Từ 2025: Đèn xanh còn 2 giây mà dừng xe có bị phạt lỗi giao thông hay không?

Theo quy định, đèn xanh có nghĩa là các phương tiện được phép di chuyển nhưng không bắt buộc phải đi ngay lập tức. Do đó, nếu chỉ còn 2 giây nữa mà bạn dừng lại, điều này hoàn toàn không vi phạm vì bạn vẫn đang tuân thủ tín hiệu đèn giao thông.

Quy định về tín hiệu đèn giao thông

Theo Điều 11, Khoản 4 của Luật Trật tự an toàn giao thông 2024, tín hiệu đèn giao thông gồm 3 màu: xanh, vàng và đỏ, có thể hiển thị thời gian hoặc không hiển thị thời gian. Mỗi tín hiệu có quy định cụ thể mà người tham gia giao thông cần phải tuân theo:

Đèn xanh : Tín hiệu này cho phép các phương tiện di chuyển. Tuy nhiên, nếu có người đi bộ hoặc người khuyết tật sử dụng xe lăn đang di chuyển qua đường, người điều khiển phương tiện phải giảm tốc độ hoặc dừng lại nhường đường cho họ.

Đèn vàng : Khi tín hiệu đèn vàng xuất hiện, người lái xe phải dừng lại trước vạch dừng. Tuy nhiên, nếu đã đi qua vạch dừng hoặc đang ở trên vạch dừng, bạn vẫn có thể tiếp tục di chuyển. Nếu đèn vàng nhấp nháy, bạn có thể tiếp tục di chuyển, nhưng cần chú ý, giảm tốc độ và nhường đường cho người đi bộ, người khuyết tật, cũng như các phương tiện khác.

Đèn đỏ: Tín hiệu này yêu cầu dừng lại hoàn toàn, không được phép di chuyển.

Theo quy định thì đèn xanh báo hiệu các phương tiện giao thông được phép đi. (Ảnh: Sưu tầm)v

Vì vậy, nếu đèn xanh vẫn còn sáng dù chỉ còn 2 giây, bạn vẫn có thể dừng xe mà không vi phạm luật, vì đèn xanh không yêu cầu bắt buộc phải di chuyển ngay lập tức.

Lưu ý quan trọng: Dù là tín hiệu đèn nào, người tham gia giao thông vẫn phải đặc biệt chú ý nhường đường cho người đi bộ và người khuyết tật, đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người trên đường.

Mức phạt tiền lỗi không chấp hành tín hiệu đèn giao thông theo Nghị định 168 đối với xe máy là bao nhiêu?

Theo điểm c khoản 7 và điểm b khoản 10 Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định như sau:

Xử phạt, trừ điểm giấy phép lái của người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy vi phạm quy tắc giao thông đường bộ

7. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

c) Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông;

10. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 14.000.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

b) Vi phạm quy định tại một trong các điểm, khoản sau của Điều này mà gây tai nạn giao thông: điểm a, điểm d, điểm đ, điểm g, điểm h, điểm i, điểm k khoản 1; điểm c, điểm đ, điểm g khoản 2; điểm b, điểm e, điểm g, điểm h, điểm k khoản 3; điểm đ khoản 4; điểm c, điểm d khoản 6; điểm c, điểm d, điểm đ khoản 7; điểm a, điểm b, điểm h, điểm k khoản 9 Điều này.

Như vậy, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2025, đối với lỗi không chấp hành tín hiệu đèn giao thông theo Nghị định 168 đối với xe máy sẽ bị phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng.

Trường hợp điều khiển xe máy không chấp hành tín hiệu đèn giao thông gây tai nạn giao thông sẽ bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 14.000.000 đồng.

Thời gian đèn xanh tối thiểu cho một hướng đi là bao lâu?

Theo Mục A.2 Phụ lục A Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 41:2024/BGTVT ban hành kèm theo Thông tư 51/2024/TT-BGTVT về Báo hiệu đường bộ về thời gian đèn giao thông, cụ thể như sau:

- Thời gian đèn xanh tối thiểu cho một hướng giao thông ít nhất là 15 giây;

- Thời gian tín hiệu đèn dành cho người đi bộ dài ít nhất là 10 giây. Khi lưu lượng người đi bộ thấp và bề rộng đường hẹp (2 làn xe) và không là đường ưu tiên thì có thể giảm bớt thời gian tín hiệu đèn ngắn hơn, nhưng bảo đảm đủ để người đi bộ có thể qua được đường. Chú ý, tốc độ của người đi bộ sang đường tính bằng 1,2 m/s, nếu nơi bố trí dành cho người khuyết tật qua đường sẽ phải tính tốc độ của người sang đường thấp hơn 1,2 m/s và căn cứ vào thị sát để đặt chu kỳ đèn cho phù hợp...

Để trợ giúp người đi bộ sang đường nhất là người khiếm thị, khiếm thính hoặc khuyết tật người ta còn sử dụng thiết bị cảm biến thụ động hoặc nút ấn. Thiết bị nút ấn dành cho người đi bộ sang đường bao gồm nút ấn, đèn nhấp nháy đặt chung trên một cột ở vị trí thuận lợi trên vỉa hè ngay vị trí bắt đầu dành cho người đi bộ sang đường.

Thiết bị nút ấn còn trang bị bộ phận phát âm thanh để báo nơi đặt thiết bị nút ấn, âm thanh dễ nhận biết có chu kỳ 0,15 giây và lặp lại sau 1 giây, âm thanh có thể nghe thấy từ cự ly 1,8 m đến 3,7 m và âm lượng không thấp hơn 5 dB nhưng không cao hơn 70 dB và sẽ bị vô hiệu hóa khi chu kỳ đèn nhấp nháy kết thúc. Khi đặt thiết bị nút ấn phải khảo sát thực địa để bố trí phù hợp.

- Sử dụng đèn tín hiệu có đường kính 300 mm ở những đường có tốc V85 từ 60 km/h trở lên và ở nơi thường xuyên không có người điều khiển giao thông, nơi có nhiều người già tham gia giao thông;

Như vậy, theo quy định thì thời gian đèn xanh tối thiểu là 15 giây cho một hướng giao thông.