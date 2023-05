Từ vụ bạo hành bé gái ở Đà Lạt, lộ diện đường dây mua bán ma túy

Trong quá trình điều tra vụ bé gái hơn 2 tháng tuổi bị bạo hành, lực lượng Công an Tp.Đà Lạt (Lâm Đồng) phát hiện đường dây tàng trữ, mua bán ma túy.

Ngày 23/5, ông Trần Vĩnh Phú, Trưởng Công an Tp.Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, trong quá trình điều tra, làm rõ vụ Trần Hoài Thương (33 tuổi, ngụ phường 2, Tp.Đà Lạt), bạo hành bé gái hơn 2 tháng tuổi ở Đà Lạt, đơn vị này phát hiện đường dây mua bán, tàng trữ ma túy.

Theo đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Tp.Đà Lạt vừa khởi tố vụ án, khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can Huỳnh Thị Thu Trang (36 tuổi) và Phan Quốc Dũng (35 tuổi, cả hai sống như vợ chồng trên đường Ngô Thì Sỹ, phường 4, Tp.Đà Lạt) để điều tra về hành vi tàng trữ và mua bán ma túy.

Đây là hai nghi can đã bán ma túy đá cho Trần Hoài Thương (33 tuổi, ngụ phường, Tp.Đà Lạt) mà cơ quan công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra tội giết người.

Đối tượng Trần Hoài Thương và Nguyễn Thị Hồng Ân (mẹ của bé C.).

Theo điều tra của cơ quan công an, 2 nghi can nói trên đã nhiều lần bán ma túy cho Trần Hoài Thương và Nguyễn Thị Hồng Ân là mẹ của bé C..

Như thông tin đã phản ánh, nghi phạm Thương nhiều lần bạo hành bé N.N.T.C. (hơn 2 tháng tuổi). Lần gần đây nhất vào ngày 20/5, Thương khai nhận trước đó tối 19/5 rạng sáng 20/5, Thương mua ma túy về nhà trọ để Thương và Nguyễn Thị Hồng Ân (22 tuổi, mẹ bé C.) cùng sử dụng. Đến chiều cùng ngày khi cho bé C. uống sữa, bé không uống nên Thương đã tát vào đầu, mặt làm bé bị khó thở, ọc sữa ra ngoài.

Tối 20/5, khi thấy bé khó thở, Thương mới đưa cháu đến bệnh viện cấp cứu. Lúc này cháu bé trong tình trạng đa chấn thương, hôn mê, suy thận cấp, suy gan… phải thở máy.

Bé C đã qua cơn nguy kịch, đang được chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng.

Sau khi nhận được tin báo, Công an Tp.Đà Lạt khẩn trương vào cuộc xác minh làm rõ vụ việc. Qua xét nghiệm nhanh, cả Thương và Ân đều có kết quả dương tính với ma túy. Thương từng có 1 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, bị TAND Tp.Bảo Lộc (Lâm Đồng) xử phạt 2 năm tù giam vào năm 2016.

Liên quan đến vụ bé N.N.T.C, hơn 2 tháng tuổi bị hành hạ gây xôn xao dư luận những ngày gần đây ở Tp.Đà Lạt. Sáng ngày 23/5, sau rất nhiều nỗ lực, chính quyền Tp.Đà Lạt đã hoàn tất việc cấp giấy khai sinh, thẻ bảo hiểm y tế cho bé C.

Theo Người Đưa Tin