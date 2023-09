Vụ người mẹ gõ cửa từng nhà tìm nguyên nhân cái chết của con gái: Nhân chứng nói tài xế bóp còi inh ỏi

Tại cơ quan công an, nhân chứng Nguyễn Việt Đ. (SN 1993, quê Đồng Tháp) khai rằng lúc xảy ra tai nạn, anh Đ. đang ngồi ăn ốc với bạn thì nghe tiếng va chạm ngoài đường. Nhìn ra, anh Đ. thấy có một xe máy bị ngã, phía sau có một phụ nữ nằm dưới đường bị thương.

"Lúc nghe tiếng va chạm, tôi thấy có một xe tải màu xanh đi ngang qua. Xe tải đó có dừng lại chỗ xảy ra tai nạn vài phút rồi đi tiếp. Tôi không nhớ biển kiểm soát vì lúc đó trời mưa, tôi cùng một số người gọi xe cấp cứu nhưng không gọi được. Lúc này có một phụ nữ đưa nạn nhân đến bệnh viện", anh Đ. kể.

Là một người sống gần nơi xảy ra tai nạn, ông Võ Văn Đ. (SN 1984) cho biết lúc đó ông đang ở trong nhà thì nghe tiếng va chạm. Ông Đ. chạy ra, thấy có một xe máy bị ngã, phía sau có một người bị thương.

"Lúc đó không gọi được xe cấp cứu nên một phụ nữ đã dùng xe của chị ấy đưa nạn nhân đi bệnh viện. Thời điểm xảy ra tai nạn trời đang mưa, tôi đang dọn hàng chỉ nghe có va chạm nên chạy ra chứ tôi không nhìn thấy", ông Đ. trình bày.

Bà Chu Thị Kim Phượng (SN 1979, ngụ thị trấn Liên Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng, mẹ nạn nhân) xác nhận với phóng viên Báo Người Lao Động: "Tôi đã lên cầu cứu cư dân mạng, mong muốn ai nhìn thấy, chứng kiến vụ tai nạn có thể giúp tôi. Tôi khẳng định chỉ mong muốn tìm ra nguyên nhân vì sao con tôi chết.

Con bé còn quá trẻ, tôi chỉ mong muốn con an nghỉ, còn lại với tôi mọi chuyện không còn quan trọng nữa.

May mắn là có người đã cung cấp cho tôi biển kiểm soát một chiếc xe tải và tôi đã cung cấp cho công an".

Nói với phóng viên, chị Thắm (nhân chứng) khẳng định: "Tối hôm đó, tôi lưu thông trên đường thì xe tải chạy phía trước bóp còi inh ỏi. Trời thì mưa mà xe bóp còi quá kinh. Tôi chạy phía sau và nghe tiếng va chạm, khi chạy đến một đoạn thì thấy tai nạn. Quá đau lòng, tôi sẵn sàng làm nhân chứng khi công an cần, có sao mình nói vậy thôi".

Khoảng 21 giờ 5 ngày 12-6, chị Trịnh Thị Kim Diệu (SN 1999) trên đường đi làm về đã bị tai nạn trước số nhà 164, đường Phạm Văn Chiêu (quận Gò Vấp, TP HCM).

Đến cuối tháng 7-2023, sau khi Báo Người Lao Động phản ảnh nhiều bài viết, Công an TP HCM và Công an quận Gò Vấp, VKSND quận Gò Vấp đã đến Bình Dương khám xét xe tải.

Đáng chú ý, theo Công an quận Gò Vấp, chiếc xe tải BKS 61C 267…hiện đang bị tạm giữ tại Bình Dương do liên quan đến một vụ việc khác. Theo đó, tài xế nói có người đập xe tải và gây thương tích cho anh ta nên công an tạm giữ chiếc xe này để phục vụ công tác điều tra (!?).