Xem Euro miễn phí ở đâu

Nhiều nhà đài trong nước cùng các dịch vụ OTT chiếu Euro 2024 miễn phí. Người dùng không thiếu lựa chọn có bản quyền để xem bóng đá.

TV360 sẽ chiếu miễn phí toàn bộ Euro 2024. Ảnh: Xuân Sang.

Sát ngày diễn ra Vòng chung kết Euro 2024, Đài truyền hình Việt Nam (VTV) mới công bố về bản quyền và kế hoạch phát sóng giải đấu. Các kênh phát sóng gồm VTV 2, VTV 3, VTV5 và VTV Cần Thơ. Đây vẫn là kênh sóng quốc gia, được người dùng cả nước quan tâm theo dõi những sự kiện thể thao lớn.

Ngoài ra, nhiều nhà đài trong nước, dịch vụ trả phí, app OTT cũng cung cấp đầy đủ 51 trận đấu thuộc Vòng chung kết Euro 2024. Trong đó, HTV và Truyền hình Vĩnh Long là hai nhà đài phát sóng miễn phí nội dung nói trên ở các kênh sóng phụ trách. Họ cũng phân phối trực tuyến trên Internet qua các giải pháp web/app HTVC và THVLi.

Nhiều nhà đài trong nước cung cấp giải đấu hoàn toàn miễn phí. Ảnh: Xuân Sang.

TV360 là đơn vị nắm giữ bản quyền chính thức của giải đấu tại Việt Nam, sẽ phát sóng miễn phí toàn bộ diễn biến của sự kiện này. Hai kênh sóng TV360 +1 và TV360 +2 sẽ trực tiếp các trận đấu thuộc Euro 2024 trên hạ tầng truyền hình số. Ngoài ra, người dùng có thể theo dõi miễn phí thông qua nền tảng web tại địa chỉ tv360.vn và app tải từ Google Play, AppStore.

Trong khi đó, người dùng K+ vẫn phải đăng ký gói dịch vụ để xem Euro 2024. Gói dịch vụ có giá 88.000 đồng/tháng để xem thể thao và các nội dung truyền hình trả tiền khác. Phía SCTV không sản xuất các nội dung trực tiếp của Euro 2024. Đơn vị truyền hình trả tiền này cung cấp giải pháp xem qua các kênh có tiếp sóng mà họ có ký kết từ THVL, HTV.

Riêng hệ thống FPT Play vẫn chưa thông báo về việc phát sóng hay hợp tác với những đơn vị sản xuất nội dung trực tiếp trận đấu Euro 2024. Hiện nền tảng vẫn phân phối các kênh sóng HTV, THVL. Tuy nhiên, những nội dung thể thao có yêu cầu nghiêm ngặt về bản quyền cần có sự hợp tác giữa các bên.

Không ít trường hợp các trận đấu bóng đá của tuyển Việt Nam hay Vòng chung kết World Cup, Euro trước đây đã bị ngừng sóng trên các nền tảng phân phối khi không đạt được thỏa thuận về bản quyền.

Người xem dùng TV thông minh có thể truy cập các ứng dụng VTV Go, TV360, HTVC hay K+ để theo dõi giải đấu. Trong đó, VTV Go hiện được xác định là nền tảng truyền hình số quốc gia. Nhiều hãng TV tại Việt Nam đã tích hợp nút tắt truy cập VTV Go lên điều khiển, trong đó Samsung là hãng gần đây nhất. Điều này giúp người dùng tiết kiệm thời gian và dễ dàng truy cập ứng dụng hơn.

Giải đấu Euro 2024 vẫn có 24 đội tuyển châu Âu tranh tài, được chia làm 6 bảng. Các đội thi đấu vòng tròn tính điểm một lượt, 2 đội dẫn đầu mỗi bảng và 4/6 đội thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng knock-out. Tổng cộng giải sẽ có 51 trận đấu với trận đầu tiên bắt đầu lúc 2h ngày 15/6 (giờ Hà Nội) giữa Đức và Scottland.