Ca khúc mới của Sơn Tùng M-TP bị nghi "đạo nhạc" vẫn lập thành tích quốc tế

Ca khúc "Making my way" của Sơn Tùng M-TP bị một số khán giả nhận xét có nhiều nét tương đồng với bản hit 1,5 tỷ lượt xem của French Montana.

Ngày 5/5, Sơn Tùng M-TP đã cho ra mắt bản audio ca khúc Making my way, đánh dấu sự trở lại sau hơn 1 năm im ắng. Ca khúc mang thông điệp hướng về tương lai, gạt bỏ những muộn phiền quá khứ.

24 tiếng sau khi phát hành, sản phẩm của Sơn Tùng đã có những thành tích ấn tượng như: Top 1 bảng xếp hạng iTunes Việt Nam, Singapore, Nhật Bản, Đài Loan và xếp vị trí cao ở các nước Đức, Mỹ, Canada... đồng thời đạt Top 1 thịnh hành trên YouTube Việt Nam sau 7 tiếng phát hành và 5,5 triệu lượt xem sau 24 tiếng ra mắt...

Sơn Tùng M-TP (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Dù gặt hái được nhiều thành tích "khủng" nhưng sản phẩm mới của Sơn Tùng M-TP vẫn không thoát khỏi nghi án "đạo nhái". Nhiều người cho rằng phần đầu của Making my way có nhịp điệu, tiết tấu tương đồng với ca khúc Unforgettable của French Montana (phát hành vào năm 2017, hiện đạt hơn 1,5 tỷ lượt xem).

Bên dưới ca khúc Unforgettable, nhiều khán giả Việt để lại bình luận nhắc tên Sơn Tùng M-TP, thậm chí một số khán giả còn dẫn link ca khúc mới của giọng ca gốc Thái Bình.

Tuy nhiên, nhiều fan vẫn đứng ra bảo vệ Sơn Tùng M-TP khi cho rằng điểm tương đồng của 2 ca khúc là không đáng kể. Các ý kiến dẫn chứng rằng từng có nhiều trường hợp các ca khúc sử dụng chung sample (lấy một phần nhạc, một mẩu âm thanh của một bản nhạc đã được thu âm trước đó để sử dụng lại cho một bản nhạc khác) dẫn đến việc "nghe na ná" nhau.

Liên quan đến vấn đến này, phóng viên đã liên hệ với ê-kíp Sơn Tùng nhưng chưa nhận được phản hồi.

Sản phẩm âm nhạc mới của Sơn Tùng M-TP vướng nhiều tranh cãi (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đây không phải là lần đầu tiên Sơn Tùng M-TP vướng nghi vấn "đạo" nhạc khi ra mắt sản phẩm mới. Trước đó, nhiều ca khúc của anh bị dân mạng mổ xẻ, so sánh với các ca khúc khác như: Chắc ai đó sẽ về bị nghi "đạo" Because i miss you (Jung Yong Hwa); Em của ngày hôm qua bị so sánh với Every night (EXID); Chúng ta không thuộc về nhau được cho có nét giống We don't talk anymore (Charlie Puth)...

Mặc dù liên tục bị réo tên vào những ồn ào "đạo" nhạc nhưng Sơn Tùng M-TP luôn chọn cách im lặng trước truyền thông.