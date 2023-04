WHO dự kiến sẽ dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp COVID-19 trong năm 2023

Dự kiến Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) sẽ dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp về COVID-19 vào một thời điểm trong năm nay, nhưng không đưa ra khung thời gian cụ thể hơn.

Đã 3 năm kể từ khi cơ quan y tế của Liên hiệp quốc ban bố COVID-19 là trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng trên toàn cầu (tháng 1/2020).

Theo Reuters, ủy ban chuyên gia về tình trạng của đại dịch sẽ họp vào tháng Năm.

Cũng trong ngày 6/4, Tiến sĩ Tedros Adhanom Ghebreyesus - người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới đã hối thúc Trung Quốc chia sẻ thông tin về nguồn gốc của COVID-19. Ông nói rằng cho đến khi Trung Quốc chia sẻ thông tin, tất cả các giả thuyết đều vẫn được thảo luận.

"Nếu không có quyền truy cập đầy đủ vào thông tin mà Trung Quốc có, bạn không thể nói điều này hay điều kia", Tổng giám đốc Tedros Adhanom Ghebreyesus nói khi trả lời câu hỏi về nguồn gốc của virus.

"Tất cả các giả thuyết đều được thảo luận. Đó là lập trường của WHO và đó là lý do chúng tôi yêu cầu Trung Quốc hợp tác trong vấn đề này", ông nói thêm.

WHO dự kiến dỡ tình trạng khẩn cấp Covid-19 trong năm nay. (Ảnh minh họa: KT)

Ông cho biết thêm, thế giới đang ở thời điểm tốt đẹp hơn nhiều so với 1 năm trước, khi biến thể Omicron lần đầu tiên càn quét toàn cầu. WHO ước tính hiện ít nhất 90% dân số thế giới đã có thể miễn dịch với COVID-19 do tiêm chủng hoặc nhiễm trùng.

Trong tháng 3 vừa qua, toàn cầu báo cáo gần 3,6 triệu ca mắc mới COVID-19 và hơn 25.000 ca tử vong, giảm lần lượt 27% và 39% so với tháng trước đó. Dịch bệnh giảm ở hầu hết các khu vực, ngoại trừ một số nước như Mỹ, Nga, Trung Quốc, Nhật Bản… báo cáo số ca nhiễm mới gia tăng.

Căn cứ vào những dữ liệu trên, các chuyên gia đánh giá, xu hướng số ca mắc COVID-19 hiện tại giảm mạnh, các biến thể mới cũng không gây ảnh hưởng quá nhiều đến tình hình dịch tễ toàn cầu.

Việt Hương (T/h)