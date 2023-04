Xoài Non 'vô tư' share link bán túi fake, netizen phải nhắc: 'Chị tự tìm hiểu đi!'

Dù có là 'chiến thần share link', Xoài Non cũng đã phải lên tiếng xin lỗi về sự việc này.

Bên cạnh danh xưng hot girl và vợ streamer giàu nhất Việt Nam, Xoài Non còn được biết đến nhiều hơn với tư cách là 1 KOC - ''chiến thần share link''. Instagram của cô nàng có tới hơn 2 triệu người theo dõi, được ủng hộ bởi cô thường xuyên chia sẻ link mua hàng online trên các sàn thương mại điện tử với tiêu chí: ngon - bổ - rẻ. Nổi đình đám là thế nhưng Xoài Non mới đây đã vướng vào lùm xùm lớn liên quan đến nghề ''share link'' này.

Tối 3/4 vừa qua, Xoài Non đã chia sẻ link mua túi tote của Saint Laurent có giá chỉ hơn 1 triệu đồng. Theo như cô nàng nói, đây là hàng gift auth - món quà tặng kèm của thương hiệu dành riêng cho khách VIP. Cách đây vài ngày, Xoài Non cũng từng chia sẻ link mua túi gift của Chanel với mức giá nhỉnh hơn 1 triệu đồng một chút.

Điều này ngay lập tức khiến người ta nghi ngờ về nguồn gốc và chất lượng thật của sản phẩm bởi mẫu túi auth này có giá lên tới 94 triệu đồng. Ngoài ra, cũng cư dân mạng bảo Xoài Non tìm hiểu lại về hàng gift, và tỏ ra thất vọng khi cô chia sẻ link mua túi fake. Xoài Non sau đó đã lên tiếng đính chính về sự việc này, kêu rằng chính cô cũng là nạn nhân, không biết đây là hàng nhái nên mới chia sẻ với followers.

Không phải 1 mà có khá nhiều người nhắn tin cho Xoài Non về vụ việc cô nàng chia sẻ link mua túi fake. Xoài Non gắn link mua hàng mà không tìm hiểu kỹ về sản phẩm, tin lời người bán rằng "gift auth" là hàng thật. Đến lúc netizen nhắn tin thì Xoài Non mới biết link cô chia sẻ là túi fake và nàng hot girl đã phải lên tiếng xin lỗi. Hiện các story Xoài chia sẻ mua túi gift đã được xóa khỏi Instagram của cô nàng

Đây là sản phẩm túi gift auth mà Xoài Non chia sẻ. Mẫu túi này rất giống với Saint Laurent ICARE Maxi Shopping Bag, và được người bán khẳng định rằng đây là hàng gift từ Saint Laurent. Được biết, mẫu túi chính hãng có giá gần 94 triệu đồng, từng ''cháy hàng'' sau khi được Rosé lăng xê trên bìa tạp chí vào đầu năm ngoái

Trên các sàn thương mại điện tử, rất dễ để tìm thấy các sản phẩm túi fake được cộp mác hàng gift, bán với giá chỉ vài trăm cho tới vài triệu đồng. "Authentic gift" (hay còn gọi là VIP gift) là quà tặng mà nhãn hàng dành tặng cho khách mua đơn hàng có giá trị lớn trong khoảng thời gian mà hãng quy định (3 - 6 tháng cho đến vài năm). Túi gift được sản xuất với số lượng rất ít, vậy nên không có chuyện hàng gift được bán đại trà trên các trang mua sắm online.

Nhiều người bán lợi dụng lỗ hổng này, sử dụng lời quảng cáo ''sở hữu túi auth chỉ bằng 1/10 giá gốc'' để bán túi fake giả danh túi gift auth. Các mẫu túi fake này được in tem mác khá thật, với dòng chữ đặc trưng: hàng tặng không bán nhằm đánh lừa người mua hàng rằng đây là hàng gift thật. Và Xoài Non, dù không phải người mua túi fake nhưng lại là người chia sẻ link mua cho followers của cô.

Xoài Non đã từng khẳng định trên trang cá nhân rằng cô chỉ dùng túi xịn, khi share link mua hàng cái nào fake cô sẽ nói là fake, cái nào auth sẽ nói là auth. Nàng hot girl thường dùng các sản phẩm thời trang chính hãng: túi - giày - phụ kiện... Tuy nhiên, chính Xoài Non tháng trước đã từng tự tay chia sẻ cô đi dép Chanel fake mua ở chợ giá 350K. Rốt cuộc thì sản phẩm nào Xoài Non dùng là auth, sản phẩm nào là fake thì cũng chỉ có chính cô mới biết được.

Không thể phủ nhận một phần thu nhập chính của Xoài Non trước giờ vẫn đến từ nghề KOC, Affiliate marketing. Hàng ngày, cô nàng vẫn chia sẻ rất nhiều link mua hàng trên Instagram cá nhân. Sau sự việc này, có lẽ Xoài Non nên tìm hiểu kĩ hơn về nguồn gốc sản phẩm rồi hẵng khẳng định chất lượng và share link mua hàng để đảm bảo người mua không rơi vào cảnh ''treo đầu dê bán thịt chó'' một cách đáng tiếc.