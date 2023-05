'Barbie' và nguồn gốc của búp bê từng được coi là đồ chơi tình dục

Theo Washington Post, vào năm 1956, Ruth Handler - đồng sáng lập công ty đồ chơi Mattel và con gái tuổi teen Barbara, đứng bên ngoài cửa hàng ở Thụy Sĩ, và sững sờ trước những gì họ nhìn thấy: Một con búp bê cao gần 30 cm với mái tóc đuôi ngựa bạch kim, mắt có nếp nhăn, đôi môi mím lại, đang ngồi trên chiếc xích đu.

Búp bê do người Đức sản xuất có tên Bild Lilli, rất phổ biến tại châu Âu thời điểm đó. Tuy nhiên, trái với mục đích là món quà dành tặng trẻ em gái, nó được coi là đồ chơi tình dục hoặc quà tặng bịt miệng đấng mày râu.

Ngay từ khi nhìn thấy Bild Lilli, bà Handler đã được truyền cảm hứng để tạo ra song trùng cho con búp bê này vào 3 năm sau, đó chính là búp bê Barbie.

"Barbie không nên bị coi là biểu tượng tình dục"

Barbie hiện là một trong những đồ chơi trẻ em nổi tiếng nhất thế giới, đồng thời là nhân vật chính trong bộ phim live-action cùng tên rất được mong đợi, do minh tinh Margot Robbie thủ vai.

Ngày 25/5, nhà sản xuất công bố trailer chính thức của bộ phim, trong đó tiết lộ Barbie sẽ khám phá các chủ đề hiện sinh khi du hành từ Barbieland đến thế giới thực. "Các cậu đã bao giờ nghĩ đến chuyện chết chưa?", cô búp bê hỏi bạn mình trong một cảnh phim.

Sự xuất hiện của Barbie trong thế giới thực khiến khán giả đặt câu hỏi, liệu điều đó có ảnh hưởng đến khả năng tình dục của búp bê này?

"Cô ấy chỉ là con búp bê nhựa", Robbie nói với tạp chí Vogue trong cuộc phỏng vấn hồi đầu tuần. Cô giải thích thêm: "Liệu cô ấy có cảm giác ham muốn tình dục không? Không, tôi nghĩ cô ấy không thể... Barbie bị tình dục hóa nhưng cô ấy không bao giờ nên gợi cảm".

Vì được coi là bản sao của Bild Lilli, Barbie cũng bị mang ra làm biểu tượng tình dục và được nhắc tới với mục đích không đứng đắn. Robbie hy vọng thông qua bộ phim, người xem sẽ có góc nhìn khác về búp bê xinh xắn.

Minh tinh chia sẻ: "Chúng tôi muốn tôn vinh di sản 60 năm mà thương hiệu này xây dựng, song phải thừa nhận rằng rất nhiều người không hâm mộ hoặc định kiến về Barbie. Không chỉ thờ ơ, họ còn chủ động ghét Barbie. Vậy nên, chúng tôi cố gắng để nàng búp bê được công nhận".

Ngày nay, Barbie thu hút sự chú ý (tích cực và tiêu cực) hơn nhiều món đồ chơi khác. Trước bộ phim có sự tham gia của Margot Robbie và Ryan Gosling, Barbie là nhân vật trung tâm trong bộ phim của Netflix, Barbie Dreamhouse Adventures, và có gần 40 bộ phim hoạt hình mang tên búp bê này.

Nguồn gốc gây tranh cãi

Phát biểu trên Washington Post, MG Lord - tác giả cuốn Forever Barbie: The Unauthorized Biography of a Real Doll - cho biết Bild Lilli ra đời như nhân vật truyện tranh thời hậu chiến trên Bild Zeitung, tờ báo nhỏ của Đức. Búp bê được làm bằng polystyrene, có hai kích cỡ và sở hữu tủ quần áo theo phong cách thời trang những năm 1950.

MG Lord nhấn mạnh: "Cô ấy là biểu tượng khiêu dâm".

Con búp bê nổi tiếng ở Đức đến nỗi mọi đàn ông nước này sẽ treo nó lên gương chiếu hậu xe ôtô, hoặc mang nó đến quán bar. Và mãi cho đến khi được Ruth Handler - đồng sáng lập công ty đồ chơi Mattel - nhìn thấy, Bild Lilli mới dần thoát khỏi ánh mắt đàn ông.

Giữa những con búp bê phổ biến nhất thập niên 1950 - chẳng hạn Raggedy Ann - tất cả đều trông giống trẻ con, Handler quyết định lấy cảm hứng từ Bild Lilli để tạo nên búp bê người lớn, là Barbie. Tuy nhiên, khi lần đầu nêu ý tưởng này trong công ty, bà không nhận được sự ủng hộ, kể cả chồng bà. Theo cách nhận xét từ ban lãnh đạo gồm toàn nam giới trong công ty thì đó là ý tưởng phi thực tế, con búp bê này quá khác biệt, sẽ không có ai mua nó.

Nhưng sau đó, Handler vẫn quyết tâm tạo ra búp bê Barbie với những đổi mới về đường nét môi, làm mềm lông mày, nâng cấp chất lượng nhựa và làm trắng da. Thêm vào đó, một tủ quần áo thời trang cao cấp tinh tế, chi tiết đã được tạo ra.

Trên hết, sự biến đổi thực sự nằm ở tính cách của búp bê. Với sự giúp đỡ của nhà nghiên cứu thị trường, Handler đã biến Barbie từ biểu tượng khiêu dâm trong mắt nam giới - "đi giày cao gót để khỏi làm gái điếm", như Robin Gerber, tác giả cuốn Barbie and Ruth, đã mô tả - thành tầng lớp trung lưu, thiên tài thời trang.

Năm 1959, búp bê Barbie chính thức ra đời và ngay lập tức tạo cơn địa chấn trong ngành sản xuất búp bê trẻ em. Chỉ trong năm đầu tiên ra mắt, Mattel đã bán được 351.000 con búp bê và con số này cho tới nay đã là hơn 1 tỷ.

Đến cuối cùng, công ty Mattel của vợ chồng Handler đã mua tất cả bằng sáng chế và bản quyền búp bê Bild Lilli vào năm 1964, để hoàn thành quá trình chuyển đổi búp bê này thành Bieber ngày nay.

Tác giả MG Lord cho biết: "Thiên tài Ruth Handler đã phát minh ra nhân cách và phóng chiếu nó lên hình dạng con búp bê từng được người Đức coi là đồ chơi tình dục".

Búp bê Barbie ngày nay có thể là y tá, biên tập viên thời trang, tiếp viên hàng không hoặc quản lý cấp cao. Cô cũng có thể trong vai trò là nữ công tước xứ Cambridge, một số nhân vật trong Mad Men và thành viên của Destiny's Child. Người ta còn biết Barbie có bạn trai hay mặc quần bơi, tên Ken. Trong bộ phim Barbie sắp ra mắt, Ken xuất hiện và đồng hành cùng bạn gái.

Tuy nhiên, theo Washington Post, chưa có thông tin nào về việc liệu cuộc phiêu lưu của Barbie trong thế giới thực có đưa cô đến nước Đức hay không.

