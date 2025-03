UBND tỉnh An Giang ký kết hợp tác với Tổng Công ty Công Nghệ - Viễn thông Toàn cầu (GTEL)

UBND tỉnh An Giang vừa tổ chức buổi Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với Tổng Công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu (GTEL) về triển khai thực hiện Đề án 06/CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh An Giang, giai đoạn 2025-2030. Buổi lễ có sự chủ trì của Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng và Thượng tá Đặng Ngọc Tín, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn Cầu (GTEL).

Lễ ký kết hợp tác triển khai Đề án 06 giữa Lãnh đạo UBND tỉnh An Giang và Lãnh đạo Tổng Công ty GTEL Ký kết hợp tác giữa Gtel CDS với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang Tổng công ty GTEL được thành lập năm 2007 là doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh của Bộ Công an, trực thuộc Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao. GTEL hoạt động trên các lĩnh vực về công nghệ, bưu chính, viễn thông, hạ tầng truyền dẫn, tài chính số, sản xuất và một số lĩnh vực khác. Qua quá trình phát triển, GTEL đã triển khai nhiều dự án, đề án lớn của ngành Công an và quốc gia. Đặc biệt, GTEL tham gia triển khai các Mô hình của Đề án 06/CP về chuyển đổi số quốc gia. Tổng công ty cung cấp các sản phẩm dịch vụ viễn thông, dịch vụ chuyển đổi số, giải pháp công nghệ cao, an ninh, an toàn thông tin cho tổ chức, doanh nghiệp và khách hàng. Đại biểu tham dự Lễ ký kết Nhằm thiết thực triển khai có hiệu quả công tác chuyển đổi số, đặc biệt là thực hiện các nhiệm vụ theo Đề án 06, đồng thời góp phần thực hiện thành công Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, UBND tỉnh An Giang đã ký kết hợp tác với Tổng Công ty Công Nghệ - Viễn thông Toàn cầu (GTEL). Thỏa thuận hợp tác triển khai cho nhiều lĩnh vực, trong đó ưu tiên triển khai các Mô hình chuyển đổi số tiêu biểu trong y tế và giáo dục. Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Hệ thống điều phối dữ liệu ngành y tế angiang.gmedical.vn CÁC MÔ HÌNH THUỘC ĐỀ ÁN 06/CP ĐÃ TRIỂN KHAI TẠI AN GIANG Trong Đề án 06/CP, các Mô hình được xây dựng nhằm ứng dụng công nghệ khoa học dữ liệu vào từng lĩnh vực cụ thể, qua đó nâng cao hiệu quả và chất lượng hoạt động. Tại An Giang, tỉnh đã tiên phong triển khai nhiều lĩnh vực, trong đó có 4 Mô hình đã triển khai tiêu biểu, bao gồm: Mô hình 22, Mô hình 32, Mô hình 34 và Mô hình 35. Các mô hình này được thiết kế nhằm phát triển kinh tế - Xã hội và nâng cao chất lượng đời sống người dân thông qua chuyển đổi số. Các Mô hình tiêu biểu triển khai tại An Giang trong khu vực triển lãm sự kiện

MÔ HÌNH 34 Mô hình 34 được triển khai nhằm tích hợp thông tin Sổ sức khỏe điện tử và Sổ lao động điện tử vào ứng dụng VNeID, góp phần nâng cao hệ thống dịch vụ y tế và tạo điều kiện để người dân tiếp cận các dịch vụ y tế thuận tiện và hiệu quả hơn. Mô hình này áp dụng các nền tảng công nghệ tiên tiến, giúp kết nối đồng bộ giữa bệnh nhân với các cơ sở khám bệnh. Bên cạnh đó, Mô hình 34 còn tăng cường năng lực giám sát dịch bệnh và nâng cao hiệu quả công tác y tế dự phòng. MÔ HÌNH 32 Mô hình 32 số hóa hệ thống quản lý trường học, sử dụng ứng dụng VNeID để xác thực danh tính giáo viên, học sinh và tích hợp dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Các lợi ích chính bao gồm: đồng bộ dữ liệu giáo dục, giúp quản lý thông tin chính xác và hiệu quả; giảm thủ tục hành chính, hỗ trợ thanh toán không dùng tiền mặt; đồng thời tăng cường kết nối giữa phụ huynh và nhà trường, giúp theo dõi kết quả học tập dễ dàng hơn. MÔ HÌNH 22 Mô hình 22 được triển khai nhằm thúc đẩy phát triển Du lịch và nâng cao giá trị đặc sản vùng miền, đồng thời hỗ trợ ứng dụng dữ liệu dân cư và định danh điện tử trong phát triển kinh tế hộ gia đình và kinh tế số. Mô hình 22 tập trung vào các giải pháp trọng tâm, bao gồm triển khai ứng dụng hỗ trợ tra cứu, truy xuất nguồn gốc và xác thực hàng hóa. Đồng thời, mô hình này kết nối với sàn thương mại điện tử Numbala.com, cung cấp nền tảng giao dịch dành cho các sản phẩm đã được xác thực và kiểm định xuất xứ. Mô hình 22 giúp mở rộng thị trường, tăng thu nhập cho người dân và thúc đẩy kinh tế số. MÔ HÌNH 35 Mô hình 35 giúp quản lý thông tin người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất thông qua Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, VNeID, góp phần nâng cao tính an toàn, hiệu quả cho thị trường bất động sản. Các giải pháp trọng tâm Mô hình 35, bao gồm: Hệ thống bản đồ số quốc gia và Cổng tra cứu, định danh và xác thực bất động sản.