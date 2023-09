Xác minh thông tin bé gái 14 tuổi mang thai ở Vĩnh Long

Trên mạng xã hội đăng tải thông tin bé gái 14 tuổi đã có thai 8 tháng và đang ở nhờ nhà người quen nên cần sự hỗ trợ, giúp đỡ. Công an TP Vĩnh Long đã tiến hành xác minh, bé gái ngụ tỉnh Hậu Giang và đã liên lạc, hỗ trợ phương tiện đưa bé gái về với gia đình.

Ngày 1/9, Công an TP Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, đã xác minh và hỗ trợ phương tiện đưa bé gái 15 tuổi đang mang thai gần 8 tháng về với gia đình tại tỉnh Hậu Giang.

Theo điều tra ban đầu, ngày 31/8, trên mạng xã hội Facebook có bài viết kèm hình ảnh và video đăng tải nội dung "Bé gái 14 tuổi mang thai gần 8 tháng và đang ở nhờ nhà người quen trên địa bàn phường 5, cần sự giúp đỡ của cộng đồng mạng vì đã gần đến ngày sinh nở".

Thông tin bé gái mang thai được chia sẻ trên mạng xã hội.

Lãnh đạo Công an TP Vĩnh Long đã chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc. Qua làm việc, bé gái sinh năm 2008, đã mang thai gần 8 tháng và được người dân ở phường 5 cưu mang.

Theo lời bé gái, em ngụ tại tỉnh Hậu Giang. Trước đó, bé gái cùng với bạn trai có quan hệ tình dục. Cả 2 đã đến bệnh viện khám và phát hiện bé gái đang mang thai. Tuy nhiên, bạn trai chối bỏ trách nhiệm. Bé gái đã đến TP Vĩnh Long và được người dân cưu mang khoảng 2 tháng nay và có thông tin đăng tải trên mạng xã hội.

Vì vậy, Công an TP Vĩnh Long đã trao đổi với Công an tỉnh Hậu Giang về sự việc nói trên để tiến hành làm rõ việc bé gái bị xâm hại tình dục dẫn đến mang thai, đồng thời liên hệ với người thân và hỗ trợ phương tiện để đưa bé gái về với gia đình an toàn.

Hoàng Thân