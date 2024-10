5 vị trí đặt bàn thờ đại kỵ khiến tài lộc, vận may đi hết

Bàn thờ là nơi thiêng liêng trong mỗi gia đình, thể hiện lòng kính trọng của con cháu đối với tổ tiên. Vì vậy, vị trí đặt bàn thờ có thể ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình theo cả chiều hướng tốt và xấu.

Nếu bạn đặt bàn thờ đúng cách và với tấm lòng thành kính, tổ tiên sẽ phù hộ, mang lại sự bình yên cho gia đình và giúp mọi việc thuận lợi.

Ngược lại, nếu công việc kinh doanh gặp khó khăn, tài chính không ổn định, có thể đã đến lúc bạn cần xem xét lại vị trí bàn thờ của mình. Dưới đây là 5 đại kỵ mà bạn nên chú ý:

1. Đặt bàn thờ gần lối đi

Các chuyên gia phong thủy khuyên rằng bàn thờ nên được đặt ở những nơi yên tĩnh, hạn chế sự xao động. Lối đi là khu vực có nhiều người qua lại, ồn ào, việc đặt bàn thờ ở đây sẽ làm mất đi sự trang nghiêm và thanh tịnh cần có. Hơn nữa, cửa ra vào còn là nơi dễ tiếp nhận sát khí từ bên ngoài, gây ảnh hưởng tiêu cực đến tài lộc và may mắn của gia đình.

2. Để ánh nắng và gió trực tiếp chiếu vào bàn thờ

Theo quan niệm phong thủy, nắng và gió mang nhiều dương khí, nhưng nếu để ánh sáng và gió thổi trực tiếp vào bàn thờ, sẽ rất khó để nơi thờ cúng này tích tụ âm khí phù hợp với thế giới tâm linh. Điều này có thể khiến các thành viên trong gia đình cảm thấy bất an và gặp trở ngại trong công việc. Để bảo đảm không gian tâm linh được tối ưu, tốt nhất bạn nên đặt bàn thờ ở những vị trí ít ánh sáng, với độ chiếu sáng vừa phải.

Để nắng chiếu, gió thổi vào bàn thờ (Ảnh: Internet)

3. Đặt bàn thờ trong phòng ngủ

Phòng ngủ thường được xem là không gian riêng tư và không hoàn toàn "sạch sẽ". Khi đặt bàn thờ trong phòng ngủ, bạn có thể làm giảm đi sự tôn nghiêm và trang trọng cần thiết của nơi thờ cúng, dẫn đến khả năng gia chủ bị bề trên trách phạt và gặp nhiều điều không may.

Từ góc độ khoa học, việc có bàn thờ trong phòng ngủ có thể làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của người ở đó, do âm thanh từ việc tụng kinh, gõ mõ hay khói nhang. Dần dần, điều này có thể làm giảm chất lượng giấc ngủ và gây hại cho sức khỏe của người sử dụng không gian này.

4. Không gian thờ cúng bừa bộn

Không gian thờ cúng cần được duy trì sạch sẽ và thường xuyên được quét dọn. Nếu khu vực này trở nên bừa bộn hoặc chứa đựng rác thải, tài vận, sức khỏe và sự nghiệp của các thành viên trong gia đình có thể bị ảnh hưởng tiêu cực.

Kể cả dưới bàn thờ cũng không nên để quá nhiều đồ đạc, đặc biệt là các vật dụng điện tử, bể cá hay hoa giả. Nếu cần đặt đồ dưới bàn thờ, chỉ nên là những vật phẩm phong thủy phù hợp với mệnh của gia chủ như la bàn phong thủy hoặc tranh phong thủy.

Hãy chọn hướng bàn thờ phù hợp với mệnh, phong thủy của gia chủ (Ảnh: Internet)

5. Đặt bàn thờ ở cung – hướng xấu

Hướng đặt bàn thờ cần phải trái ngược với hướng người đứng khấn. Các chuyên gia phong thủy khuyên nên chọn những hướng tốt theo Mệnh của chủ nhà. Những hướng lý tưởng bao gồm: Sinh Khí (tốt nhất), Phúc Đức, Thiên Y, và Phục Vị.

Tránh đặt bàn thờ ở những hướng xấu theo Mệnh của chủ nhà như: Tuyệt Mệnh, Họa Hại, Ngũ Quỷ, và Lục Sát. Bên cạnh đó, bàn thờ cũng không nên được đặt đối diện với cửa chính của phòng khách, ở cuối cầu thang, cửa sổ, ban công hay nhà vệ sinh.

Đặt bàn thờ đúng vị trí không chỉ thể hiện tấm lòng của bạn với tổ tiên mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến tài lộc và vận may của gia đình. Hãy vệ sinh khu vực thờ cúng luôn sạch sẽ để mọi thành viên trong gia đình bạn luôn bình an và may mắn.

Lưu ý: Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.