Chảo bánh mì Cột Điện Quán đầy dòi khiến thực khách "bủn rủn"

Hình ảnh dòi bọ lúc nhúc trong miếng pate tại bánh mì chảo- Cột Điện Quán Thái Bình được ghi nhận lại (ảnh cắt từ clip) Ngay sau sự cố này, hệ thống bánh mì chảo Cột Điện Quán ra thông báo về việc đình chỉ hoạt động đối với cơ sở Cột Điện Quán chi nhánh Thái Bình cho đến khi làm rõ nguyên nhân của việc không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, gây ảnh hưởng tới quyền lợi của khách hàng. Cũng theo thông báo trên fanpage của Cột Điện Quán, chuỗi cửa hàng bánh mì chảo Cột Điện Quán có hướng dẫn và yêu cầu về việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, cũng như chất lượng đồ ăn/đồ uống. Tuy nhiên cơ sở Thái Bình đã không tuân thủ các nội quy, yêu cầu này gây ra hậu quả nghiêm trọng ảnh hưởng tới khách hàng. “Cột Điện Quán rất xin lỗi tới khách hàng, sai sót này không chỉ là do lỗi từ phía cơ sở, mà còn là lỗi của hệ thống khi chưa giám sát chặt chẽ chất lượng của các cơ sở ở tỉnh. Chúng tôi xin chân thành nhận lỗi và sẽ khắc phục ngay lập tức. Chúng tôi đã cảnh cáo nghiêm trọng và phạt cơ sở Thái Bình, đồng thời yêu cầu cơ sở này đóng cửa tạm thời để khắc phục tình hình, và sẽ chỉ được hoạt động trở lại khi cán bộ giám sát của chuỗi tới thanh tra và xác nhận cơ sở đủ điều kiện hoạt động. Chúng tôi cũng đã gửi thông báo nhắc nhở tới tất cả các cơ sở trong hệ thống, yêu cầu tất cả các cơ sở rà soát lại hoạt động vệ sinh tại cơ sở mình, tuyệt đối không để xảy ra tình huống tương tự. Thay mặt ban quản trị chuỗi cửa hàng, chúng tôi xin lỗi tới toàn thể khách hàng của cơ sở Thái Bình một lần nữa, và cam kết sẽ xử lý thật nghiêm túc vấn đề này”- thông báo trên fanpage của Cột Điện Quán nêu. Cũng theo thông báo này, bất cứ khi nào khách hàng có trải nghiệm không tốt ở bất kì cơ sở nào của hệ thống, xin vui lòng inbox fanpage chính thức của chuỗi, hoặc gọi điện trực tiếp tới hotline. Trong sáng 9/5, cơ sở bánh mì chảo Cột Điện Quán ở Thái Bình cũng đã đóng cửa, tạm dừng kinh doanh đúng như thông báo. Dù vậy, nhiều người cho rằng, Cột Điện Quán nên làm rõ và có phương án xử lý hài hòa cũng như lời giải thích thỏa đáng, hợp lý hơn cho trường hợp này. “Chuỗi nhà hàng bánh mì chảo khá nổi tiếng với nhiều cơ sở. Nhưng cứ xin lỗi là xí xóa chuyện này sao? Trước khi xuất hiện vụ này, ai dám đảm bảo không có thứ gì trong thức ăn của khách và các cơ sở khác hiện đang kinh doanh thì sao, quá trình kiểm soát an toàn thực phẩm như thế nào”- anh Nguyễn Phúc Thịnh ở Xã Đàn, Hà Nội bày tỏ.