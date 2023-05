Vụ bé trai bị cô giáo mầm non tát 31 cái: Tâm sự nhói lòng của người mẹ

"Tôi có yêu cầu cho xem lại camera, nhưng vì cảm thấy quá có lỗi với con và không giữ được bình tĩnh nên chỉ xem qua thì thấy cô giáo Hường tát liên tục vào mặt con", chị T. nói.

Theo báo Vietnamnet, ngày 24/5, Công an phường An Bình (TP.Biên Hoà, Đồng Nai) cho biết, đã lập biên bản ghi nhận trường hợp một học sinh bị bạo hành.

Vụ việc xảy ra ngày 17/5, tại trường mầm non Tuổi Ngọc (phường An Bình, TP.Biên Hòa).

Nguồn tin cho hay, lãnh đạo trường mầm non Tuổi Ngọc đã ra quyết định xử lý kỷ luật bằng biện pháp chấm dứt hợp đồng với giáo viên Nguyễn Thị Bích Hường do có hành vi bạo hành học sinh.

Hình ảnh lớp học nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Trước đó, chị Nguyễn Thị T. (ngụ phường Long Bình, TP.Biên Hòa)- mẹ bé H.N.H (2 tuổi) gửi đơn kiến nghị điều tra vụ con trai mình bị bạo hành, ngược đãi tại trường mầm non Tuổi Ngọc.

Ngay khi tiếp nhận vụ việc, ban giám hiệu trường mầm non Tuổi Ngọc phối hợp công an phường An Bình đã mời giáo viên Nguyễn Thị Bích Hường lên làm việc.

Chia sẻ với PV báo VTC News, chị T. cho biết, chị cho con học tại trường mầm non Tuổi Ngọc từ ngày 27/2 với mức học phí 1.610.000 đồng. Hàng ngày, chị đưa con đến trường lúc 7h20 và đón con lúc 17h cùng ngày.

Chiều ngày 17/5, do trời mưa, nên chị T. đón con muộn hơn hàng ngày. Khi về nhà, chị phát hiện trên trán và má con có vết bầm tím, lằn 5 ngón tay. Ngay lập tức, chị T. liên hệ với cô giáo chủ nhiệm là cô Bích Hường hỏi vì lý do nhưng nhận được câu trả lời là các bé giỡn đùa với nhau.

Sau đó, chị T. thông báo cho cô Vũ Thị Ngọc Yến, Hiệu trưởng trường mầm non Tuổi Ngọc yêu cầu giải quyết vụ việc.

Khoảng 20h cùng ngày, cô Yến cùng kế toán của trường đến phòng trọ gặp chị T. để xin lỗi.

"Tôi có yêu cầu cho xem lại camera, nhưng vì cảm thấy quá có lỗi với con và không giữ được bình tĩnh nên chỉ xem qua thì thấy cô giáo Hường tát liên tục vào mặt con", chị T. nói.

Cũng theo chị T., sáng ngày 18/5, chị đến trường để làm việc. Tại đây, cô giáo Hường thừa nhận có tác động vật lý 2 lần đến bé H. để bé ăn tốt hơn. Cô Hường cũng thừa nhận đã có hành vi đánh bé xảy ra từ trước chứ không phải bây giờ mới xảy ra.

Chị T. kể lại sự việc. Ảnh: Thanh Niên

Theo chị T., hiện các vết bầm trên mặt con chị đã mờ, tinh thần cháu cũng ổn định. Tuy nhiên, cháu vẫn hoảng sợ khi đến giờ ăn và giật mình vào buổi tối.

"Tôi đã cho bé nghỉ học ở nhà. Mong các cơ quan chức năng xử lý nghiêm tình trạng bạo hành trẻ em để tránh tình trạng tổn thương đến các bé", chị T. bức xúc nói.

Liên quan đến vụ việc, theo báo Thanh Niên, cô Hường đã có hành động đánh bé trai trong giờ ăn trưa. Theo tường trình của cô giáo, trong quá trình cho ăn, do bé H.M.H nhiều lần dọa ói nên cô Hường thừa nhận có vỗ nhiều cái lên trán của bé để bé "giật mình". Nhưng sau đó, bé H.M.H vẫn phun ói nên cô Hường cho rằng đã tát vào má bé với "lực nhẹ".

Theo biên bản làm việc của công an ngày 20/5, bé H.M.H đã bị cô giáo đánh 31 cái vào người.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, xử lý.

Tuyết Mai (T/h)