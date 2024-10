Vì sao dầu ô tô đi lâu gấp 10 lần dầu xe máy?

Xe máy giải nhiệt kém hơn ô tô, vòng tua máy cao hơn và đặc biệt dầu xe máy có độ bền kém hơn dầu ô tô, do đó cần thay sớm hơn.

Các chuyên gia lý giải, dầu xe máy thường là gốc khoáng còn dầu ô tô là gốc tổng hợp, chính yếu tố này khiến dầu ô tô đi lâu gấp 10 lần dầu xe máy.

Quan trọng hơn, động cơ xe máy làm việc khắc nghiệt hơn động cơ ô tô với vòng tua lớn hơn, hệ thống làm mát không ưu việt như ô tô vì quá nhỏ nên dầu phải làm việc ở nhiệt độ rất cao, chất lượng vì thế nhanh chóng bị giảm và cần được thay sớm.

Dầu ô tô có độ bền bỉ cao hơn gấp 10 lần dầu xe máy. (Ảnh minh họa)

Các chuyên gia cũng cho rằng, sự khác biệt giữa việc thay dầu ô tô và xe máy liên quan đến nhiều yếu tố, bao gồm cả kích thước động cơ, cách thức hoạt động, và mức độ căng trơn của các bộ phận chịu ma sát.

Cụ thể, với kích thước động cơ, ô tô thường có động cơ lớn hơn so với xe máy. Động cơ lớn hơn cũng đồng nghĩa với việc có nhiều bộ phận chịu ma sát lớn hơn cần được bôi trơn. Điều này yêu cầu một lượng dầu nhiều hơn so với xe máy để bảo vệ các bộ phận và giảm ma sát.

Khả năng chịu nhiệt cao do động cơ ô tô thường phát ra lượng nhiệt độ lớn hơn so với động cơ xe máy. Do đó, xét về mặt chất lượng, dầu ô tô được thiết kế để chịu nhiệt độ cao hơn và duy trì độ nhớt tốt trong môi trường nhiệt độ cao và chạy bền bỉ hơn so với dầu xe máy.

Phụ thuộc vào chu kỳ thay dầu: Xe máy thường yêu cầu chu kỳ thay dầu ngắn hơn so với ô tô, nguyên nhân có thể do xe máy thường phải làm việc ở mức công suất cao hơn so với ô tô.

Về loại dầu sử dụng: Dầu động cơ có nhiều loại khác nhau và dầu ô tô thường có các chất phụ gia và phức hợp hóa học khác nhau, tốt hơn so với dầu xe máy để đáp ứng yêu cầu cụ thể của động cơ.

Về điều kiện vận hành: Xe máy thường hoạt động trong điều kiện năng lượng cao hơn và ở tốc độ quay cao hơn so với ô tô. Chính điều này đã tạo ra nhiều nhiệt độ và áp suất, đặt ra yêu cầu nghiêm ngặt đối với dầu bôi trơn và cần phải thay sớm.

Theo Phạm Duy/VTC News