Xử phạt nam thanh niên cắt ghép trang phục công an đăng lên mạng

Nam thanh niên đăng bài viết kèm hình ảnh cắt ghép trang phục của lực lượng công an lên mạng xã hội.

Ngày 18/8, Công an TP Hội An, tỉnh Quảng Nam ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với P.T.B. về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân”.

Xử phạt nam thanh niên sử dụng mạng xã hội đăng bài viết kèm hình ảnh cắt ghép trang phục của lực lượng công an. (Ảnh: C.A)

Theo Công an TP Hội An, lợi dụng mạng Xã hội, B. đã đăng tải bài viết kèm hình ảnh được chỉnh sửa, cắt ghép trang phục công an để gây sự chú ý, "câu view, câu like". Điều này đã tạo dư luận, ảnh hưởng không tốt đến uy tín, hình ảnh, hoạt động của lực lượng công an trên không gian mạng.

Qua đây, Công an TP Hội An khuyến cáo người dân tích cực phát hiện, tố giác, phòng ngừa trước âm mưu của kẻ xấu kích động thực hiện hành vi vi phạm Pháp luật, kịp thời thông báo cho các cơ quan chức năng để xử lý, góp phần định hướng dư luận, “làm sạch” nguồn thông tin trên môi trường mạng.

Ngoài ra, khi tham gia các hoạt động trên không gian mạng, người dân cần phải thận trọng trong việc tiếp nhận thông tin, phải kiểm chứng, sàng lọc thông tin trước khi đăng tải, chia sẻ, tránh trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật hoặc đăng tải thông tin bịa đặt, tự suy diễn, không có cơ sở.

Thống Nhất