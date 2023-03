Xôn xao cặp cây cảnh hơn 230 tỷ, báu vật để đời hay đại gia "chém gió"?

Cặp cây cảnh có thế dáng tương đối đẹp và được chủ định giá siêu cây cảnh 230 tỷ, hé lộ bán cho vợ vui chứ "tiền nhiều làm gì".

Những vườn cây cảnh tiền tỷ của đại gia Việt khiến nhiều người không khỏi choáng váng, khao khát. Vừa qua, những cây cảnh tiền tỷ của ông Trần Hùng Liệt 47 tuổi, quê An Giang thu hút sự chú ý của nhiều người.

Đặc biệt, cặp cây lộc vừng và me kiểng có tuổi đời cả trăm năm, được phát giá hàng triệu USD... Nhiều người thắc mắc, có gì ở bộ đôi cây cảnh này có giá "khủng" đến vậy?

Cây lộc vừng chủ nhân "hét giá" giá lên đến 120 tỷ.

Là người khá có tiếng trong giới cây cảnh, trong đoạn video giới thiệu của kênh Nghệ thuật và bonsai, cây lộc vừng đạt kỷ lục Guiness độc bản được hé lộ, khiến không ít người thích thú.

Theo Vietnamnet, cây lộc vừng có tuổi thọ trên 100 năm, cây có 1 thân chính, uốn sửa theo kiểu dáng cây kiểng cổ thụ. Trong đó, hoành gốc trên 4m, chiều cao 7m, đường kính tán trên 6m. Vì tạo dáng bonsai cực đẹp nên gốc cây được định giá không hề rẻ, lên đến 120 tỷ đồng.

Không chỉ vậy, vườn nhà của nghệ nhân người An Giang còn có cây me cổ dáng bonsai. Đáng nói là cây me này được chủ nhân phát giá 5 triệu USD (khoảng 114 tỷ đồng).

Cây cảnh này có tuổi đời cả 100 năm.

Chia sẻ với Dân Việt, chủ nhân cho biết nếu ai có nhu cầu mua, ông có thể bán 1 trong 2 cây chứ không bán cả 2 vì đây là niềm đam mê của riêng ông. Ông cũng hé lộ: "Tôi chỉ bán 1 cây cho vợ vui thôi chứ tiền nhiều mà làm gì".

Mặc dù thời gian qua những giao dịch cây cảnh tiền không phải hiếm. Tuy nhiên, nhưng việc đề giá lên tới hơn 230 tỷ đồng cho cả 2 cây làm dấy lên nhiều tranh cãi. Bên cạnh nhiều ý kiến trầm trồ, có người cho rằng, chủ vườn định giá quá "tự tin".

"Tiêu chuẩn để đánh giá bonsai đẹp là cổ - kỳ - mỹ - văn, thì hai cây này không đạt được cả, giá trên trời", Công Nguyễn bày tỏ ý kiến về đoạn giới thiệu chậu cảnh.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cho rằng, ngoài bề thế thì các giá trị về tuổi đời hay dáng độc mới khiến cho cây có giá trị lớn. Tuy nhiên, cũng nhiều người đồng tình về việc hai cây đã xác lập kỷ lục Guiness nên có thể hiểu vì sao chủ nhân định giá trên trời như vậy.

Mới đây cũng có cặp cây kiểng vạn niên tùng 150 tuổi của nghệ nhân Nguyễn Phước Lộc ở Tp.Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) cũng được Tổ chức kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục “Cặp vạn niên tùng kiểng xuất xứ Nam bộ được tạo tác theo phương pháp Tứ diện nhật nguyệt đạt giá trị kỷ lục độc bản Việt Nam”.

Cặp vạn niên tùng 150 tuổi, mỗi cây có chiều cao khoảng 7m, đường kính tán khoảng 4m, hoành gốc 1,3m, hoành chi khoảng 40cm.

Theo chủ cây, cặp vạn niên tùng này có giá trị khoảng 10 tỷ đồng. Ban đầu cây được sửa theo kiểu tự do, khi mua về ông Lộc tiến hành chỉnh sửa và tốn nhiều công sức để thổi hồn vào cây theo dáng cây cảnh cổ Nam Bộ.

Trúc Chi (t/h)