Triệu hồi gần 250 xe Audi A6 và A7 vì lỗi hết xăng mà xe không báo

Cụ thể, mới đây, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã phát đi thông báo triệu hồi đối với 248 xe Audi A6 và A7 được sản xuất trong khoảng thời gian từ 1/1/2019 đến 14/12/2022; được nhập khẩu và phân phối chính thức tại thị trường Việt Nam để kiểm tra và thay thế cảm biến nhiên liệu.

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, cảm biến nhiên liệu là thiết bị đo nhiên liệu trong bình chứa của phương tiện vận tải. Thiết bị thường được lắp đặt cho các phương tiện có lượng tiêu thụ nhiên liệu giúp tối ưu chi phí và kiểm soát nhiên liệu.

Trong quá trình sử dụng xe, cảm biến nhiên liệu có thể bị mắc kẹt trong ống thông hơi

trong thùng chứa nhiên liệu do khoảng cách giữa cảm biến và ống thông hơi bên trong có thể quá nhỏ. Do đó, không còn phát hiện sự sụt giảm mức nhiên liệu trong quá trình vận hành xe. Mức nhiên liệu/quãng đường còn lại không chính xác được hiển thị trên đồng hồ táp lô. Nếu nhiên liệu trong bình được sử dụng hết, xe sẽ dừng lại mà không có cảnh báo trước.

Nguyên nhân được xác định là do thay đổi vị trí lắp đặt của bơm nhiên liệu kết hợp với dung sai quá mức về hình dạng của cảm biến nhiên liệu dẫn đến khoảng cách giữa cảm biến và ống thông hơi bên trong có thể quá nhỏ trong một số trường hợp. Cảm biến nhiên liệu có thể bị kẹt trong ống thông hơi; do đó, nó không còn phát hiện sự sụt giảm mức nhiên liệu do vận hành xe.

Mức nhiên liệu và quãng đường còn lại hiển thị trên đồng hồ táp lô của xe các giá trị không chính xác. Nếu khách hàng không nhận thấy rằng màn hình hiển thị là không hợp lý và tiếp tục lái xe cho đến khi hết bình xăng, động cơ có thể tắt mà không có cảnh báo trước. Tùy theo mức độ hư hỏng, động cơ có thể bị ngừng hoạt động đột ngột, dễ dẫn đến trường hợp hỏng máy, xe đột ngột giật cục, không thể tăng ga, không thể khởi động động cơ, gây mất an toàn cho xe và người lái khi tham gia giao thông.

Để khắc phục lỗi trên thì bơm nhiên liệu phải được thay thế bằng cái mới với phiên bản có thiết kế cải tiến trên những xe bị ảnh hưởng.

Hiện tại Audi AG chưa ghi nhận bất kỳ trường hợp nào gây mất an toàn cho người trên xe liên quan đến lỗi trên. Tuy nhiên để đảm bảo an toàn cho khách hàng sử dụng xe tại Việt Nam, Audi Việt Nam quyết định thực hiện triệu hồi toàn bộ các xe Audi A6 và A7 có thể bị ảnh hưởng được sản xuất từ 1/1/2020 đến 14/12/2022 được nhập khẩu và phân phối chính thức tại thị trường Việt Nam để kiểm tra và thay thế linh kiện này. Đối với các xe do công ty khác phân phối thuộc diện triệu hồi theo công bố của Audi AG, về cơ bản việc triệu hồi các xe này thuộc trách nhiệm của cơ sở nhập khẩu.

Tuy nhiên, nếu khách hàng mang xe tới các đại lý ủy quyền của Audi Việt Nam (Cty TNHH Ô Tô Á Châu) để yêu cầu xử lý, chúng tôi cũng rất sẵn sàng hỗ trợ liên hệ với công ty mẹ (AudiAG) để xem xét và thực hiện kiểm tra và khắc phục khi được sự chấp thuận (áp dụng cho xe các Bộ Ngoại Giao hoặc nhập khẩu theo dạng di chuyển tài sản). Để biết thêm các thông tin chi tiết về chương trình triệu hồi có thể liên hệ với Cty TNHH Ô Tô Á Châu hoặc các đại lý ủy quyền của Audi Việt Nam.

Ngoài ra, cũng trong đợt này, Audi Việt Nam còn tiến hành triệu hồi 197 xe Q2 sản xuất từ 1/1/2017 đến 29/5/2021 cũng được triệu hồi vì phần ốp nhựa hông (tấm ốp trang trí bên ngoài cột C) có thể bị tách ra một phần trên xe. Trong trường hợp xấu nhất, tấm ốp trang trí này có thể rơi ra khi xe đang di chuyển và gây nguy hiểm cho các phương tiện giao thông phía sau.

Những chiếc Audi Q2 trong diện bị ảnh hưởng sẽ được kiểm tra ốp nhựa hông và dán chặt nó vào vị trí nếu cần. Thời gian kiểm tra và khắc phục là 2 giờ cho mỗi xe (bao gồm cả 3 model nêu trên) và được miễn phí.

Bảo Linh