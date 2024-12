Xuất hiện bão mới hướng về Biển Đông dịp Giáng sinh

Dự báo bão mới Querubin sẽ hình thành dịp Giáng sinh. Đây là cơn bão mới nhất dự kiến hình thành gần Biển Đông.

Cơn bão gần Biển Đông tiếp theo sẽ được cơ quan thời tiết Philippines đặt tên là “Querubin”. Ảnh: CIRA

Tin bão mới nhất của Cơ quan Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines (PAGASA) ngày 12.12 cho hay, một vùng áp thấp tiềm tàng đang phát triển ở bên ngoài khu vực dự báo của Philippines (PAR). Dự báo, vùng áp thấp tiềm năng này có thể tiếp cận Philippines vào tuần trước Giáng sinh.

Đáng chú ý, các nhà dự báo bão của PAGASA cảnh báo, áp thấp này có khả năng mạnh lên thành bão nhiệt đới ở mức thấp đến trung bình.

Nếu cường độ mạnh hơn, cơn bão gần Biển Đông này có thể ảnh hưởng đến các vùng phía đông của Mindanao, Visayas và Nam Luzon của Philippines. Khi mạnh lên thành bão nhiệt đới, hệ thống này sẽ được đặt tên là “Querubin”.

Theo cảnh báo thời tiết của PAGASA, mưa to tới rất to do gió đứt sẽ xảy ra ở tỉnh Quezon trong ngày 12.12. Hệ thống này cũng sẽ ảnh hưởng tới thời tiết ở Isabela, Aurora Camarines Norte, Camarines Sur và Catanduanes trong những ngày tới.

Manila Standard lưu ý, trước đó, PAGASA dự báo, bão mới có thể đi vào PAR trong thời gian từ ngày 16 đến 22.12. Dựa trên phân tích thời tiết mới nhất của PAGASA, hiện tại hệ thống tiềm năng này giống áp thấp nhiệt đới nhưng vẫn còn quá sớm để xác định đường đi hoặc cường độ chính xác của hệ thống.

“Chúng tôi dự báo áp thấp nhiệt đới gần phần phía nam của vùng cảnh báo bão nhiệt đới TCAD có thể hình thành và có thể di chuyển theo hướng tới khu vực Visayas và Nam Luzon” - bản tin dự báo của PAGASA ngày 10.12 lưu ý.

Philippines đón trung bình 20 cơn bão nhiệt đới mỗi năm. Trong ảnh là bão Man-yi trong mùa bão 2024. Ảnh: CIRA

Các nhà dự báo thời tiết Philippines cho hay, những cơn mưa do dải hội tụ nhiệt đới (ITCZ) sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến khu vực phía tây của Mindanao và Palawan trong những ngày tới.

Philippines đón trung bình 20 cơn bão nhiệt đới mỗi năm. Riêng tháng 10 và tháng 11 năm nay, Philippines đã ghi nhận ​​6 cơn bão, khiến 171 người thiệt mạng và hàng nghìn người mất nhà cửa.

Bão cũng gây ra thiệt hại đáng kể cho cây trồng và vật nuôi ở Philippines, nêu bật tính dễ bị tổn thương của nước này trước các điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Trong mùa bão 2024, cơ quan thời tiết PAGASA sử dụng bộ tên bão mới cho các cơn bão nhiệt đới hình thành trong hoặc đi vào khu vực dự báo của Philippines. Trong đó, bão Aghon, Querubin, Romina và Upang lần đầu tiên được sử dụng để thay thế các tên bão Ambo, Quinta, Rolly và Ulysses vốn gây thiệt hại nặng nề vào mùa bão năm 2020.

Tên bão ở Philippines lặp lại 4 năm một lần, trừ khi bị loại bỏ. PAGASA thu hồi hoặc ngừng sử dụng nếu tên bão gây ra ít nhất 300 người chết hoặc thiệt hại lớn về kinh tế, cơ sở hạ tầng, nhà ở và các tài sản khác.

PAGASA là cơ quan thời tiết duy nhất trên thế giới đặt tên địa phương cho các cơn bão. Đây là thông lệ của Cục Thời tiết, cơ quan tiền thân của PAGASA, kể từ những năm 1960 với hy vọng sẽ cảnh báo công chúng hiệu quả hơn.