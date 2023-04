Cảnh thân mật trong phim Trung Quốc đã lừa hàng tỷ khán giả thế này đây

Hậu trường thực hiện những cảnh quay thân mật trong phim truyền hình Trung Quốc không như những gì khán giả thấy trên màn ảnh.

Hậu trường thực hiện những cảnh nóng trong phim truyền hình luôn là đề tài được khán giả tò mò nhất. Theo Toutuao, đằng sau những cảnh giường chiếu lãng mạn là những bí mật cùng nhiều "mánh khóe" mà người làm phim không muốn tiết lộ.

Mới đây, hậu trường cảnh nóng của Ngô Lỗi và Châu Vũ Đồng trong phim Tình yêu thôi mà (Nothing But You) bị rò rỉ trên mạng xã hội thu hút sự chú ý của khán giả. Đây là bộ phim đầu tiên mà sao nam sinh năm 1999 đóng chung với đàn chị hơn 5 tuổi, có nhiều cảnh táo bạo.

Trong clip, Ngô Lỗi mặt đỏ bừng vì xấu hổ khi quay cảnh nóng, anh còn vội vàng kéo dây áo cho Châu Vũ Đồng. Đi lên từ danh xưng "sao nhí", diễn viên gen Z đang dần khẳng định bản thân trưởng thành hơn khi đóng phim tình chị em.

Quy lộ do Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận đóng chính cũng là một trong số những bộ phim truyền hình phát sóng đầu năm 2023 có nhiều cảnh nóng ấn tượng. Điểm nhấn chính của bộ phim này không thể thiếu những cảnh hôn. Cách đây không lâu, đoạn clip hậu trường quay cảnh hôn dài không NG (NG - cảnh quay lỗi) của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận gây sốt trên mạng xã hội.

Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận ngại ngùng diễn khi đạo diễn yêu cầu cả hai đóng cảnh "cọ mũi vào nhau" để tạo cảm giác một cặp đôi đang yêu nhau say đắm.

Sau khi được đạo diễn yêu cầu, Tỉnh Bách Nhiên liền "chà tới cọ lui" lên mũi Đàm Tùng Vận, bầu không khí ở trường quay khiến nữ diễn viên ngại ngùng và xấu hổ. Khi hoàn thành cảnh quay, Đàm Tùng Vận vội vàng lấy chăn che mặt để che đi sự ngượng ngùng.

Một nam diễn viên đóng thể cho diễn viên nữ khi quay cảnh sàm sỡ khiến người xem "cạn lời". Đây được cho là một trong những biện pháp bảo vệ sao nữ trên phim trường tránh tình trạng bị quấy rối tình dục. Cụ thể, đoàn phim tìm một diễn viên nam, mặc sườn sám để "mượn" vòng 3 của người này cho một cảnh quay sàm sỡ.

Trên thực tế, khi quay cảnh nóng không chỉ hai nam nữ chính mà có cả một ê-kíp hùng hậu bao gồm đạo diễn, quay phim, ánh sáng, và các nhân viên khác. Trong cảnh quay này, để diễn viên nữ lên hình đẹp hơn, một nhân viên hậu trường phải dùng tay giữ thẳng chân của sao nữ.

Với nhiều sao nữ, việc "cực hình" nhất là quay cảnh nóng vào mùa đông trong khi phim lại có bối cảnh là mùa hè. Để việc quay phim không bị ảnh hưởng, nữ diễn viên phải mặc váy, để lộ đôi chân dài gợi cảm. Tuy nhiên, bức ảnh hậu trường đã "bóc trần" sự thật: Nữ diễn viên mặc quần giữ nhiệt và buộc phải cởi bỏ lớp quần này khi quay cảnh hôn ở ngoài trời.

Khi quay cảnh nóng, diễn viên nữ đều mặc "đồ bảo hộ" kỹ càng. Ngoài ra, ở trường quay có cả ê-kíp đoàn phim cùng vô số máy móc, phương tiện phục vụ cho một cảnh quay khiến cả hai diễn viên khá ngại ngùng.

Mặc Hy (Theo Toutiao, Sohu)