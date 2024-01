Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ rét đậm rét hại dù nhiệt tăng

SKĐS - Nhiệt độ hôm nay ở hầu khắp các khu vực đều tăng nhẹ, số tỉnh có nhiệt dưới 10 độ C chỉ còn Lai Châu, Sơn La, Bắc Kạn, Lạng Sơn. Thủ đô Hà Nội sáng nay có mức nhiệt là 11,9 độ, học sinh mầm non và tiểu học có thể đến trường học trực tiếp.

Miền Bắc lại sắp đón không khí lạnh bổ sung, rét hại còn kéo dài SKĐS - Dự báo hình thái thời tiết rét hại, ít mưa còn duy trì đến ngày mai (25/1). Từ 26/1, miền Bắc, Thanh Hóa đến Hà Tĩnh đón thêm không khí lạnh tăng cường, trời tiếp tục rét đậm rét hại nhiều ngày tới.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (26/01), khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã xảy ra rét hại, khu vực vùng núi cao phía Bắc một số nơi đã xuất hiện băng giá. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét hại. Dự báo đợt rét hại diện rộng ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 27/01; ở Thanh Hóa và Nghệ An kéo dài đến hết ngày 26/01.

Hôm nay Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tăng nhiệt nhẹ.

Từ đêm 27/01 đến ngày 04/02/2024, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ đêm 27-29/01 có mưa, mưa nhỏ rải rác. Trời rét đậm, rét hại; từ ngày 30/01 trời rét, có nơi rét đậm; vùng núi cao Bắc Bộ có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết. Trung Trung Bộ từ ngày 27-29/01 có mưa rải rác. Phía Bắc trời rét. Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng.

Rét hại có khả năng ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân; rét hại kèm theo mưa có khả năng ảnh hưởng tới các hoạt động tham quan, du lịch, an toàn của các phương tiện tham gia giao thông. Rét hại có khả năng ảnh hưởng tới gia súc, gia cầm; ảnh hưởng lớn tới quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng.

Nhiệt độ hôm nay ở hầu khắp các khu vực đều tăng nhẹ, số tỉnh có nhiệt dưới 10 độ C chỉ còn Lai Châu, Sơn La, Bắc Kạn, Lạng Sơn. Thủ đô Hà Nội nhiệt độ sáng nay là 11,9 độ, học sinh mầm non và tiểu học có thể đến trường học trực tiếp.

Đợt rét đậm, rét hại diện rộng lần này được đánh giá là đợt rét nhất kể từ đợt rét kỷ lục tháng 1/2016. Băng giá xuất hiện dày đặc trên diện rộng và kéo dài qua các ngày, thay vì chỉ xuất hiện về đêm và sáng sớm như mọi năm. 3 ngày qua, băng giá liên tục xuất hiện tại Mẫu Sơn - Lạng Sơn, Bình Liêu, Yên Tử - Quảng Ninh, Phia Oắc - Cao Bằng, Mèo Vạc, Đồng Văn - Hà Giang, Ô Quy Hồ, Y Tý, Fansipan - Lào Cai.

Hiện nay (26/01), ở khu vực phía Bắc của Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7; Huyền Trân có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8; Phú Quý có gió giật cấp 7. Ngày và đêm 27/01, ở khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 2,0-3,5m; biển động. Vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm quần đảo Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; sóng biển cao 2,5-5,0m; biển động mạnh. Ở vịnh Bắc Bộ, từ chiều ngày 27/01 gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7; sóng biển cao 2,0-3,0m; biển động.

Dự báo thời tiết các khu vực ngày 26/1:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa vài nơi; đêm có mưa, mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 2. Trời rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 10-12 độ C. Nhiệt độ cao nhất 13-15 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ. Trời rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết. Nhiệt độ thấp nhất 8-11 độ C; Tây Bắc 4-7 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C. Nhiệt độ cao nhất 12-15 độ C, riêng Tây Bắc có nơi trên 15 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, riêng khu vực phía Nam đồng bằng có mưa nhỏ rải rác; đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 2. Trời rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết. Nhiệt độ thấp nhất 9-12 độ C, vùng núi 4-7 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C. Nhiệt độ cao nhất 11-14 độ C; vùng núi 8-11 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét hại; phía Nam trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, phía Nam có nơi trên 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 13-15 độ C; phía Nam 16-19 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng - Bình Thuận nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, phía Nam có nơi có gió giật mạnh cấp 6. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 18-21 độ C, phía Nam 22-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất Phía Bắc 24-27 độ C; phía Nam 27-30 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

