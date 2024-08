99 Stt tiếng Anh buồn, cap tiếng Anh cho người hay tâm trạng

Các câu stt tiếng Anh buồn về cuộc sống và tình yêu có thể giúp bạn diễn đạt cảm xúc của mình một cách chân thật và sâu sắc nhất.

Stt tiếng Anh buồn, cap tâm trạng

Ngôn ngữ là một công cụ mạnh mẽ trong việc diễn đạt cảm xúc, giúp chúng ta không chỉ truyền tải tâm trạng mà còn tạo sự đồng cảm và kết nối sâu sắc với người khác. Dưới đây là một số câu stt tiếng Anh buồn mà chúng tôi đã tổng hợp, nhằm chia sẻ và đồng cảm cùng bạn đọc trong những khoảnh khắc khó khăn.

1. Love comes to those who still hope even though they’ve been disappointed, to those who still believe even though they’ve been betrayed, to those who still love even though they’ve been hurt before.

Tạm dịch: Tình yêu tìm đến những trái tim còn biết hy vọng dù đã từng nếm trải thất vọng, những tâm hồn vẫn tin tưởng mặc cho những lần bị phản bội, và những người vẫn yêu thương dù đã từng bị tổn thương.

2. To truly laugh, you must be able to take your pain, and play with it.

Tạm dịch: Để thực sự cảm nhận được sự vui vẻ, bạn phải dám đối diện với nỗi đau của mình và làm cho nó trở nên nhẹ nhõm hơn.

3. Sadness is always the legacy of the past, regrets are pains of the memory.

Tạm dịch: Nỗi buồn thường là dấu ấn từ quá khứ, còn sự nuối tiếc là cơn đau từ ký ức.

4. Smile to cover up the sad, silent interpretation of everything.

Tạm dịch: Nụ cười là lớp mặt nạ để che giấu sự buồn bã, còn sự im lặng là cách để giải thích những điều không thể nói thành lời.

5. I always like walking in the rain, so no one can see me crying.

Tạm dịch: Tôi thường thích đi dạo dưới cơn mưa, để không ai có thể thấy những giọt nước mắt của tôi.

6. Sometimes, forgetting is the only way to liberate yourself from obsession. And sometimes silence is the best answer for a deceased love.

Tạm dịch: Đôi khi, để giải thoát bản thân khỏi sự ám ảnh, bạn phải học cách quên. Và đôi khi, im lặng là cách duy nhất để kết thúc một tình yêu đã qua.

7. One of the hardest things in life is watching the person you love, love someone else.

Tạm dịch: Một trong những thử thách lớn nhất trong cuộc đời là chứng kiến người mình yêu thương lại yêu một người khác.

8. Don’t waste your time on a man/woman, who isn’t willing to waste their time on you.

Tạm dịch: Đừng lãng phí thời gian của bạn cho những người không sẵn lòng dành thời gian cho bạn.

9. When someone hurts you, you learn to be stronger. When someone leaves you, you learn to be more independent.

Tạm dịch: Khi ai đó làm bạn tổn thương, bạn học được cách trở nên mạnh mẽ hơn. Khi ai đó rời bỏ bạn, bạn học được cách trở nên độc lập hơn.

10. Love is like heaven, but it can hurt like hell.

Tạm dịch: Tình yêu như một thiên đường, nhưng nỗi đau mà nó mang lại có thể tồi tệ như địa ngục.

11. In lover’s sky, all stars are eclipsed by the eyes of the one you love.

Tạm dịch: Dưới bầu trời tình yêu, mọi vì sao đều bị lu mờ bởi ánh mắt của người bạn yêu.

12. When love is over, there’s relationship come to deadlock. Not be friends,not be enemies, not be strangers.

Tạm dịch: Khi tình yêu kết thúc, mối quan hệ rơi vào trạng thái bế tắc: không thể trở thành bạn, không phải là kẻ thù, nhưng cũng không còn là người xa lạ.

13. The worst way to miss someone is to be sitting right beside them knowing you can’t have them.

Tạm dịch: Cảm giác nhớ nhung tồi tệ nhất là khi bạn ngồi ngay bên cạnh ai đó và biết rằng người đó không bao giờ thuộc về bạn.

14. Love is not a game, because when the opponent give up, you are not a winner.

Tạm dịch: Tình yêu không phải là một trò chơi, vì khi đối phương từ bỏ, bạn không thể trở thành người chiến thắng.

16. I dropped a tear in the ocean and when someone finds it I’ll stop loving you.

Tạm dịch: Tôi đã đánh rơi một giọt nước mắt vào đại dương, và khi ai đó tìm thấy nó, đó là lúc tôi ngừng yêu bạn.

17. I’d give up my life if I could command one smile of your eyes, one touch of your hand.

Tạm dịch: Tôi sẵn sàng đánh đổi cả cuộc đời mình chỉ để nhận được một nụ cười từ đôi mắt của bạn, một cái chạm từ bàn tay của bạn.

18. Tear are the silent language of grief.

Tạm dịch: Nước mắt là ngôn ngữ im lặng của nỗi đau.

Stt tiếng Anh buồn về cuộc sống

1. Sometimes the people who are thousands of miles away from you can make you feel better than people who are right beside you.

Tạm dịch: Đôi khi, những người ở xa hàng ngàn dặm lại có thể làm bạn cảm thấy tốt hơn những người ngay bên cạnh bạn.

2. Life is too short to spend it at war with yourself.

Tạm dịch: Cuộc đời quá ngắn để bạn dành thời gian chiến đấu với chính mình.

3. The hardest part about moving forward is not looking back.

Tạm dịch: Phần khó khăn nhất của việc tiến về phía trước là không ngoảnh lại.

4. We could never learn to be brave and patient, if there were only joy in the world

Tạm dịch: Chúng ta sẽ không bao giờ học được sự can đảm và kiên nhẫn nếu thế giới chỉ toàn niềm vui.

5. For pleasures past I do not grieve, nor perils gathering near; My greatest grief is that I leave nothing that claims a tear.

Tạm dịch:Tôi không đau buồn vì những khoảnh khắc vui vẻ đã qua hay những nguy hiểm đang đến gần; Nỗi đau lớn nhất của tôi là không để lại gì đủ giá trị để khiến người ta phải rơi lệ.

6. Laughing faces do not mean that there is absence of sorrow! But it means that they have the ability to deal with it.

Tạm dịch: Những khuôn mặt tươi cười không có nghĩa là không có nỗi buồn; chúng chỉ ra rằng họ có khả năng đối mặt với nó.

7. When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile.

Tạm dịch: Khi cuộc đời cho bạn hàng trăm lý do để khóc, hãy chứng minh với cuộc đời rằng bạn có hàng ngàn lý do để cười.

Cap tiếng Anh buồn về tình yêu

1. I thought I had lost you, but in reality, you were never mine to lose.

Tạm dịch: Tôi nghĩ rằng tôi đã mất bạn, nhưng thực ra, bạn chưa bao giờ là của tôi để mất.

2. Love is not about how much you say 'I love you', but how much you prove that it's true.

Tạm dịch: Tình yêu không phải là bạn nói 'Anh yêu em' bao nhiêu lần, mà là bạn chứng minh điều đó có thật đến mức nào.

3. Sometimes the one who loves you is the one who hurts you the most.

Tạm dịch: Đôi khi, người yêu bạn lại là người làm bạn đau đớn nhất.

4. Sometimes in love, the most painful thing is not the separation but the silence. That was the scariest goodbye.

Tạm dịch: Đôi khi trong tình yêu, điều đau đớn nhất không phải là sự chia ly mà là sự im lặng. Đó chính là lời từ biệt đáng sợ nhất.

5.Love is like heaven, but breakup is hell.

Tạm dịch: Tình yêu giống như thiên đường, nhưng chia tay lại như địa ngục.

6. Sometimes forgetting is the only way to free yourself from an old relationship.

Tạm dịch: Đôi khi việc lãng quên là cách duy nhất để giải thoát bản thân khỏi một mối quan hệ đã qua.

7. Perhaps the most painful thing in life, is seeing the person you love, love someone else.

Tạm dịch: Có lẽ điều đau đớn nhất trong cuộc sống là chứng kiến người mình yêu thương lại yêu người khác.

8. Don't waste your time with someone who doesn't like you. That doesn't make any sense.

Tạm dịch: Đừng lãng phí thời gian vào những người không yêu quý bạn. Điều đó thật vô nghĩa.

9. In love, if you don't feel it, you don't have it. Should not have any illusion.

Tạm dịch: Trong tình yêu, nếu bạn không cảm nhận được điều đó, thì bạn không thực sự có nó. Đừng sống trong ảo tưởng.

10,Sometimes he wants to give up his feelings, but he can't control his heart.

Tạm dịch: Đôi khi anh muốn buông bỏ tình cảm của mình, nhưng trái tim lại không chịu nghe lời.

11. Love is not a game, so don't play 'disappear' with anyone.

Tạm dịch:Tình yêu không phải trò chơi, đừng làm trò 'biến mất' với bất kỳ ai.

Stt tiếng Anh buồn, caption ngắn gọn, súc tích

1. Silent tears hold the loudest pain.

Tạm dịch: Những giọt nước mắt im lặng chứa đựng nỗi đau lớn nhất.

2. Sometimes, it's better to be alone than to be with someone who makes you feel alone.

Tạm dịch: Đôi khi, tốt hơn là ở một mình còn hơn ở bên người khiến bạn cảm thấy cô đơn.

3. Empty spaces have their own story.

Tạm dịch: Những khoảng trống cũng có câu chuyện của riêng chúng.

4. Sometimes the hardest thing and the right thing are the same.

Tạm dịch: Đôi khi, điều khó khăn nhất và điều đúng đắn lại chính là một.

4. Don't cry when a love is over, smile because it happened.

Tạm dịch: Đừng khóc khi một mối tình kết thúc, hãy mỉm cười vì nó đã từng tồn tại.

6. It's better to be hurt by the truth than to have some fun in a lie.

Tạm dịch: Thà đau đớn vì sự thật còn hơn là hưởng thụ trong một lời dối trá.

7. Silence is another meaning of pain.

Tạm dịch: Im lặng chính là một cách khác để cảm nhận nỗi đau.

8. You will never grow up if you stumble twice in life.

Tạm dịch: Bạn sẽ không bao giờ trưởng thành nếu chỉ biết vấp ngã mãi trong cuộc sống.

9. When someone hurts you, you learn how to be stronger. When someone leaves you, you learn to be more independent.

Tạm dịch: Khi ai đó làm bạn đau đớn, bạn học cách trở nên mạnh mẽ hơn. Khi ai đó rời xa bạn, bạn học được cách tự lập hơn.

10. Never try to cling to unreal dreams and forget about the present.

Tạm dịch: Đừng bao giờ cố gắng bám víu vào những giấc mơ hão huyền mà quên đi hiện tại.

11. Life is a series of days of constant development, if you don't try, you will be 'rejected'.

Tạm dịch: Cuộc sống là chuỗi ngày liên tục phát triển; nếu bạn không nỗ lực, bạn sẽ bị loại bỏ.

12. You only live once, so live it to the fullest.

Tạm dịch: Bạn chỉ có một lần để sống, vì vậy hãy sống hết mình.

Hy vọng rằng những câu stt và caption trên sẽ giúp bạn diễn đạt cảm xúc của mình một cách chân thật và sâu sắc. Dù cho cuộc sống hay tình yêu có đưa đẩy bạn qua những khoảng thời gian khó khăn, việc tìm được cách diễn tả cảm xúc chính xác có thể giúp bạn cảm thấy được thấu hiểu và đồng cảm hơn.