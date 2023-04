Bắc Giang phạt nguội gần 3.000 trường hợp vi phạm giao thông

Từ khi thí điểm và phạt nguội bằng camera an ninh, đến nay, Công an TP Bắc Giang phát hiện và xử phạt 2.777 trường hợp vi phạm với các lỗi như vượt đèn đỏ, đè vạch.

Ngày 1/4, Thiếu tá Tôn Văn An, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông - trật tự (Công an TP Bắc Giang) cho biết, thông qua hệ thống camera giám sát giao thông, đến nay, Công an TP Bắc Giang đã phát hiện và nguội 2.777 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Trong đó có 1.409 trường hợp vượt đèn đỏ, 713 trường hợp đè vạch kẻ đường, 45 trường hợp quay đầu xe tại nơi có biển báo cấm, 606 trường hợp không đội mũ bảo hiểm. 182 trường hợp vi phạm đã đến nộp phạt với số tiền 712 triệu đồng.

Ô tô vượt đèn đỏ bị camera an ninh ghi lại tại ngã tư Hùng Vương - Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang. (Ảnh: Công an TP Bắc Giang).

Đối với những trường hợp vi phạm, hằng ngày đều được công khai thông tin trên Cổng thông tin điện tử của công an tỉnh Bắc Giang và phương tiện thông tin đại chúng. Những trường hợp vi phạm thường trú ngoài tỉnh sẽ được gửi dữ liệu về quận, huyện nơi cư trú để xác minh, xử lý.

"Đối với các trường hợp vi phạm là xe máy khó xử lý phạt nguội, thông tin vi phạm được đăng tải công khai. Khi các tổ công tác dừng xe để kiểm tra, cảnh sát giao thông sẽ tra cứu, nếu có cảnh báo phạt nguội thì sẽ xử phạt. Ngoài ra, quá trình tuần tra lưu động, nếu phát hiện phương tiện vi phạm trong danh sách, chúng tôi sẽ yêu cầu dừng xe, kiểm soát và xử lý", Thiếu tá An cho biết thêm.

Được biết hiện nay, toàn tỉnh Bắc Giang đã lắp đặt hơn 1.300 camera an ninh. Hệ thống camera này được lắp đặt tại các ngã ba, ngã tư và một số nút giao lớn trên các tuyến đường. Ngoài việc bảo đảm an ninh trật tự, toàn tỉnh Bắc Giang đã trang bị 35 thiết bị thông minh, cài đặt vào hệ thống camera an ninh để phục vụ việc phát hiện, xử phạt nguội vi phạm giao thông.

Theo cơ quan chức năng, từ khi áp dụng biện pháp xử lý này, hiệu quả xử lý đã nâng lên rõ rệt. Nhờ đó, ý thức tham gia giao thông của người dân được cao, góp phần giảm tai nạn giao thông trên địa bàn.