Chae Soo Bin tỏa sáng với những bộ cánh sang chảnh trong 'When the Phone Rings'

Phong cách thời trang trong bộ phim đã thực sự tạo nên một ấn tượng sâu đậm, giúp làm nổi bật tính cách của nhân vật và đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy mạch truyện phát triển.

Bộ Phim "When the Phone Rings" không chỉ nổi bật với cốt truyện hấp dẫn và dàn diễn viên tài năng, mà còn gây ấn tượng mạnh với Phong cách Thời trang tinh tế của nhân vật chính Hong Hui Ju, do Chae Soo Bin thủ vai. Nhân vật của cô không chỉ thể hiện sự thanh lịch, mà còn mang đậm cá tính qua mỗi bộ trang phục, giúp người xem cảm nhận rõ nét sự phát triển của nhân vật và mạch truyện. Phong cách thời trang trong phim đã trở thành một phần quan trọng trong việc khắc họa tính cách của nhân vật, đồng thời tạo nên dấu ấn khó quên trong lòng khán giả.

Thời trang công sở

Trong môi trường công sở, Hong Hui Ju lựa chọn những bộ trang phục cực kỳ tinh tế và chuyên nghiệp. Áo vest dáng vừa vặn, sơ mi trắng và váy bút chì là những món đồ không thể thiếu trong tủ đồ của cô, giúp tạo nên một vẻ ngoài chỉn chu và nghiêm túc. Tuy nhiên, không chỉ đơn giản là sự phối hợp màu sắc truyền thống như đen, trắng, xám hay be, những bộ đồ này còn có những đường cắt sắc sảo và chi tiết tối giản, khiến phong cách của cô vừa mềm mại lại vừa mạnh mẽ.

Điểm nhấn trong phong cách này nằm ở cách sử dụng gam màu trung tính như trắng, đen, be và xám. (Ảnh: Internet)

Một trong những bộ trang phục ấn tượng là chiếc áo sơ mi đen kết hợp với quần suông hoặc váy dài, tạo ra sự cân bằng giữa nét cá tính và sự duyên dáng. Những lựa chọn này không chỉ giúp nhân vật nổi bật giữa đám đông công sở mà còn thể hiện sự chu đáo và khéo léo của Hong Hui Ju trong việc chọn lựa trang phục phù hợp với công việc và môi trường làm việc.

Cô diện áo sơ mi đen phối cùng quần suông hoặc váy dài, tạo sự cân bằng giữa nét cá tính và dịu dàng. (Ảnh: Internet)

Thời trang dự tiệc

Khi tham dự các sự kiện, phong cách của Hong Hui Ju lại có phần tinh tế và thanh thoát. Những chiếc váy không tay, váy hai dây hay váy cổ tròn mang đến sự nhẹ nhàng, tự nhiên nhưng không kém phần nổi bật. Những tông màu nhạt như hồng pastel, kem hay xanh nhạt được lựa chọn để làm sáng làn da và tôn lên vẻ đẹp nữ tính, thanh thoát.

Các thiết kế này không có quá nhiều chi tiết phức tạp, thay vào đó, sự chú trọng vào chất liệu cao cấp như lụa giúp nhân vật tỏa sáng một cách tinh tế trong các bữa tiệc mà không cần phải phô trương.

Thiết kế không quá cầu kỳ với các chi tiết như váy hai dây, hoặc váy cổ tròn, mang đến vẻ đẹp tự nhiên nhưng không kém phần nổi bật. (Ảnh: Internet)

Trang phục đời thường

Khi không ở trong các sự kiện lớn hay không gian công sở, Hong Hui Ju chọn những bộ trang phục vừa thoải mái, vừa đầy tính ứng dụng. Những chiếc đầm ren đen hoặc đầm trắng suông là những lựa chọn yêu thích của cô, mang đến vẻ ngoài nhẹ nhàng, thanh thoát.

Các bộ trang phục thường được thiết kế với các tông màu đơn sắc, giúp làm nổi bật vẻ tinh tế mà không cần đến phụ kiện cầu kỳ. Những chiếc váy dáng ôm nhẹ hoặc suông vừa phải, cùng chất liệu mềm mại như lụa, ren hay len, tạo cảm giác thoải mái nhưng vẫn duyên dáng, phù hợp với những hoạt động đời thường của nhân vật.

Những chiếc đầm ren đen hoặc đầm trắng suông là lựa chọn thường xuyên, vừa nhẹ nhàng vừa thanh thoát. (Ảnh: Internet)

Phong cách thời trang của Chae Soo Bin trong vai Hong Hui Ju là sự kết hợp hoàn hảo giữa sự thanh lịch, hiện đại và tính ứng dụng cao. Qua đó, nhân vật không chỉ nổi bật với vẻ ngoài sang trọng mà còn thể hiện được sức mạnh nội tại, vừa mềm mại, vừa vững vàng trong từng tình huống, góp phần không nhỏ vào sự thành công của bộ phim.