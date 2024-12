Tử vi 12 con giáp hôm nay 14/12: Dậu đón lộc lớn, Tý bình yên thư thái

Tham khảo tử vi 12 con giáp hôm nay 14/12/2024 các tuổi: Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất và Hợi về vận trình sự nghiệp, tình yêu, tài lộc, sức khỏe.

Dưới đây là những chia sẻ, dự đoán mang tính tham khảo, chiêm nghiệm về cuộc sống, công việc... của tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 14/12/2024. Chúc bạn có những kế hoạch hoàn hảo cho ngày mới vui vẻ, tràn đầy năng lượng.

Lưu ý: Các thông tin bài viết về tử vi 12 con giáp hôm nay chỉ mang tính chất giải trí!

Tử vi 12 con giáp hôm nay 14/12: Tuổi Tý

Tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 14/12/2024 cho thấy, tuổi Tý có một ngày thong dong nhẹ nhàng. Con giáp này tìm được đường bước phù hợp mà còn trợ lực rất nhiều nên bạn gần như chẳng cần động tay động chân quá nhiều.

Tuổi Tý có một ngày thong dong nhẹ nhàng. (Ảnh: Internet)

Hôm nay, con giáp này sẽ nhận được sự khen thưởng, cả sự công nhận và tôn trọng từ đồng nghiệp và cấp trên. Đây là thành quả tuổi Tý có được sau những nỗ lực trong công việc. Hãy cố gắng phát huy năng lực nhiều hơn nữa.

Ngoài ra, cục diện Kim sinh Thủy còn rất có lợi cho đường tình duyên của con giáp này. Tình cảm lứa đôi được duy trì ở mức hài hòa. Dẫu rằng vẫn có những lúc đôi co, mâu thuẫn, nhưng tất cả đều tan biến nhanh, không khí gia đình an yên, đầm ấm.

Giờ tốt trong ngày: 15h - 17h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Thân

Tử vi 12 con giáp hôm nay 14/12: Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp thứ 7 ngày 14/12/2024 hôm nay, tuổi Sửu nên thận trọng từ những việc nhỏ nhất. Con giáp này nhanh nhẹn, thông minh, lắm tài lẻ nhưng nghiêm túc nên dễ bị cô lập, bị ghen ghét, bị đặt điều chê bai. Bạn hãy mở lời với mọi người nhiều hơn thì tình hình sẽ được cải thiện.

Trên phương diện tình cảm, bạn được nhắc nhở đừng tin vào lời của người ngoài châm chọc cố ý phá hoại hạnh phúc gia đình, hãy cứ tin tưởng và thẳng thắn với nhau thì gia đình luôn yên ấm. Các cặp đôi thì khá hòa hợp, hai người là những mảnh ghép hoàn hảo của nhau.

Về mặt sức khỏe, thời gian gần đây tuổi Sửu thường bị đau đầu, suy nhược thần kinh do gia tăng áp lực. Con giáp này nên chăm chỉ ra ngoài hít thở không khí nhiều hơn, dừng sử dụng điện thoại, máy tính quá nhiều.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Dậu

Tử vi 12 con giáp hôm nay 14/12: Tuổi Dần

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp dự báo hôm nay, tuổi Dần biết cách chú ý quan sát để phán đoán suy nghĩ, cảm xúc của người khác, từ đó tìm ra cách ứng xử phù hợp trong nhiều hoàn cảnh khác nhau.

Cũng nhờ cách xã giao khéo léo này mà bạn có nhiều cơ hội chạm tay vào may mắn. Đặc biệt, người làm ăn kinh doanh có thể tìm được những mối khách hàng triển vọng hoặc ký kết được những hợp đồng béo bở trong ngày.

Nếu có kế hoạch xuất hành trong ngày mới này, tuổi Dần nên đi về hướng Tây Nam để gặp Hỷ thần hoặc hướng Đông để gặp Tài thần. Đây là hai hướng tốt nhất trong ngày, đem lại nhiều may mắn, giúp công việc của bạn gặp được nhiều điều thuận lợi.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 13h

Quý nhân phù trợ: Mão, Tuất

Tử vi 12 con giáp hôm nay 14/12: Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp ngày 14/12/2024 hôm nay, tuổi Mão gặp nhiều may mắn trong công việc khi được giao cho những việc đúng sở trường. Nếu vượt qua thử thách lần này, cơ hội thăng tiến đã nằm ngay trong bàn tay con giáp này. Bạn cũng đã có nhiều cố gắng và đóng góp trong suốt thời gian qua.

Trong ngày Mộc Kim xung khắc, vận trình tình cảm của tuổi Mão có chút trục trặc, nguyên nhân chính vẫn là do cả hai người quá tất bật với công việc cũng như theo đuổi niềm đam mê riêng. Cả hai nên bớt chút thời gian quan tâm tới đối phương để kéo gần khoảng cách, xóa nhòa mâu thuẫn.

Sức khỏe của con giáp này cũng có một vài vấn đề, đó có thể do thể trạng suy kém hoặc ảnh hưởng của thời tiết.

Giờ tốt trong ngày: 21h - 23h

Quý nhân phù trợ: Mão, Hợi

Tử vi 12 con giáp hôm nay 14/12: Tuổi Thìn

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho thấy, tuổi Thìn có tâm hướng thiện nhưng do khá bảo thủ, cứng nhắc nên nếu làm lãnh đạo sẽ gặp bất lợi. Người làm công ăn lương không bận rộn nhưng những người làm chức cao sẽ phải chấn chỉnh lại cách làm việc của mình.

Vận trình tình cảm bị ảnh hưởng, anh em họ hàng có mâu thuẫn lục đục, tranh chấp do quyền lợi. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống cá nhân của con giáp này. Bạn nên chú ý đến mối quan hệ gia đình nhiều hơn, lấy sự ôn hòa làm cốt lõi, bình tĩnh giải quyết mọi việc, đừng động tay động chân.

Về phương diện sức khỏe, tuổi Thìn cần chú ý đến đường tiêu hóa. Đừng ham vui mà ăn uống những thực phẩm gây hại cho dạ dày, làm gì cũng nên nghĩ đến sức khỏe đầu tiên. Nếu có thể từ chối được những cuộc vui chè chén thì càng tốt.

Giờ tốt trong ngày: 21h - 23h

Quý nhân phù trợ: Dậu, Thân

Tử vi 12 con giáp hôm nay 14/12: Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp thứ 7 ngày 14/12/2024 hôm nay, tuổi Tỵ có đầu óc thông minh và nhanh trí. Con giáp này nên dễ dàng nắm bắt được ý muốn của lãnh đạo, tìm ra hướng giải quyết công việc đúng đắn và khiến cho cấp trên rất hài lòng.

Ngoài ra, tuổi Tỵ cũng có thể đưa ra một số giải pháp khá thú vị trong công việc. Hãy thử trao đổi với đồng nghiệp hoặc cấp dưới và thử áp dụng vào thực tế xem sao. Có thể ý kiến của bạn sẽ giúp tập thể tìm ra hướng đi mới.

Theo quan niệm dân gian, ngày mới hôm nay là ngày nên chữa bệnh, phá dỡ nhà, đồ vật. Vì vậy, nếu có dự định tiến hành một trong những công việc trên thì bạn nên bắt tay vào ngay, còn nếu không thì hãy lùi sang ngày khác để gặp nhiều may mắn hơn.

Giờ tốt trong ngày: 17h - 19h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Thân

Tử vi 12 con giáp hôm nay 14/12: Tuổi Ngọ

Tử vi 12 con giáp ngày mới cho biết thứ 7 cho rằng, vận tài lộc của tuổi Ngọ bị đe dọa. Con giáp này nên cẩn thận hơn trong vấn đề tài chính, đừng nên vội vã làm những chuyện mình chưa thực sự hiểu và nắm chắc phần thắng.

Ngũ hành xung khắc còn khiến vận trình tình cảm của con giáp này không được như ý. Dù đã cố gắng kiềm chế cảm xúc, nhưng bạn đã bị tổn thương lòng tự trọng rất nhiều vì những lời đối phương nói ra. Một khi chịu sự tổn thương sâu sắc, tình cảm chẳng thể mặn nồng như thuở ban đầu.

Người độc thân chưa có nhiều cơ hội để cải thiện tình trạng độc thân của mình. Dù đã có người trong lòng nhưng con giáp này chưa tìm ra cách để rút ngắn khoảng cách với đối phương, tình cảm đè nén vô cùng khó chịu nhưng cũng không có cách nào khác.

Giờ tốt trong ngày: 3h - 5h

Quý nhân phù trợ: Tuất, Mùi

Tử vi 12 con giáp hôm nay 14/12: Tuổi Mùi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, nhiều chuyện đáng tiếc xảy ra cho sự nghiệp của Mùi. Nếu an phận thủ thường thì không sao nhưng hễ cứ tham công tiếc việc, cố tăng ca thì lại gặp rắc rối, dễ sai sót. Một ngày nhàm chán khiến tinh thần bạn tụt dốc.

Trên phương diện tình cảm, tuổi Mùi có phần lạnh lùng, ích kỷ làm ảnh hưởng đến mọi người trong nhà. Tình cảm vợ chồng lâu năm hay nhạt phai, chính bản thân hai người thấy rằng nếu không thấy có sợi dây ràng buộc về tình cảm thì khả năng bị kẻ thứ ba xen vào là rất lớn.

Về sức khỏe, nữ giới nên để ý các bệnh liên quan đến đường sinh sản, cần giữ gìn cơ thể sạch sẽ, khỏe mạnh. Nam giới cần hạn chế bia rượu kẻo về lâu về dài lại có những căn bệnh gây ảnh hưởng mạnh đến cơ thể.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mão

Tử vi 12 con giáp hôm nay 14/12: Tuổi Thân

Tử vi 12 con giáp nhận định hôm nay, tuổi Thân có tin vui tài lộc báo về. Bạn có thể được nhận tiền bất ngờ do may mắn hoặc do những khoản đầu tư trước đó. Hãy có cách sử dụng đồng tiền đúng đắn, đừng nên chi tiêu phung phí.

Tử vi 12 con giáp nhận định hôm nay, tuổi Thân có tin vui tài lộc báo về. (Ảnh: Internet)

Trên phương diện tình cảm, người độc thân có những suy nghĩ thiếu thực tế về tình yêu. Con giáp này dễ rung động và đưa ra nhiều ảo tưởng nên dù bạn có vội vàng đến với ai thì tình cảm cũng khó lâu bền.

Nếu đã tìm được nửa kia, đôi khi bạn lại nảy sinh ý nghĩ trốn tránh người ấy. Dường như tình cảm của đôi bên đang dần có dấu hiệu lạnh nhạt, con giáp này cảm thấy ngột ngạt vì những yêu cầu quá đáng của nửa kia.

Giờ tốt trong ngày: 23h - 1h

Quý nhân phù trợ: Tý, Thìn

Tử vi 12 con giáp hôm nay 14/12: Tuổi Dậu

Theo tử vi hằng ngày của 12 con giáp, tuổi Dậu may mắn trên vận trình tài lộc, nhờ thế không cần quá lo lắng về chuyện tiền bạc. Tuy nhiên tiền bạc dồi dào cũng không có nghĩa là bạn được quyền tiêu xài hoang phí, kẻo có bao nhiêu cũng sẽ cạn kiệt nhanh chóng.

Thời điểm này có thể tuổi Dậu sẽ được mời gọi, rủ rê tham gia đầu tư hoặc kinh doanh. Dù có vẻ như lợi thế đang rất lớn nhưng trước khi tham gia, hãy cân nhắc xem đó có phải lĩnh vực mình có hiểu biết và đáng để mạo hiểm không. Dù sao phải luôn đảm bảo rằng số tiền mang đi đầu tư không ảnh hưởng tới cuộc sống hiện tại.

Cục diện Hỏa Kim xung khắc cho thấy chuyện tình cảm của con giáp này không hề suôn sẻ. Nếu là người đã kết hôn, có thể bạn đang ép buộc đối phương sống với đúng khuôn mẫu của mình. Điều này vô tình sẽ khiến cuộc sống vợ chồng tồn tại nhiều khúc mắc, căng thẳng, ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Thân

Tử vi 12 con giáp hôm nay 14/12: Tuổi Tuất

Tử vi ngày mới của 12 con giáp hôm nay nói rằng, công việc của tuổi Tuất không có nhiều biến động. Con giáp này có nhiều thời gian hơn cho bản thân. Người trẻ tuổi thì hăng hái, sẽ nhận thêm việc làm thêm ở bên ngoài để tăng thu nhập cho bản thân trong thời gian rảnh, công việc nhìn chung thuận lợi, bình an.

Trên phương diện tình cảm, người đang làm mẹ có thể chưa hiểu được tâm tư của con nên đôi khi có mâu thuẫn nhỏ. Nhiều người mải mê với công việc nên thời gian qua bỏ bê gia đình, đi sớm về muộn. Con giáp này được nhắc nhở làm gì cũng phải có điểm dừng, đừng đam mê quá.

Bên cạnh đó, tuổi Tuất cũng cần quan tâm đến sức khỏe bản thân nhiều hơn. Tiền mất đi có thể kiếm lại được nhưng sức khỏe mất đi thì khó lấy lại được nguyên vẹn. Bạn nên có chế độ tập luyện hàng ngày dù bận rộn tới cỡ nào.

Giờ tốt trong ngày: 15h - 17h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Dần

Tử vi 12 con giáp hôm nay 14/12: Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 14/12/2024, tuổi Hợi thích gì làm nấy và không muốn nghe theo lời nhắc nhở của người khác. Con giáp này có thể lựa chọn cách làm việc của mình, song cần hoàn thành cho tốt nhiệm vụ được phân công, chớ gây phiền phức cho tập thể.

Người làm lãnh đạo cần thay đổi bản tính độc đoán, bắt người khác phải làm theo ý mình. Không phải lúc nào bạn cũng có cái nhìn bao quát về mọi vấn đề, vì thế việc lắng nghe quan điểm của cấp dưới là vô cùng cần thiết.

Về sức khỏe, trong ngày mới hôm nay con giáp này nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí ở lòng bàn tay, trước ngực và trong ngực.