Ca sĩ nhí Bảo An suy sụp khi bị tố giật chồng, mang thai

Mẹ ca sĩ Bảo An cho biết hiện tại cô bị suy sụp sau những tin đồn thất thiệt, hiện gia đình đang nhờ sự can thiệp của pháp luật.

VietNamNet đưa tin, chị Ái Phương - mẹ Bảo An trao đổi với PV, cho biết sự việc xảy ra vào đầu tháng 1 năm nay. Một người phụ nữ lạ mặt sử dụng tài khoản Facebook "Tạm biệt chim én" đăng tải nhiều thông tin sai sự thật ác ý nhắm vào ca sĩ Bảo An.

Theo ghi nhận của PV, tài khoản này thường xuyên đăng hình ảnh Bảo An cùng thông tin sai sự thật như giật chồng, có thai... với ngôn từ tục tĩu, phản cảm.

Không chỉ đăng trên trang cá nhân, tài khoản "Tạm biệt chim én" còn phát tán nội dung trên tại các tài khoản, trang, hội nhóm Facebook có liên quan Bảo An như cộng đồng người hâm mộ, bạn bè, trường học, các đơn vị, nhãn hàng đang ký hợp đồng với Bảo An, ca sĩ Gia Khiêm...

Bảo An bị khủng hoảng tinh thần - Nguồn: Báo Thanh Niên.

Tri thức trực tuyến dẫn lời mẹ ca sĩ: "Người này liên tục phát tán những thông tin sai sự thật đến người thân quen và nhà trường nơi con tôi đang học. Tôi không thể nghĩ được một con người bình thường có thể thốt ra những lời chửi bới nặng nề như thế. Nó quá sức tưởng tượng với tôi chứ đừng nói với Bảo An”.

Theo chị Ái Phương, việc bị vu khống khiến Bảo An khủng hoảng tinh thần, mất ăn mất ngủ, dẫn đến sức khỏe sa sút. Ca sĩ nhí bị sốc, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Tôi từng nói chuyện với tài khoản đó và hỏi tại sao vu khống, quấy rối Bảo An. Khi tôi yêu cầu bằng chứng, tài khoản đó tiếp tục thách thức. Tôi thậm chí dọa báo công an nhưng nhận lại những ngôn ngữ thô tục. Đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp tình trạng đó. Gần đây, tài khoản này thậm chí dọa tạt axit. Do đó, tôi không thể im lặng được nữa mà phải trình báo cơ quan chức năng", mẹ của Bảo An nói.

Hiện tại mọi công việc, dự án của Bảo An đều phải tạm hoãn hoặc từ chối nhận vì gia đình lo lắng - Nguồn: Saostar.

Về hành vi quấy rối của tài khoản nặc danh, chị Ái Phương phẫn nộ cho biết người này vốn sẽ im lặng, nhưng sau khoảng 1, 2 ngày lại tiếp tục buông những lời tiêu cực tới Bảo An. Lần gần đây nhất gia đình và nữ ca sĩ bị làm phiền là ngày Chủ Nhật 9/4 vừa qua.

Mẹ nữ ca sĩ nói thêm: "Mỗi lần Bảo An đi ra đường đều rất sợ, vì không biết liệu người này có thể gây ra hành động như thế nào. Bảo An nói rằng không hiểu sao lại vô tình bị vướng vào những thông tin thất thiệt trên. Tôi cho Bảo An ở trong trường, chứ tôi không dám đón vì tình hình nguy hiểm", theo Saostar.

Phương Linh (T/h)