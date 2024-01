Báo Kinh tế & Đô thị đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Ngày 29/12, Báo Kinh tế & Đô thị long trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và kỷ niệm 25 năm Ngày xuất bản số báo đầu tiên (01/01/1999 - 01/01/2024).

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh trao Huân chương Lao động Hạng nhất cho Báo Kinh tế & Đô thị

Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng; Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam Phạm Minh Chính; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam Vương Đình Huệ đã gửi lẵng hoa chúc mừng Báo Kinh tế & Đô thị.

Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Hà Nội đã gửi thư chúc mừng báo Kinh tế & Đô thị.

Dự Lễ kỷ niệm, về phía đại biểu Trung ương có: đồng chí Vũ Hải Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại của Quốc hội; đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; PGS -TS Nguyễn Hồng Vinh, Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Nguyên Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam…

Đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm

Về phía lãnh đạo thành phố Hà Nội có: đồng chí Phạm Quang Nghị, Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội; đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; GS-TS Phùng Hữu Phú, Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; đồng chí Hà Minh Hải, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội…

Về phía đại biểu khách quốc tế có: Ông Andrew Goledzinowski - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Australia tại Việt Nam; Bà Kristell Áviles Flores - Phó Đại sứ Peru tại Việt Nam; ông Roshan Lepcha - Tham tán Chính trị & Thông tin, Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam; ông Takeo Nakajima - Trưởng Đại diện Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO) tại Hà Nội…

Khẳng định thương hiệu trên hệ thống báo chí

Phát biểu khai mạc buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thành Lợi, Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị cho biết: Trải qua 25 năm xây dựng và phát triển, vượt lên khó khăn, thách thức, đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên và người lao động của Báo Kinh tế & Đô thị luôn tiếp bước truyền thống vẻ vang của nền báo chí cách mạng, đoàn kết xây dựng tờ Báo ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại, khẳng định vị thế là một trong những cơ quan báo chí chủ lực của Hà Nội - Thủ đô ngàn năm văn hiến.

Từ buổi ban đầu chỉ có 1 tờ báo giấy, rồi hai ấn 2 ấn phẩm báo in và báo điện tử, đến nay Báo Kinh tế & Đô thị đã là một tổ hợp báo chí gồm: Báo in Kinh tế & Đô thị; Ấn phẩm Pháp luật xã hội; Báo Kinh tế & Đô thị điện tử; chuyên trang điện tử Hanoitimes - Kênh thông tin đối ngoại chủ lực của thành phố Hà Nội; chuyên trang Tiêu dùng; chuyên trang An toàn giao thông Hà Nội; chuyên trang điện tử Pháp luật và Xã hội.

Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Thành Lợi trình bày diễn văn tại buổi Lễ

Những ngày đầu thành lập, Tòa soạn chỉ có 31 nhân sự, đến nay đội ngũ cán bộ, biên tập viên, phóng viên, người lao động của Báo có tổng số 169 người. Ngoài làm việc tại trụ sở chính, Ban Biên tập đã thành lập các văn phòng đại diện và thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Nghệ An, Hải Phòng, Quảng Ninh...

Tổ chức bộ máy thường xuyên được điều chỉnh, hoàn thiện cho phù hợp với yêu cầu của từng giai đoạn phát triển và nhiệm vụ chính trị của Thành phố. Một dấu mốc quan trọng là ngày 16/8/2023, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 4102/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án tự chủ về thực hiện nhiệm vụ tổ chức bộ máy, số lượng người làm việc của Báo Kinh tế & Đô thị, giai đoạn 2023-2025. Trên cơ sở đó, Ban Biên tập đã thành lập thêm hai đơn vị mới là Ban Thông tin Đối ngoại và Phòng Công nghệ Thông tin - chuyển đổi số.

Với cơ cấu, bộ máy 12 phòng, ban, Báo Kinh tế & Đô thị đã bắt kịp xu thế chung của dòng chảy thông tin đa dạng và phong phú, định hình những phương thức quản trị mới khi áp dụng công nghệ hiện đại vào điều hành, hoạt động quản lý, tác nghiệp, xuất bản các ấn phẩm phù hợp với sự phát triển của công nghệ và xu hướng hội tụ, đa nền tảng.

Trước yêu cầu phát triển mới của Thủ đô Hà Nội, đặc biệt là triển khai thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố và sự ủng hộ tích cực, có hiệu quả của các sở, ngành, quận, huyện, Báo Kinh tế & Đô thị tiếp tục đổi mới nội dung các ấn phẩm, phát triển theo hướng hiện đại hơn, thông minh hơn, truyền tải thông tin nhanh nhạy, kịp thời, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Thành phố.

“Phát huy truyền thống một phần tư thế kỷ xây dựng và trưởng thành, với nhận thức đầy đủ về tư duy sáng tạo - giải pháp thông minh - hành động quyết liệt, tập thể những người làm báo Báo Kinh tế & Đô thị tiếp tục đổi mới cách thức điều hành hoạt động theo hướng hiện đại, năng động và quyết liệt trong chuyển đổi số, chú trọng phát triển quảng cáo số, nội dung số, kinh tế số, đặc biệt sớm xây dựng, hoàn thiện tòa soạn hội tụ, tập trung vào 4 yêu cầu cốt lõi: Đầu tư cơ sở hạ tầng, bổ sung trang thiết bị hiện đại, thay đổi phương thức tác nghiệp của cán bộ, phóng viên;

Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu với nhiều ấn phẩm, quản lý dữ liệu tập trung tiến tới hình thành mô hình dữ liệu lớn; Xây dựng hệ thống điều hành nội bộ kết nối với hệ thống quản lý nội dung thông minh; Ứng dụng trí tuệ nhân tạo phân tích hành vi và xu hướng người dùng để nâng cao chất lượng nội dung, phát triển bạn đọc, phát triển mô hình kinh doanh số trên các nền tảng số”, đồng chí Nguyễn Thành Lợi, Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị nhấn mạnh.

Không ngừng đổi mới, sáng tạo

Phát biểu tại Lễ Kỷ niệm 25 năm Ngày xuất bản số báo đầu tiên (01/01/1999 - 01/01/2024) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam bày tỏ sự vui mừng trước sự phát triển không ngừng của Báo Kinh tế & Đô thị.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh phát biểu tại buổi lễ

Đồng chí Lê Quốc Minh cho biết, trong thời gian tới Hội Nhà báo Việt Nam sẽ đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, tạo nguồn thu và bảo vệ bản quyền cho báo chí. Đây là yêu cầu đặt ra tất yếu để báo chí Việt Nam phát triển. Đồng chí Lê Quốc Minh đề nghị Báo Kinh tế & Đô thị nói riêng và báo chí cả nước nói chung với những nền tảng đạt được cần tích cực hưởng ứng và triển khai hiệu quả các nội dung đề ra.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh ghi nhận, đánh giá cao vai trò, trách nhiệm và sự đóng góp tích cực của Báo Kinh tế & Đô thị đối với sự phát triển của Thủ đô và chúc mừng những thành tích của tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động báo Kinh tế & Đô thị đã đạt được trong 25 năm qua.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh cũng nhấn mạnh: Trước sự phát triển không ngừng nghỉ của Thủ đô, Báo Kinh tế & Đô thị cần tiếp tục xây dựng khối đoàn kết, thống nhất từ Ban biên tập đến đội ngũ cán bộ, phóng viên, người lao động; tạo môi trường làm việc năng động, sáng tạo, cống hiến, hiệu quả.

Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hạ tầng kỹ thuật, khai thác có hiệu quả Hệ sinh thái số Kinh tế & Đô thị trong việc tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, chỉ đạo của Thành phố đến người dân Thủ đô và cả nước.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại buổi lễ

Bám sát tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ, báo cần tăng cường hướng về cơ sở và phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành Thành phố trong hợp tác thông tin truyền thông; làm tốt vai trò “người đồng hành” của cộng đồng doanh nghiệp, là diễn đàn để lãnh đạo Thành phố lắng nghe, chia sẻ, hỗ trợ cho các ý tưởng mới vì sự phát triển chung của Thủ đô.

Báo Kinh & Đô thị có trách nhiệm đi đầu trong việc tuyên truyền, định hướng dư luận trước những vấn đề mới nảy sinh trong quá trình phát triển của Thủ đô. Tiếp tục làm tốt truyền thông chính sách và phản biện chính sách.

Báo Kinh tế & Đô thị phải luôn luôn đổi mới tư duy làm báo, quy trình, phương thức xử lý thông tin, bám sát nhiệm vụ chính trị của Thành phố, nhu cầu của độc giả và xu thế phát triển của báo chí hiện đại, tập trung đổi mới cách thức điều hành hoạt động theo hướng hiện đại, năng động và chuyển đổi số; tiếp tục phát triển các sản phẩm báo chí số, hình thành tòa soạn số, tòa soạn thông minh, thiết kế, sáng tạo sản phẩm số, nội dung số cá nhân hóa đến từng nhóm đối tượng bạn đọc.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh trao Bức trướng của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội tặng tập thể Báo Kinh tế & Đô thị

Báo cần xây dựng đội ngũ cộng tác viên là những chuyên gia đầu ngành trên các lĩnh vực đô thị, kinh tế - xã hội, tham gia, góp ý, phản biện những cơ chế chính sách, nhằm tạo đồng thuận, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Thành phố. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, cập nhật hệ thống dữ liệu của Thành phố, để xây dựng tờ báo phát triển ngày càng vững chắc, hiện đại, đáp ứng yêu cầu thông tin trong giai đoạn mới. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua; tích cực tổ chức các hội thảo, sự kiện truyền thông; tăng cường các hoạt động xã hội, làm cho Báo Kinh tế & Đô thị ngày càng gần gũi với nhân dân Thủ đô và cả nước.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cũng kêu gọi các sở, ngành, địa phương của Thành phố và cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục quan tâm, đồng hành, phối hợp các hoạt động truyền thông, đặt hàng các sản phẩm truyền thông và tạo điều kiện về mọi mặt để Báo Kinh tế & Đô thị phát huy thế mạnh, tiếp tục phát triển.

Tại buổi lễ, tập thể Báo Kinh tế & Đô thị vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất và Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trao tặng Bức trướng với dòng chữ: “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo vì sự phát triển Thủ đô Văn hiến, Văn minh, Hiện đại”.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh trao Bằng khen cho Báo Kinh tế & Đô thị

Nhân dịp này, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin & Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam đã tặng Bằng khen cho tập thể Báo; Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã Quyết định tặng Bằng khen cho 6 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua nhân kỷ niệm 25 năm Báo Kinh tế & Đô thị xuất bản số báo đầu tiên.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt 2 chuyên trang mới của Báo Kinh tế & Đô thị

Trong khuôn khổ buổi lễ, Báo Kinh tế & Đô thị đã tổ chức ra mắt 02 chuyên trang điện tử: Thị trường tài chính và Diễn đàn đô thị.

Phạm Linh