Xác nữ giới trong căn nhà vắng và khoản tiền lớn dưới đệm giường

Theo hồ sơ vụ án, sáng 9/7/2023, Công an huyện Sìn Hồ (Lai Châu) nhận được tin báo về việc bà Chẻo Chỉn Hin (SN 1950, trú tại Sèng Lảng, Tả Phìn, Sìn Hồ, Lai Châu) chết bất thường trong nhà. Bà Hin bỏ chồng từ lâu, có 3 người con, hai trai một gái, nhưng hiện sống một mình ở căn nhà nằm giữa đồi núi vắng vẻ. Nơi bà Hin ở có nhiều người nghiện ma túy, hai con trai bà cũng nghiện.

Công an xác định, bà Hin bị đánh vào đầu bởi vật tày, cứng dẫn tới tử vong. Thi thể nạn nhân nằm dưới đất, bắt đầu có dấu hiệu phân hủy. Như thế, bà Hin có thể đã chết ngoài 48 tiếng. Trong nhà nạn nhân đồ đạc bừa bộn, có 3 chiếc hòm, 2 cái bị cậy, cái còn lại vẫn nguyên vẹn. Người dân cho hay, bà Hin mới bán đất, thu về cả trăm triệu đồng. Công an tìm thấy hơn 200 triệu được bà Hin gói ghém cẩn thận, giấu dưới tấm đệm giường.

Qua rà soát các mối quan hệ, được biết, trước đây bà Hin có bán đất cho một người dân trong thôn với giá 200 triệu đồng và người này đã giữ lại 10 triệu với thỏa thuận khi nào bà Hin rời đi, giao đất anh ta sẽ trả nốt số tiền. Nhưng bà Hin cứ lần lữa, không chuyển đi khiến giữa đôi bên nảy sinh mâu thuẫn, cãi vã. Nhiều lần chính quyền địa phương phải can thiệp. Người hàng xóm lập tức được mời lên làm việc. Trước cơ quan công an, anh ta rất bình tĩnh khai báo toàn bộ di biến động trong thời gian vụ án xảy ra. Công tác xác minh "chéo" cho thấy, vào ngày bà Hin bị sát hại, gia đình người hàng xóm này cùng với một vài người khác đã đi Nghệ An để bán hàng, không có mặt tại địa phương.