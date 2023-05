Bà ngoại có hành động không thể tin nổi chỉ vì cháu trai làm vỡ ly nước

Bà ngoại chửi bới, đánh đập khiến cậu bé có nguy cơ thành người thực vật.

Quận Chiêu Dương, thành phố Chiêu Thông, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc đã ghi nhận một vụ ngược đãi trẻ em. Lỡ tay làm vỡ cốc, bé trai 2 tuổi bị bà đánh trọng thương, hiện đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, tình trạng rất nguy kịch. Công an đã tiến hành cưỡng chế hình sự với bà ngoại.

Theo thông tin cho biết, năm ngoái mẹ cậu bé đi nơi khác làm ăn, để con gái và con trai cho bà ngoại chăm. Tuy nhiên, cuộc sống của ba bà cháu không mấy yên ổn.

Vài ngày trước, bé trai lỡ tay làm rơi vỡ hai chiếc cốc thuỷ tinh, kết quả bị bà ngoại đẩy ngã xuống mặt đất đầy mảnh thuỷ tinh, liên tục đánh đập, mắng mỏ. Người thân cho biết, mặt cậu bé không chỉ bị mảnh kính đâm nát nhiều chỗ mà còn khiến đầu cậu bé bị rạn. 2 ngày sau cậu bé mới được đưa đến bệnh viện

Bác sĩ cho biết, cậu bé bị chấn thương nặng ở đầu và đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt trong tình trạng nguy kịch. 95% cậu bé sẽ trở thành người thực vật.

Sau khi đăng tải, đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm của dân mạng. Mọi người đều phẫn nộ trước hành động của người bà, cho rằng bà quá nhẫn tâm, có lẽ đây không phải lần đầu tiên bà làm như vậy.

"Rốt cuộc người bà này ghét cháu trai của mình đến mức nào...", "Trời ạ, chẳng khác gì con sói trong vai bà ngoại, quá thú tính rồi", "Đứa trẻ tội nghiệp, cha mẹ vô trách nhiệm, bà ngoại thì ác độc, dã man", "Bi kịch! Đứa trẻ 2 tuổi vẫn còn rất nhỏ, đây là bà ngoại ruột thịt sao? Quá đáng sợ rồi!", cư dân mạng xôn xao bình luận.

Trước đây, cộng đồng mạng cũng được một phen dậy sóng với vụ việc cậu bé 6 tuổi do không làm bài tập về nhà đã bị mẹ đánh đập dã man. Cô giáo chủ nhiệm phát hiện Xiao Bing (6 tuổi) có những vét thương sưng tấy, đỏ ửng khi đang thay quần áo, chuẩn bị cho tiết thể dục tại trường mầm non thành phố Giang Môn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Cậu bé chia sẻ, do không làm bài tập về nhà nên mẹ đã dùng móc áo đánh vào lưng.

Cô đã chụp ảnh lại và báo cáo chính quyền địa phương về trường hợp của Xiao Bing.

Tuy nhiên, cảnh sát cho biết “những vết thương này không nghiêm trọng” và không đủ truy tố hình sự với mẹ của cậu bé. Cánh sát cũng đã nhắc nhở người phụ nữ không được đánh con.

Phát ngôn viên cảnh sát Hu Lung nói "Cha mẹ cậu bé không hài lòng vì thành tích học tập của con. Họ nói rằng con trai thường xuyên không làm bài tập nên cần được dạy dỗ cẩn thận."

Xiao Bing đã được đưa tới bệnh viện, những vết sưng đã nhanh chóng hết. Bởi vậy, cậu bé đã được xuất viện trong ngày.

