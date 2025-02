Tử vi 12 con giáp hôm nay 1/3: Ngọ thuận lợi, Tý sự nghiệp rộng mở

Từ ngày mai (1/3), hệ thống tổ chức công an địa phương sẽ được sắp xếp lại còn 2 cấp, gồm công an tỉnh và công an xã, theo đó 694 cơ quan công an cấp huyện cùng gần 6.000 đội nghiệp vụ trực thuộc sẽ dừng hoạt động.

