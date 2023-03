Vụ 'xách tay' 11kg ma túy: Vì sao Công an trả tự do 4 nữ tiếp viên?

Các tiếp viên Trần Thị Thu Ngân, Võ Tú Quỳnh, Nguyễn Thanh Thủy và Đặng Phương Vân không biết bên trong 327 tuýp kem đánh răng nhận vận chuyển, có 157 tuýp bị đối tượng trà trộn, cất giấu ma túy, do vậy chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự. Ngày 22/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không nêu trên.