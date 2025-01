5 loại quả 'hút tài lộc may mắn' không thể thiếu trên bàn thờ đêm giao thừa

Vào đêm giao thừa, đừng quên bày trí 5 loại quả mang 'hương vị tài lộc' dưới đây để mang lại cho gia đình một năm mới an lành, thịnh vượng và tràn đầy may mắn.

Bày trí trái cây trong đêm giao thừa không chỉ là nét đẹp văn hóa truyền thống mà còn mang đậm ý nghĩa phong thủy, giúp gia chủ đón nhận một năm mới an lành, tài lộc dồi dào. Để khởi đầu năm mới thật thuận lợi, gia chủ nên chọn 5 loại quả "may mắn" sau đây, mỗi loại mang trong mình một thông điệp đặc biệt:

Táo

Táo không chỉ là biểu tượng của sức khỏe bền lâu mà còn là món quả gắn liền với sự bình an, thư thái. Theo quan niệm phong thủy, từ "táo" trong tiếng Trung đồng âm với "bình an", vì vậy, táo được coi là lời chúc cho một năm mới an lành, hạnh phúc. Những quả táo đỏ mọng, ngọt ngào không thể thiếu trên bàn thờ trong đêm giao thừa, như một lời nguyện cầu cho một năm suôn sẻ, viên mãn.

Táo không chỉ là biểu tượng của sức khỏe và sự bình an (Ảnh: Sưu tầm)

Cam

Cam là một trong những loại quả luôn xuất hiện trong dịp Tết, bởi trong tiếng Trung, từ "cam" có âm gần giống với "thành", mang ý nghĩa "mọi sự như ý". Những quả cam vàng óng, tròn trịa không chỉ đẹp mắt mà còn đại diện cho sự thành công, thuận lợi trong mọi công việc. Bày cam trên bàn thờ trong đêm giao thừa là cách thể hiện niềm tin vào một năm mới đầy năng lượng tích cực và may mắn.

Thanh long

Với vẻ ngoài rực rỡ và hình dáng độc đáo, thanh long không chỉ là một món trái cây ngon mà còn là biểu tượng của sự thịnh vượng và phát triển mạnh mẽ. Những quả thanh long với lớp vỏ đỏ tươi sáng, nhất là khi có ruột đỏ, càng mang lại không khí tươi vui, may mắn, hứa hẹn một năm đầy khởi sắc, tài lộc.

Thanh long, với hình dáng như ngọn lửa rực rỡ, tượng trưng cho sự thịnh vượng (Ảnh: Sưu tầm)

Mía

Mía không chỉ là nguyên liệu tạo nên những món ngon mà còn mang trong mình ý nghĩa phong thủy sâu sắc. Hình dáng mía chia thành từng khúc tượng trưng cho sự thăng tiến, "bước lên từng bậc" trong cuộc sống. Đặt mía trong nhà vào đêm giao thừa là cách cầu chúc cho gia đình ngày càng hưng thịnh, sự nghiệp phát triển, công danh thuận lợi.

Nho

Nho là biểu tượng của sự đoàn tụ và sum vầy, những chùm nho kết chặt, đong đầy ý nghĩa của sự gắn bó, yêu thương trong gia đình. Đồng thời, nho cũng mang ý nghĩa thịnh vượng và hạnh phúc. Đặt nho trên bàn thờ vào đêm giao thừa không chỉ tạo không khí ấm áp, vui vẻ mà còn là lời chúc cho gia đình luôn đầm ấm, đầy đủ và tràn ngập hạnh phúc.

Với những loại quả này, không chỉ không gian đón Tết trở nên tươi sáng hơn mà còn giúp gia chủ đón nhận một năm mới an khang, thịnh vượng và ngập tràn may mắn.