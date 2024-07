Trực tiếp: Lễ truy điệu và Lễ an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức lúc 13h00 ngày 26/7 tại Nhà tang lễ Quốc gia. Lễ an táng diễn ra lúc 15h00 cùng ngày tại Nghĩa trang Mai Dịch.

16:00 Ngày 26/07/2024

Khoảnh khắc tiễn biệt cuối cùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Gia đình tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: TTXVN

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại biểu trong nước và quốc tế mặc niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: TTXVN

Lễ an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: TTXVN

15:22 Ngày 26/07/2024

Dân làng tiễn biệt, nguyện noi theo một nhân cách lớn

Dự lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, hàng trăm người dân quê hương Đông Anh đã không kìm được nước mắt, tiếc thương nhà lãnh đạo vì dân, vì nước, cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Nhiều người cao tuổi khẽ đưa tay lau dòng nước mắt, còn gương mặt những người trẻ đều đượm vẻ đau thương.

Quang cảnh lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà văn hóa thôn Lại Đà xã Đông Hội. Ảnh: TTXVN

Ông Ngô Văn Đường (xã Vân Hà, huyện Đông Anh) chia sẻ, ông đã cùng lãnh đạo Trường Trung học phổ thông Nguyễn Gia Thiều (quận Long Biên) tới viếng Tổng Bí thư từ hôm 25/7 tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. “Tôi muốn được cùng dân làng tiễn biệt ông - một nhân cách lớn. Chúng tôi sẽ noi theo nhân cách, tinh thần, ý chí của ông, để xứng đáng với tình yêu ông dành cho quê hương Lại Đà nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung”, ông Ngô Văn Đường nói.



Đứng trong đoàn người trước cửa Nhà văn hóa, chăm chú theo dõi tường thuật trực tiếp lễ truy điệu qua màn hình, em Nguyễn Công Sơn, học sinh lớp 12A6, Trường Trung học phổ thông Cổ Loa nghẹn ngào cho biết, qua điếu văn do Chủ tịch nước Tô Lâm đọc, em hiểu thêm được những công lao to lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cuộc đời bình dị, vất vả và ý chí phấn đấu, tinh thần ham học hỏi của Tổng Bí thư sẽ là động lực để em tích cực hơn nữa trong học tập, trở thành công dân có ích, đóng góp cho công cuộc xây dựng Tổ quốc.

15:16 Ngày 26/07/2024

15h16: Gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đại biểu đi vòng quanh mộ Tổng Bí thư

15:14 Ngày 26/07/2024

15h14: Đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban tổ chức lễ tang phát biểu cảm ơn

15:13 Ngày 26/07/2024

15h13: Phút mặc niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Lễ an táng

15:12 Ngày 26/07/2024

Tư tưởng, tấm lòng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn gắn bó và còn mãi với nhân dân

Tại khu vực Nghĩa trang Mai Dịch, mặc dù thời tiết nắng nóng, song ngay từ sáng người dân đã đổ về phía trước cửa Nghĩa trang để chờ đón đoàn xe chở lĩnh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về nơi an nghỉ cuối cùng, với chung một mong muốn tiễn biệt Tổng Bí thư lần cuối.

Người dân cầm di ảnh tiễn đưa Tổng Bí thư trên phố Kim Mã. Ảnh: Trần Việt/TTXVN

Đến nghĩa trang Mai Dịch từ 6 giờ sáng 26/7 để tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bác Vũ Văn Thắm (60 tuổi, đến từ xã Hồng Kỳ, Sóc Sơn, Hà Nội) bày tỏ niềm xúc động, ngưỡng mộ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người dành trọn cả cuộc đời tận tâm, tận hiến vì nước, vì dân; là người lãnh đạo lỗi lạc, người cách mạng trung kiên, người cán bộ liêm khiết, giản dị, gần gũi với nhân dân. “Tư tưởng, tấm lòng của bác rất gắn bó với nhân dân” - bác Vũ Văn Thắm bày tỏ.

Cầm bức di ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên tay, chị Nguyễn Thu Hằng cùng con gái đi từ Hà Đông lên Nghĩa trang Mai Dịch từ sớm để tiễn đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chị Hằng thể hiện sự xúc động và chia sẻ chị đưa con đi cùng để các con hiểu được giá trị của độc lập, hòa bình, biết ơn công lao xây dựng, giữ gìn và phát triển đất nước của các thế hệ đi trước.

15:10 Ngày 26/07/2024

15h10: Lấp mộ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

15:04 Ngày 26/07/2024

15h04: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại biểu và gia đình Tổng Bí thư thả hoa và những nắm đất đầu tiên xuống mộ phần Tổng Bí thư

15:00 Ngày 26/07/2024

15h00: Hạ huyệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

14:54 Ngày 26/07/2024

14h54: Linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được chuyển từ linh xa tới khu vực làm Lễ an táng

14:48 Ngày 26/07/2024

14h48: Đoàn xe chở linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiến vào cổng Nghĩa trang Mai Dịch

14:40 Ngày 26/07/2024

Đoàn xe chở linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng di chuyển đến Nghĩa trang Mai Dịch

14:33 Ngày 26/07/2024

Hơn 5.600 đoàn trong nước và quốc tế đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ban Tổ chức Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, từ 7 giờ đến 24 giờ ngày 25/7; từ 7 giờ đến 12 giờ ngày 26/7/2024 có hơn 5.600 đoàn (với hơn 252.000 lượt người), là đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị, các lực lượng vũ trang nhân dân, các Đoàn ngoại giao, đại diện các tổ chức và bạn bè quốc tế, đồng bào đã đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn cùng gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội), Hội trường Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh) và quê nhà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

Chủ tịch nước Tô Lâm tưởng niệm trước linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lần cuối. Ảnh: TTXVN

Tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội có 434 Đoàn (với 136.886 lượt người); tại Đông Anh với 1.588 Đoàn (với 56.600 lượt người); tại Hội trường Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh có 3.585 Đoàn (với 58.532 lượt người).



Đã có 100 Đoàn khách quốc tế tới viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông và tại Hội trường Thống nhất, Thành phố Hồ Chí Minh.



Theo Ban Tổ chức Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Sổ tang điện tử trên VNeID đã có hơn 483.000 lượt người truy cập viết lời chia buồn.



Trong niềm xúc động, tiếc thương sâu sắc, từ sáng sớm hai ngày Lễ Quốc tang (25 - 26/7), các Đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ, ban, ngành, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang cùng đông đảo tầng lớp nhân dân Thủ đô và nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước đã tập trung tại khu vực Nhà Tang lễ Quốc gia - số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội) dự Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Nhà lãnh đạo đã có nhiều công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc.



Tối 25/7, do số lượng người dân đến viếng Tổng Bí thư rất đông, Lễ viếng tại Nhà Tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông đã kéo dài đến 24 giờ. Tại Hội trường Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh và quê nhà xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Lễ viếng đã kéo dài đến 23 giờ thay vì 22 giờ như thông báo trước, nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho người dân được đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.



Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức lúc 13 giờ ngày 26/7 tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ an táng lúc 15 giờ cùng ngày tại Nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội.

14:30 Ngày 26/07/2024

Người dân Hà Nội đứng hai bên đường tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Người dân tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên đường Lê Thánh Tông, Hà Nội. Ảnh: TTXVN

Người dân tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên đường Lê Thánh Tông, Hà Nội. Ảnh: TTXVN

14:20 Ngày 26/07/2024

Đoàn xe nghi lễ di chuyển trên phố Điện Biên Phủ

Đoàn xe nghi lễ đưa linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng di chuyển trên phố Điện Biên Phủ. Ảnh: TTXVN

14:10 Ngày 26/07/2024

Linh xa đưa linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hướng về Nghĩa trang Mai Dịch

Sau lễ truy điệu và đưa tang, linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được linh xa đưa từ Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông hướng về Nghĩa trang Mai Dịch, thành phố Hà Nội.

14:00 Ngày 26/07/2024

Mọi ánh mắt người dân đều hướng về phía xe tang, mong được thấy di hài Tổng Bí thư lần cuối

Mọi ánh mắt người dân đều hướng về phía xe tang, mong được nhìn thấy di hài Tổng Bí thư lần cuối (Chùm ảnh: Lê Sơn - Thế Đoàn/Báo Tin tức)

11:35 Ngày 26/07/2024

Người dân chờ tại Nghĩa trang Mai Dịch trước Lễ an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trưa 26/7, nhiều người dân đã xếp hàng trước cổng Nghĩa trang Mai Dịch (Hà Nội) chờ đợi chứng kiến Lễ an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (Chùm ảnh: Lê Phú/Báo Tin tức).

11:30 Ngày 26/07/2024

Tiếp tục Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đến trưa 26/7, dòng người vẫn không ngừng đổ về Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông để vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tất cả đều bày tỏ những tình cảm chân thành, đầy xúc động, nghẹn ngào trong giờ phút tiễn biệt Tổng Bí thư.

Người dân vào Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông để viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: TTXVN

Lực lượng quân đội và thanh niên tình nguyện hỗ trợ một nữ cựu chiến binh vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: TTXVN

Cảm xúc của một cựu chiến binh già trước linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: TTXVN

11:25 Ngày 26/07/2024

Tích cực hỗ trợ, giúp đỡ người dân vào viếng Tổng Bí thư

Trong 2 ngày diễn ra Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (25 - 26/7/2024), tại Hà Nội, lực lượng kiểm soát quân sự luôn chủ động, tích cực hỗ trợ, giúp đỡ người dân, nhất là người cao tuổi và thương binh, vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Lực lượng kiểm soát quân sự hỗ trợ, giúp đỡ người cao tuổi vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: TTXVN

Lực lượng kiểm soát quân sự hỗ trợ, giúp đỡ các thương binh vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: TTXVN

11:20 Ngày 26/07/2024

Đoàn Công đoàn Viên chức Việt Nam viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Sáng 26/7, Đoàn Công đoàn Viên chức Việt Nam đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội.

Đoàn Công đoàn Viên chức Việt Nam viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: TTXVN

11:15 Ngày 26/07/2024

Đoàn huyện đảo Cô Tô viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Sáng 26/7, Đoàn đại biểu huyện đảo Cô Tô (tỉnh Quảng Ninh) đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà tang lễ Quốc gia - số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội.

Đoàn Cô Tô (Quảng Ninh) viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: TTXVN

11:10 Ngày 26/07/2024

Đoàn Bộ Công Thương viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Sáng 26/7, Đoàn Bộ Công Thương do Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên làm trưởng đoàn, đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội.

Đoàn Bộ Công Thương viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: TTXVN

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên ghi sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: TTXVN

11:05 Ngày 26/07/2024

Cảm xúc của 37 phụ nữ dân tộc Tày từ Lào Cai về Hà Nội viếng Tổng Bí thư

“Tôi đã khóc, không chỉ là nỗi tiếc thương trước sự mất mát của đất nước, của dân tộc Việt Nam, mà còn là những giọt nước mắt hạnh phúc trước tình cảm sâu đậm của người dân thôn Lại Đà dành cho chúng tôi. Họ đã thay mặt người con ưu tú vừa nằm xuống đáp lại tình cảm của những người dân về đây dự lễ viếng”, chị Lương Ngọc Hà, dân tộc Tày, ở tỉnh Lào Cai rưng rưng cho biết.

Vượt hàng trăm cây số, đi xuyên đêm, 37 người phụ nữ dân tộc Tày với niềm kính trọng, sự tiếc thương vô hạn nhà lãnh đạo tài ba đã đến với mảnh đất Đông Anh trọng tình nghĩa, vẹn ân tình. Nhiều người trong số họ đã không ăn sáng để kịp vào tiễn biệt Tổng Bí thư thật sớm.

Đoàn phụ nữ dân tộc Tày (tỉnh Lào Cai) thành kính viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: TTXVN

Sau những cơn mưa, thôn Lại Đà đắm chìm trong cái nắng nóng tháng 7. Con đường dẫn vào Nhà văn hóa thôn Lại Đà đông nghịt người đứng xếp hàng, chầm chậm tiến vào nơi tổ chức lễ viếng. Thế nhưng, thật kỳ lạ là nhiều người bảo, dường như cái nắng nóng đã không như thường ngày. Họ đứng xếp hàng thảnh thơi, tay cầm những chiếc quạt cắt từ mảnh bìa carton được người dân nơi đây trao tận tay.

“Chúng tôi được đón tiếp như người thân trở về nhà, khát có nước uống, đói có bánh ăn. Tất cả đều chan hòa, thân tình như những người ruột thịt. Cảm động lắm!”, ông Lương Minh Đức (tỉnh Hải Dương) xúc động chia sẻ.

Bầu trời Hà Nội lúc nắng, lúc mưa hòa cùng nỗi lòng tiếc thương vô hạn của hàng chục triệu người dân Thủ đô và cả nước khi tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tại nơi quê nhà Tổng Bí thư ở làng Lại Đà, xã Đông Hội (Đông Anh, Hà Nội), những đôi mắt đỏ hoe, cùng hàng ngàn giọt lệ đã, đang và sẽ rơi là những hình ảnh rất đỗi yêu thương kính trọng của người dân đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - tấm gương sáng về đạo đức cách mạng “cần, kiệm, liêm, chính”, điển hình của trí tuệ, bản lĩnh, “vị Tổng Tư lệnh trong lòng dân”.

11:00 Ngày 26/07/2024

Dù nắng nóng, dòng người tiếp tục xếp hàng viếng Tổng Bí thư

Gần trưa 26/7, tại xã Đông Hội, huyện Đông Anh (Hà Nội), dù ngoài trời nắng nóng, dòng người dân vẫn xếp hàng dài chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

10:55 Ngày 26/07/2024

Lễ tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Việt Nam Quốc Tự

Sáng 26/7/2024, tại Việt Nam Quốc Tự, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh trang trọng tổ chức lễ tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng theo nghi thức Phật giáo.

Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, dâng trà tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Xuân Khu/TTXVN

Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các đại lão Hòa thượng lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Xuân Khu/TTXVN

Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, xúc động ôn lại cuộc đời và sự nghiệp vẻ vang, những đóng góp to lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Xuân Khu/TTXVN

Quang cảnh lễ viếng theo nghi lễ Phật giáo tại Việt Nam Quốc tự. Ảnh: Xuân Khu/TTXVN

10:45 Ngày 26/07/2024

Càng về trưa, lượng người đến Hội trường Thống Nhất càng đông

Trưa 26/7, dù tiết trời nắng gay gắt hơn nhưng không vì thế có thể ngăn bước dòng người đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh). Lực lượng bảo vệ và tình nguyện viên đã phải làm việc hết mình để hướng dẫn dòng người vào viếng.

Càng về trưa, lượng người đổ về Hội trường Thống Nhất càng đông. Ảnh: Mạnh Linh - Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

10:40 Ngày 26/07/2024

Trang nghiêm Lễ tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại New York

Sáng 25/7 (theo giờ địa phương), tại New York, Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) đã trang trọng tổ chức Lễ tưởng niệm đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, với sự tham dự của toàn thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Phái đoàn và các cơ quan tại New York (Mỹ).



Theo phóng viên TTXVN tại New York, xúc động phát biểu tại Lễ tưởng niệm, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại LHQ nhắc lại kỷ niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng đến thăm Phái đoàn vào tháng 7/2015, bày tỏ hết sức trân trọng sự quan tâm sâu sắc của đồng chí đối với công tác đối ngoại nói chung và ngoại giao đa phương nói riêng, trong đó có LHQ. Trong những năm qua, Phái đoàn và các cơ quan tại New York đã nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao phó, góp phần để "đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay" như lời khẳng định của đồng chí Tổng Bí thư.



Trong ngày 25/7, Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại LHQ đã đón tiếp hơn 50 đoàn đại biểu đến viếng, ghi sổ tang để bày tỏ lòng thành kính, tiếc thương và tri ân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trong đó có nhiều Đại sứ, Đại biện các nước tại LHQ, đại diện Chính quyền thành phố New York, đại diện cộng đồng người Việt, cán bộ và du học sinh Việt Nam tại New York và khu vực lân cận, Chủ tịch Đảng Cộng sản Mỹ, đại diện các phong trào cánh tả của Mỹ cùng nhiều bạn bè Mỹ thân thiết với Việt Nam.

10:30 Ngày 26/07/2024

Vinh dự được phục vụ Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Vinh dự, tự hào là cảm xúc chung của lực lượng chức năng khi được phục vụ Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại thôn Lại Đà, xã Đông Hội (Đông Anh, Hà Nội). Đến trưa 26/7/2024, sau hơn một ngày tổ chức lễ viếng với hàng chục nghìn người đến từ khắp mọi miền Tổ quốc, lực lượng chức năng đã đảm bảo nghiêm an ninh trật tự; phòng chống cháy, nổ; không để xảy ra ùn tắc giao thông trên các tuyến đường, địa điểm diễn ra hoạt động của Lễ Quốc tang.

Đội quân nhạc phục vụ lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại xã Đông Hội (Đông Anh, Hà Nội). Ảnh: TTXVN

Lực lượng vũ trang hướng dẫn các đoàn thực hiện nghi lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại xã Đông Hội (Đông Anh, Hà Nội). Ảnh: TTXVN

Lực lượng tình nguyện phát nước cho người dân đến lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại xã Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội. Ảnh: TTXVN

10:25 Ngày 26/07/2024

Người dân nghẹn ngào chia buồn với Phu nhân Tổng Bí thư

Tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, TP Hà Nội, sáng 26/7, dòng người vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không khỏi xúc động, nghẹn ngào trong giây phút tiễn biệt, chia buồn với gia quyến Tổng Bí thư.

Người dân nghẹn ngào tiễn đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: TTXVN

Người dân chia buồn với Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: TTXVN

Người dân chia buồn với gia quyến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: TTXVN

10:20 Ngày 26/07/2024

Người dân đưa theo trẻ nhỏ đến viếng Tổng Bí thư tại Hội trường Thống Nhất

Sáng 26/7, tại điểm viếng Hội trường Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh), nhiều gia đình đã đưa con nhỏ cùng đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Một người dân cho biết, sở dĩ gia đình cho con nhỏ theo là để cháu được biết về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, từ đó học tập, noi gương theo cốt cách, tinh thần của Tổng Bí thư.

Nhiều gia đình dắt theo con nhỏ để vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất. Ảnh: Mạnh Linh - Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

10:10 Ngày 26/07/2024

Xúc động tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Italy

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, ngày 25/7 (theo giờ địa phương), Đại sứ quán Việt Nam tại Italy đã trang trọng tổ chức Lễ viếng và mở sổ tang tưởng niệm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Đông đảo bạn bè quốc tế và kiều bào đang sinh sống, học tập và làm việc tại Italy đã đến viếng và tiễn biệt nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Sổ tang tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng do Đại sứ Dương Hải Hưng viết. Ảnh: Thanh Hải/PV TTXVN tại Italy

Mở đầu sổ tang, Đại sứ Dương Hải Hưng đã viết: “Vô cùng biết ơn những gì đồng chí đã trọn đời cống hiến, lãnh đạo đưa đất nước ta có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay. Đồng chí là một nhà lãnh đạo vĩ đại và kiệt xuất của dân tộc Việt Nam, một nhà lý luận tầm cỡ thời đại, một con Người với tất cả những phẩm chất cao quý và tốt đẹp nhất”.

Trong khi đó, thông điệp chia buồn của Thứ trưởng Ngoại giao Italy, bà Maria Tripodi nhấn mạnh đến những đóng góp quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, là chứng nhân của việc nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác Chiến lược trong chuyến thăm Italy năm 2013 và những kết quả đã đạt được gần đây trong quan hệ hợp tác Italy - Việt Nam.

Tổng Bí thư Đảng Tái lập Cộng sản Italy Maurizio Acerbo viết sổ tang. Ảnh: Trường Dụy/PV TTXVN tại Italy

Ngay sau Lễ mở sổ tang, nhiều đại diện phái đoàn ngoại giao các nước như Trung Quốc, Cuba, Nhật Bản, Hàn Quốc, Myanmar, Indonesia, Malaysia, Syria, Đại diện Vatican… đã tới viếng và ghi sổ tang tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Các đoàn đều bày tỏ tiếc thương trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đồng thời ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Tổng Bí thư cho tiến trình phát triển của Việt Nam, cũng như cho việc tăng cường và phát triển quan hệ giữa Việt Nam với các nước.

Lễ viếng và mở sổ tang tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại sứ quán Việt Nam tại Italy sẽ kéo dài đến hết ngày 26/7.

10:00 Ngày 26/07/2024

Đoàn tỉnh Lai Châu viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Sáng 26/7, Đoàn đại biểu tỉnh Lai Châu do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Giàng Páo Mỷ làm trưởng đoàn, đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội.

Đoàn Lai Châu kính viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: TTXVN

Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Giàng Páo Mỷ ghi sổ tang. Ảnh: TTXVN

09:55 Ngày 26/07/2024

Dòng người xếp hàng đến viếng tại quê nhà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tại quê nhà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở xã Đông Hội, huyện Đông Anh, TP Hà Nội, sáng 26/7, các tầng lớp nhân dân tiếp tục xếp hàng đến viếng Tổng Bí thư. Việc kiểm tra an ninh, quét thẻ CCCD vào viếng lễ tang đảm bảo an toàn, giao thông thuận lợi.

Chùm ảnh: Dòng người xếp hàng đến viếng tại quê nhà Tổng Bí thứ Nguyễn Phú Trọng (Ảnh: Trung Nguyên/Báo Tin tức)

09:50 Ngày 26/07/2024

Nhà giáo nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh viếng học trò Nguyễn Phú Trọng

Sáng 26/7, nhà giáo nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh (sinh năm 1935), nguyên giáo viên dạy Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến viếng Tổng Bí thư tại xã Đông Hội, huyện Đông Anh (Hà Nội).

Nhà giáo nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh ghi sổ tang. Ảnh: TTXVN

09:45 Ngày 26/07/2024

Nỗi buồn thương tiếc Tổng Bí thư bao trùm thôn Lại Đà

Tại thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh (Hà Nội), sáng 26/7, người dân xúc động khi chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Nỗi buồn thương tiếc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của người dân trong lễ viếng tại thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh (Hà Nội). Ảnh: TTXVN

Người dân xúc động viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại xã Đông Hội. Ảnh: Trần Việt/TTXVN

09:40 Ngày 26/07/2024

Tình cảm đặc biệt của người dân dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trong dòng người chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh) sáng 26/7, có nhiều cụ lớn tuổi không tự đi được, phải nhờ người nhà đẩy xe lăn. Nhiều người cũng đã rơi nước mắt khi xếp hàng để vào viếng Tổng Bí thư.

Bà Huỳnh Thị Châu (92 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh), 75 năm tuổi Đảng, nhờ người nhà đẩy xe lăn vào Hội trường Thống Nhất. Ảnh: Mạnh Linh - Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Người nhà đưa cô Nguyễn Khánh Nam (80 tuổi, ngụ quận Tân Bình) vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Mạnh Linh - Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Một người dân khóc trong lúc chờ để vào viếng Tổng Bí thư tại Hội trường Thống Nhất. Ảnh: Mạnh Linh - Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Ban Tổ chức cũng đã sắp xếp xe đón những người lớn tuổi đến viếng Tổng Bí thư tại Hội trường Thống Nhất. Ảnh: Mạnh Linh - Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

09:35 Ngày 26/07/2024

Đoàn tỉnh Ninh Thuận viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Sáng 26/7, Đoàn đại biểu tỉnh Ninh Thuận đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất, TP Hồ Chí Minh.

Đoàn lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất, TP Hồ Chí Minh sáng 26/7/2024. Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN

09:30 Ngày 26/07/2024

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Sáng 26/7, Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh do Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Anh Tuấn làm trưởng đoàn, đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: TTXVN

09:25 Ngày 26/07/2024

Đoàn Philippines viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Sáng 26/7, Đoàn Philippines đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội.

Đoàn Philippines viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: TTXVN

09:20 Ngày 26/07/2024

Cô giáo tiểu học 92 tuổi đến tiễn biệt học trò Nguyễn Phú Trọng

Bà Đặng Thị Phúc, giáo viên tiểu học của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tiễn biệt học trò lần cuối. Ảnh: TTXVN

09:17 Ngày 26/07/2024

Đoàn Malaysia viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Sáng 26/7, Đoàn Malaysia đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội.

Phó Thủ tướng Malaysia viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: TTXVN

09:15 Ngày 26/07/2024

Dòng người vào viếng Tổng Bí thư tại Hội trường Thống Nhất

Sáng 26/7, đông đảo người dân tiếp tục xếp hàng dài chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh.

Dòng người xếp hàng chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN

09:10 Ngày 26/07/2024

Cựu chiến binh TP Hồ Chí Minh nói về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tranh thủ đến Hội trường Thống Nhất từ sáng sớm 26/7 để được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cựu chiến binh Vũ Thị Minh Thái cho biết bà đau buồn khi nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra đi.

09:05 Ngày 26/07/2024

Người dân tiếp tục xếp hàng dài trên các tuyến phố dẫn tới Nhà tang lễ Quốc gia

Sáng 26/7, trên các tuyến phố dẫn vào Nhà tang lễ Quốc gia như: Lò Đúc, Nguyễn Công Trứ, Lê Thánh Tông, Trần Thánh Tông, các tầng lớp nhân dân vẫn tiếp tục xếp hàng chờ vào viếng, tiễn biệt nhà lãnh đạo đáng kính Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Theo Ban Tổ chức Lễ Quốc tang, Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục từ 7 giờ đến 13 giờ ngày 26/7. Lễ truy điệu được tổ chức lúc 13 giờ cùng ngày tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, TP Hà Nội.Lễ viếng, Lễ truy điệu được tổ chức cùng thời gian trên tại Hội trường Thống Nhất, TP Hồ Chí Minh và tại quê nhà xã Đông Hội, huyện Đông Anh, TP Hà Nội. Lễ an táng sẽ diễn ra lúc 15 giờ cùng ngày tại Nghĩa trang Mai Dịch, TP Hà Nội.

09:00 Ngày 26/07/2024

Các tầng lớp nhân dân bày tỏ lòng kính trọng, tiếc thương sâu sắc tới Tổng Bí thư

PGS. TS Nguyễn Khắc Thanh, nguyên Phó Viện trưởng Viện Kinh tế Chính trị (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) cho biết: "Trong ngày Lễ Quốc tang, vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, điều mà tôi liên tưởng, Tổng Bí thư không chỉ là một trong những học trò xuất sắc nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà còn là người đã học và làm theo tấm gương của Người tốt nhất. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng là người giản dị, gần gũi với nhân dân, tài năng về khoa học, chân thành với đồng chí, kiên quyết với cái sai. Tổng Bí thư cũng là một trong những người chống 'giặc nội xâm' quyết liệt nhất".

PGS. TS Nguyễn Khắc Thanh, nguyên Phó Viện trưởng Viện Kinh tế Chính trị (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh). Ảnh: Minh Phương

“Người đốt lò vĩ đại" đã làm cho Đảng ta tăng uy tín, giữ được sức bền trong lòng dân, đó chính là điều Bác Hồ quan tâm nhất. Bác Hồ luôn dạy bảo, người lãnh đạo phải là đầy tớ trung thành của nhân dân và phải làm tất cả để giữ cho lòng dân được yên. Trong đổi mới hiện nay, càng chống tham nhũng quyết liệt, lòng dân càng yên, mặc dù phải loại ra khỏi Đảng không ít cán bộ ở nhiều cấp, kể cả ở cấp cao nhất.

GS.NGND Nguyễn Kim Đính, một trong những người thầy đã trực tiếp giảng dạy ở lớp học của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi ông còn là sinh viên Đại học Tổng hợp. Ảnh: Lê Vân

GS.NGND Nguyễn Kim Đính, một trong những người thầy đã trực tiếp giảng dạy ở lớp học của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi ông còn là sinh viên Đại học Tổng hợp bày tỏ sự nuối tiếc khi nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà lý luận xuất sắc của Đảng. Đề tài mà Tổng Bí thư luôn đau đáu nghiên cứu suốt cuộc đời là xây dựng Đảng và xây dựng khí tiết của người Đảng viên. Tổng Bí thư ra đi, chúng ta mất đi một chuyên gia nghiên cứu chuyên sâu về Đảng, một nhân cách thực sự cao quý, cao đẹp. Tôi bày tỏ lòng tiếc thương!".