tham gia; phối hợp với Ngân hàng, Bưu điện trong công tác chi trả, quản lý chặt chẽ người hưởng tạo sự hài lòng cho người tham gia và thụ hưởng chính sách, góp phần ổn định đời sống của nhân dân, thực hiện tiến bộ, công bằng và ổn định chính trị - xã hội. Năm 2023, BHXH Thành phố đã thực hiện giải quyết các chế độ BHXH, BHTN cho 667.023 lượt người với số tiền 8.477 tỷ đồng, chi lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng cho 584.828 người hưởng với tổng số tiền hơn 39.103 tỷ đồng.

Quỹ BHYT được quản lý chặt chẽ; tập trung giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến khám chữa bệnh BHYT, yêu cầu cơ sở KCB BHYT đảm bảo cung ứng đủ thuốc, vật tư y tế phục vụ KCB BHYT đảm bảo quyền lợi cho người bệnh có thẻ BHYT; tăng cường thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT để ngăn ngừa các biểu hiện lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT. Năm 2023, BHXH Thành phố ký hợp đồng KCB BHYT với 190 cơ sở KCB (với 614 điểm KCB, kết nối liên thông dữ liệu) để thực hiện công tác KCB đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT. Đối với y tế cơ sở, có 478/574 trạm y tế xã tham gia KCB BHYT. Năm 2023 phát sinh 12.579.656 lượt KCB BHYT, tăng 16,3% so với năm 2022, với chi phí KCB BHYT là 22.406.066 triệu đồng.

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Lê Hùng Sơn phát biểu tại Hội nghị

Công tác thanh tra, kiểm tra được quan tâm chú trọng, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT; kịp thời giải quyết đơn thư, khiếu nại của người dân về chế độ, chính sách BHXH, BHYT. Trong năm 2023, BHXH Thành phố đã thực hiện 5.182 cuộc thanh tra, kiểm tra. Trong đó, thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch 4.189 cuộc đạt 117,6 % Kế hoạch được BHXH Việt Nam giao; thanh tra, kiểm tra đột xuất 993 cuộc. Số tiền các đơn vị đã TTKT nộp để khắc phục chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN là 515,6 tỷ đồng (đạt 79%).

Công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin được triển khai đồng bộ, toàn diện, thực hiện tốt việc giao dịch hồ sơ điện tử, dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tham gia BHXH, BH thất nghiệp; thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao triển khai Đề án 06 của Chính phủ.

Tại Hội nghị, đại diện các sở, ngành Thành phố, các quận, huyện đã tham luận, làm rõ những kết quả đạt được; chia sẻ những cách làm hay, bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện; đồng thời đề xuất một số giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Lê Hùng Sơn đánh giá, qua nghe các ý kiến tham luận của các sở ngành, đơn vị có thể cảm nhận được ở Hà Nội, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc cùng cơ quan BHXH thực hiện chính sách đúng tinh thần Nghị quyết số Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách BHXH. Nhờ vậy, năm 2023, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng người dân Thủ đô vẫn được hưởng đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách an sinh xã hội.

Ghi nhận các kết quả đã đạt được của BHXH Thành phố trong năm qua, đồng chí Lê Hùng Sơn đề nghị trong thời gian tới, Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo các sở ngành, quận huyện quan tâm hơn nữa tới việc thực hiện các chính sách BHXH, BHYT; nâng cao hơn nữa hoạt động của ban chỉ đạo các cấp; Thường xuyên nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, tổ chức thanh kiểm tra để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT.

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Lê Hùng Sơn cũng đề nghị chính quyền Thành phố quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng khám chữa bệnh BHYT; Hỗ trợ nguồn lực cho công tác an sinh xã hội; Chỉ đạo các ngành các cấp kết nối liên thông dữ liệu.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Thu Hà phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Thu Hà ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng và những kết quả đã đạt được của các đơn vị, quận huyện trong thời gian qua, đặc biệt là năm 2023.

Theo Phó Chủ tịch UBND Thành phố, đạt được những kết quả trên là nhờ có sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát quyết liệt, kịp thời của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố và chính quyền các cấp.

Bên cạnh đó, cơ quan thường trực là BHXH Thành phố đã tham mưu tích cực, thẳng thắn, chỉ rõ các vấn đề không ngại va chạm. Cùng với đó là sự phối hợp hiệu quả, trách nhiệm của liên ngành trong thực hiện nhiệm vụ; Sự chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ của các quận huyện thị xã. Các đơn vị đã nắm bắt rất chắc địa bàn, đối tượng và có giải pháp thực hiện cụ thể cho từng nhóm đối tượng, từng thời điểm. Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật và các nội dung liên quan đến BHXH, BHYT được chú trọng quan tâm, đổi mới. Nhiều mô hình hiệu quả, sáng tạo, huy động được các nguồn lực của xã hội đối với công tác an sinh xã hội, đồng thời cũng làm thay đổi được nhận thức của các gia đình, cá nhân trong việc tham gia BHXH, BHYT.

Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo BHXH Việt Nam, đồng chí Vũ Thu Hà cho biết, Thành phố đã giao chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2024, trong đó có chỉ tiêu cụ thể cho từng địa phương. Tuy nhiên, so với tiềm năng của Thủ đô, dư địa còn nhiều nên cần phải có sự quyết tâm hơn nữa. Đặc biệt, năm 2024 là năm kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô, sẽ có rất nhiều các nhiệm vụ, phần việc được triển khai, trong đó nhóm thực hiện an sinh xã hội rất được quan tâm vì có liên quan thiết thực tới việc đảm bảo cuộc sống của nhân dân. Trong khi đó, thực hiện an sinh xã hội thì BHXH và BHYT là 2 trụ cột chính. Vì vậy, chỉ tiêu cần phấn đấu cao hơn.

Để thực hiện tốt các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra, Phó Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu các đơn vị cần quan tâm làm tốt hơn công tác tuyên truyền, tư vấn, phổ biến giáo dục pháp luật các nội dung liên quan đến những quy định và thực hiện BHXH, BHYT. Giao BHXH Thành phố chủ trì cùng Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp tham mưu cho Thành phố các nhóm giải pháp và hình thức, cách thức triển khai. Các sở chuyên môn: Lao động Thương binh và Xã hội, Y tế và các ngành có liên quan tham gia xác định rõ lộ trình, cách làm…triển khai một cách bài bản để đạt được các yêu cầu đề ra.

Cùng với đó, cần thực hiện tốt việc cung cấp chia sẻ dữ liệu và đẩy mạnh ứng dụng CNTT. Tăng cường công tác thanh kiểm tra, xử lý các vi phạm về nợ đọng, trốn đóng BHXH; Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh BHYT. Trong đó, Phó Chủ tịch UBND Thành phố lưu ý cần nghiên cứu có sự kết nối, chia sẻ, tư vấn để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ở các địa phương, góp phần hạn chế, giảm tải lên các khu trung tâm. Triển khai hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 13/2023/NQ-HĐND quy định một số nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố Hà Nội, trong đó có nội dung hỗ trợ kinh phí đóng BHYT…

Lê Hải