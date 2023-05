Bé 4 tuổi vặn tay ga xe máy, 3 người tử vong: Nỗi đau xé lòng người ở lại

Công an thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, chiều 28/5, Đội nghiệp vụ công an thành phố đang tích cực phối hợp với công an các phường vào cuộc điều tra, làm rõ nhóm nghi can gây hàng loạt vụ cạy cửa, phá kính xe ô tô của người dân để qua đêm ngoài đường, để trộm cắp tài sản.

23 phút trước XÃ HỘI