Từng nổi tiếng cả Châu Á, Kim Tae Hee tuổi U50 để mặt mộc, đầu tóc chưa gội gây sốc như thế nào?

Kim Tae Hee vừa chào đón tuổi 43 cách đây không lâu nhưng không ầm ỹ như nhiều nghệ sĩ khác.

Được biết, ngày 29/3 vừa rồi, Kim Tae Hee vừa chính thức bước qua tuổi 43. Chưa rõ Bi Rain có làm gì đặc biệt cho bà xã hay không nhưng một số thông tin và hình ảnh nhân ngày đặc biệt này của Kim Tae Hee vừa được đăng tải nhận được sự quan tâm của khán giả và các fan.

Theo đó, Kim Tae Hee đã nhận được món quà bất ngờ từ nhà tạo mẫu tóc của mình. Điều gây chú ý nhất chính là mái tóc chưa gội và gương mặt mộc của bà xã Bi Rain trong video mừng sinh nhật. Hiếm khi thấy Kim Tae Hee lộ diện với bộ dạng thiếu gọn gàng như vậy.

Kim Tae Hee được nhà tạo mẫu tóc tặng quà.

Nhiều người nhận định Kim Tae Hee có chút nhợt nhạt hơn hình ảnh tươi sáng trước ống kính khi đã make-up hoàn chỉnh. Dù vậy, cô vẫn có làn da trắng sáng, xinh đẹp. Khi đối diện với ống kính, Kim Tae Hee nhanh chóng chỉnh trang lại tóc.

Dù không trang điểm và tóc rối bời nhưng Kim Tae Hee vẫn rất nổi bật.

Các fan dành nhiều lời khen ngợi cho Kim Tae Hee và nhận định cô đích thực vẫn xứng đáng là ngọc nữ của showbiz. Ở tuổi U50, ngôi sao của Chuyện tình Harvard vẫn khiến khán giả ấn tượng. Cô tỏa sáng ở mọi góc hình kể cả khi diện mạo không được chăm chút kỹ càng.

Ở tuổi U50, Kim Tae Hee vẫn đẹp và cuốn hút, xứng danh ngọc nữ.

Cô bảo dưỡng nhan sắc quá tốt.

Hiện tại, Kim Tae Hee đang hạnh phúc bên ông xã Bi Rain. Cặp đôi kết hôn từ năm 2017. Sau 6 năm bên nhau, họ chào đón 2 thiên thần nhỏ xinh xắn. Đối với chuyện có thêm con hay không, Bi Rain và Kim Tae Hee không có chia sẻ nhiều.

Tuy nhiên, cách đây không lâu, Bi Rain có được dự đoán là sẽ sinh thêm con trong năm nay. Nếu đây là sự thật thì cặp đôi sẽ là bố mẹ của 3 thiên thần nhỏ. Tuy nhiên, mọi chuyện như thế nào vẫn còn tùy duyên.

Kim Tae Hee và Bi Rain liệu có thêm con thứ 3 trong năm nay?

Thời gian này, Kim Tae Hee tái xuất trở lại màn ảnh với dự án A House with a yard sau thời gian dài vắng bóng. Dự án gần đây nhất của cô là Hi, Bye Mama. Trong A House with a yard, Kim Tae Hee hợp tác với bạn diễn Lim Ji Yeon. Lim Ji Yeon hiện đang gây chú ý khi đóng Vinh quang trong thù hận với Song Hye Kyo. Nhiều người mong chờ vào màn hợp tác này của 2 ngôi sao đình đám.

Kim Tae Hee tham gia dự án mới với Lim Ji Yeon.

Cô đang tích cực bận rộn trên phim trường tác phẩm mới.