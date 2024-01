Xây dựng lực lượng Công an Thủ đô vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Ngày 2/1, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai chương trình công tác năm 2024. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Bộ trưởng Tô Lâm trao Cờ thi đua của Bộ Công an tặng 08 tập thể

Cùng dự có các đồng chí: Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội; Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và đại diện lãnh đạo một số Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an…

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Năm 2023, lực lượng Công an Thủ đô đã chủ động nắm chắc tình hình, không để bị động bất ngờ, tham mưu với Thành ủy, UBND Thành phố xây dựng, triển khai các chỉ thị, chương trình, kế hoạch nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an ninh, trật tự, giải quyết các vấn đề tồn tại, phức tạp nổi lên trên địa bàn Thủ đô; trọng tâm là: Tham mưu Thành ủy ban hành Nghị quyết số 22-NQ/TU ngày 01/11/2023 và Quyết định số 410/QĐ-UBND ngày 15/12/2023 của UBND Thành phố ban hành Đề án về "Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an Thủ đô thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới"…

Công tác bảo vệ an ninh quốc gia tiếp tục được thực hiện hiệu quả, góp phần giữ vững ổn định chính trị xã hội, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Công tác bảo đảm trật tự, an toàn xã hội được tập trung thực hiện quyết liệt, góp phần xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn. Đã điều tra, khám phá 5.052 vụ, 10.017 đối tượng phạm tội về trật tự xã hội. Công tác tiếp nhận, phân loại, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố của các đơn vị được tổ chức thực hiện nghiêm túc, tỷ lệ giải quyết đạt 90,7%, đảm bảo chỉ tiêu Quốc hội đề ra.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Bí thư Thành ủy Hà Nội trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng 03 tập thể và 08 cá nhân

Bên cạnh đó, Công an Thành phố tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ; duy trì, đảm bảo dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống”; tập trung triển khai các biện pháp, giải pháp đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu cấp căn cước công dân, kích hoạt định danh điện tử cho toàn bộ công dân cư trú trên địa bàn Thành phố.

Công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tiếp tục được chú trọng, tăng cường. Công tác vận động quần chúng, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được quan tâm, tăng cường. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an Thành phố được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đạt những kết quả quan trọng.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội trao Bằng khen của UBND Thành phố tặng 08 tập thể

Ghi nhận những thành tích, kết quả đạt được, năm 2023, Công an thành phố Hà Nội vinh dự được tặng “Cờ thi đua của Bộ Công an”, Phòng Tổ chức cán bộ được Bộ Công an đề nghị tặng “Cờ thi đua của Chính phủ”; 08 đơn vị được đề nghị Bộ Công an tặng Cờ thi đua; có 10.233 lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng…

Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, trong những thành tích chung của thành phố Hà Nội trong năm 2023 có sự đóng góp rất quan trọng của lực lượng Công an Thủ đô. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới Công an thành phố Hà Nội tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, văn bản chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Thành ủy Hà Nội về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an Thủ đô.

Tập trung huy động lực lượng, chủ động phương án, kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội và đối ngoại quan trọng, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đoàn khách quốc tế diễn ra trên địa bàn. Bám sát nhiệm vụ chính trị của Thủ đô, kịp thời tham mưu công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; quan tâm kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế - xã hội…

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an vui mừng nhận thấy năm 2023, tình hình kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội vẫn đạt được nhiều kết quả quan trọng, bức tranh toàn cảnh của Thủ đô vẫn “sáng”. Kinh tế vĩ mô của Thủ đô tiếp tục ổn định, an sinh xã hội được tăng cường, quốc phòng, an ninh được giữ vững, tạo tiền đề ổn định để phát triển.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Hà Nội đã đạt được trong năm 2023. Đồng thời nhấn mạnh, trong thành tích chung của lực lượng Công an nhân dân và của Đảng bộ, Nhân dân Thủ đô, có sự đóng góp rất quan trọng, tích cực, hiệu quả của Công an thành phố Hà Nội.

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ trưởng Tô Lâm trao Huân chương Chiến công hạng Ba tặng Đại tá Phạm Thanh Hùng, Phó Giám đốc Công an Thành phố và 02 cá nhân; trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng Đại tá Nguyễn Thành Long, Phó Giám đốc Công an Thành phố

Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, năm 2024 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng - là năm “thứ tư”, năm “tăng tốc” để tạo tiền đề đến năm 2025 “về đích” thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII của Đảng bộ thành phố Hà Nội và cũng là năm khởi đầu cho công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024)… Vì vậy, Công an thành phố Hà Nội phải sớm nhận diện các thời cơ, cũng như thách thức, khó khăn đang đặt ra để từ đó chủ động, kịp thời tham mưu với Thành ủy, HĐND, UBND các cấp triển khai các phương án, kế hoạch ứng phó, phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống phức tạp về an ninh, trật tự có thể xảy ra ngay từ đầu và tại cơ sở.

Cơ bản nhất trí với những nhiệm vụ mà Công an thành phố Hà Nội đề ra trong năm 2024, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Công an Thủ đô cần tập trung làm tốt công tác bảo đảm an ninh trên địa bàn, phải thực hiện cho được mục tiêu cao nhất, mục tiêu bao trùm, đó là “Giữ vững an ninh quốc gia, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống”. Công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô phải được đặt ra ở mức độ cao nhất, nghiêm ngặt nhất, tuyệt đối không để xảy ra sai sót. Về công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, Công an Thành phố cần đưa ra những giải pháp hết sức cụ thể, xây dựng xã, phường không có ma túy - xã, phường không có tội phạm để tiến tới xây dựng quận, huyện không có ma túy - không có tội phạm…

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội phát biểu đáp từ

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản, luôn luôn ý thức công tác nghiệp vụ cơ bản là “nền tảng, xương sống, cốt lõi” của công tác công an. Nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự để phục vụ sự quản lý điều hành, quản trị xã hội và phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô. Nâng cao chất lượng của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện chủ trương xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị kết hợp xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét trong xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an Thủ đô trong sạch, liêm chính, vững mạnh toàn diện, hoạt động hiệu lực, hiệu quả…

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Phạm Linh