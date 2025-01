Cảnh báo thời tiết xấu lại xuất hiện ở miền Trung

Khu vực miền Trung từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa lại đối mặt với tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, gây ra khó khăn cho hoạt động sản xuất, đi lại dịp cuối năm.

Thời tiết xấu, sóng biển to, một nhân viên cứu hộ ở Đà Nẵng bị sóng biển cuốn mất tích khi làm nhiệm vụ. Ảnh: Hội An

Theo thông tin từ Cơ quan Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ, từ ngày 9/1, không khí lạnh sẽ tiếp tục tăng cường mạnh, kéo theo mưa vừa, mưa to cục bộ và gió mạnh cùng sóng lớn trên biển.

Trên biển, vùng biển từ Quảng Trị đến Phú Yên và khu vực giữa Biển Đông sẽ đối mặt với gió Đông Bắc mạnh đạt cấp 6-7, có lúc giật cấp 8-9, sóng biển cao từ 2-4,5m. Tương tự, khu vực biển từ Khánh Hòa đến Bình Thuận sẽ có gió mạnh và sóng biển cao, với mức độ biển động mạnh. Các tàu thuyền cần tránh ra khơi, đặc biệt là ở biển Quảng Nam, nơi có nguy cơ rủi ro thiên tai cấp 2-3.

Với các khu vực ven biển từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa, người dân cần đề phòng gió mạnh và sóng lớn có thể gây sạt lở bờ biển nghiêm trọng. Tình trạng sạt lở bờ biển đã xảy ra tại nhiều khu vực như Đà Nẵng, Quảng Ngãi, gây ảnh hưởng đến hạ tầng và các khu Du lịch. Các khu vực Cửa Đại (Hội An), Cửa Lở (Núi Thành) và ven biển Quảng Ngãi đang có nguy cơ sạt lở cao.

Miền Trung sẽ tiếp tục có mưa và mưa vừa, cục bộ có thể có nơi mưa to. Về đêm và sáng, thời tiết rét với nhiệt độ thấp nhất từ 17-19 độ C, ở vùng núi cao có thể xuống tới 15-17 độ C. Người dân cần đề phòng ngập úng ở vùng trũng thấp, cùng với nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi.

Đặc biệt, những trận mưa kéo dài trong suốt tháng qua đã khiến nhiều công trình giao thông xuống cấp nghiêm trọng. Việc di chuyển trở nên khó khăn, đặc biệt là vào dịp cuối năm. Các quốc lộ qua miền Trung đều có nhiều ổ gà, và việc khắc phục bị hạn chế do mưa liên tục, đặc biệt là ở Bình Định.

Nhiều vựa hoa ở Quảng Ngãi và Bình Định đang trong giai đoạn cuối mùa, chuẩn bị bung nở, nhưng nguy cơ hư hại do thời tiết xấu là rất lớn, ảnh hưởng đến chất lượng và gây khó khăn trong việc thu hoạch cho các nhà vườn và thương lái.

Cơ quan chức năng các địa phương cũng khuyến cáo du khách và người dân tham gia các hoạt động ven biển như tắm biển hay vui chơi Giải trí cần đảm bảo an toàn. Cảnh báo nguy hiểm không nên bị xem nhẹ, nhất là khi thời tiết đang diễn biến phức tạp.

Gần đây, đã có nhiều tai nạn nghiêm trọng liên quan đến thời tiết xấu. Một nhân viên cứu hộ tại Đà Nẵng đã mất tích khi cố gắng cứu một du khách bị sóng cuốn, trong khi tại Quảng Ngãi, hai phụ nữ đi cạo rong mứt cũng bị sóng cuốn, một người tử vong và một người mất tích.