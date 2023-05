Có gì trong ca khúc mới vừa được Sơn Tùng M-TP chính thức trình làng?

Gần 1 năm sau sự cố buộc phải gỡ MV có nội dung bị cho là tiêu cực, gây tranh cãi dư luận, Sơn Tùng M-TP bất ngờ trở lại với MV mới. MV lần này, nam ca sĩ vẫn chọn hát tiếng Anh thay vì tiếng Việt.

"Making my way" là tựa đề MV mới vừa được giọng ca gốc Thái Bình trình làng rộng rãi. Ca khúc nói về tâm trạng của một chàng trai sau khi đã đi qua đổ vỡ trong chuyện tình cảm. Vượt qua nỗi đau bị lừa dối, chàng trai này đã chọn cách bước tiếp và quên đi người cũ. Bài hát được Sơn Tùng viết mang âm hưởng nhạc Latin sôi động kết hợp với nhạc điện tử EDM. Sau nửa ngày ra mắt trên kênh Youtube cá nhân, MV ca khúc mới của Sơn Tùng thu hút khoảng 3,3 triệu lượt xem - con số khá khiêm tốn so với lượng tài khoản đăng ký theo dõi anh rơi vào khoảng trên 10 triệu lượt.

Chia sẻ về ca khúc mới, Sơn Tùng cho biết, bài hát mang ý nghĩa lớn lao giúp anh quên đi những điều chưa được như ý và nhắc nhở bản thân mình luôn làm theo những gì trái tim mách bảo. Cũng theo Sơn Tùng, màu sắc âm nhạc của sáng tác này không mới mà thật ra là "chất" nhạc anh theo đuổi suốt nhiều năm qua nhưng đến giờ mới có dịp thực hiện trở lại.

Trên thực tế, dù đã đăng tải trên kênh Youtube nhưng "Making my way" chưa phải là MV ca nhạc hoàn chỉnh mà chỉ được phát hành dưới dạng bản MV đồ họa, hình ảnh khá ít và đơn giản, chưa có nội dung cũng như hình ảnh diễn xuất thật. Sơn Tùng giải thích sở dĩ anh chưa cho ra mắt MV chính thức của "Making my way" vì muốn để mọi người tập trung vào phần giai điệu, âm nhạc thay vì để ý tới hình ảnh.

Đó cũng là một trong những cách mà anh đã và đang thực hiện để tiệm cận với người yêu nhạc với suy nghĩ: "nếu như ca khúc không đủ sức hấp dẫn thì phần hình ảnh dù được đầu tư đến mấy cũng không thể làm nên thành tích của bài hát. MV cuối cùng cũng chỉ là màu sắc, hoa lá cành để làm nền và tôn vinh một bài hát".

Tiết lộ thêm về sản phẩm mới, Sơn Tùng trải lòng, anh mong muốn có thể góp phần lan tỏa những thông điệp tích cực thông qua "Making my way". Nam ca sĩ cũng bày tỏ hy vọng khán giả sẽ lắng nghe và tận hưởng điều đó qua từng giai điệu trong bài hát.

Nam ca sĩ cho rằng đây không phải lần đầu tiên anh cho ra mắt sản phẩm riêng theo cách này bởi trước đó ở lần trình làng ca khúc "Cơn mưa ngang qua", anh cũng không đầu tư làm MV cầu kỳ mà chỉ quay ở một căn phòng nhỏ với bộ đồ thu cũ kỹ song vẫn được khán giả đón nhận và yêu thích.

