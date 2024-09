Xe chống đạn nhanh nhất thế giới là chiếc ô tô điện giá 475.000 USD

Nói tới xe chống đạn, mọi người thường nghĩ tới những chiếc SUV to lớn có thời gian tăng tốc 0-96km/h tính bằng phút. U.S. Armor Group sẽ thay đổi quan niệm đó bằng việc ra mắt chiếc xe chống đạn "nhanh nhất thế giới" được phát triển dựa trên mẫu Lucid Air Sapphire.

Chiếc xe sử dụng hệ thống dẫn động bốn bánh, với 3 mô-tơ điện, sản sinh công suất 1.234 mã lực. Trang bị này giúp mẫu xe tiêu chuẩn tăng tốc 0-96 km/h trong 1,89 giây, đạt tốc độ tối đa 330km/h và có phạm vi hoạt động theo chuẩn của Cơ quan Bảo vệ môi trường Mỹ (EPA) là 687km/lần sạc.

Chiếc Lucid Air Sapphire do công ty U.S. Armor làm giáp chống đạn (Ảnh: U.S. Armor Group).