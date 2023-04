Trình diễn áo dài và xác lập 3 kỷ lục Guinness Việt Nam

Một góc công viên Văn Lang, nơi diễn ra sự kiện xác lập kỷ lục Guinness Việt Nam về sự kiện có số người mặc áo dài đông nhất. Ảnh: Trung Kiên/TTXVN

Chiếc áo dài kỷ lục "Non sông gấm vóc" với tà áo dài 178m, nặng gần 200kg được nâng bởi các thanh, thiếu niên trẻ trung, thể hiện sự tôn trọng các giá trị di sản. Áo dài “Non sông gấm vóc” được thực hiện in, vẽ, thêu tay và đính kết với 410m vải tafta, voal, gấm, lụa, gắn với hàng triệu hạt pha lê lấp lánh, 50m tơ óng viền, 380m dây viền kết đá, 100 cuộn len đũa và len xù kết hợp với hơn 300 viên đá to lấp lánh, hàng ngàn cánh sen gấm, hàng trăm lá sen voal và nhất là tâm huyết, công sức và thời gian làm việc cần mẫn của nhà thiết kế Phương Hồ cùng hơn 20 người thợ may - thợ thêu.

Mở đầu sự kiện là tiết mục Hát Xoan do các em thiếu nhi biểu diễn với trang phục truyền thống ấn tượng phù hợp với không gian của sự kiện. Ảnh: Trung Kiên/TTXVN

Chiếc áo dài "Non sông gấm vóc" còn khắc họa vẻ đẹp hùng vĩ, nên thơ của dải đất Việt Nam hình chữ S với hình ảnh của 30 danh lam thắng cảnh tiêu biểu, lấy Đền Hùng Phú Thọ làm trung tâm kết nối và lan tỏa các giá trị di sản văn hóa dân tộc Việt Nam.

Sự kiện đã thu hút được 3.739 phụ nữ ở nhiều lứa tuổi nhiệt tình tham gia. Ảnh: Trung Kiên/TTXVN

Bên cạnh chiếc áo dài kỷ lục “Non sông gấm vóc”, các nhà thiết kế lần này cũng đã dày công sáng tạo, cho ra các bộ sưu tập trình diễn trong dịp này tập như: Linh thiêng nguồn cội; Sắc cọ; Sen gấm và Non sông gấm vóc. Những bộ sưu tập mang đậm nét dân gian đương đại với sự kết hợp tinh tế giữa họa tiết hoa sen; lá cọ cùng với thế giới đa sắc màu sang trọng của gấm, lụa… Tất cả tạo nên điểm nhấn ấn tượng cho trang phục truyền thống của Việt Nam và để lại nhiều ấn tượng cho người xem.