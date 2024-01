Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh thăm, động viên các đơn vị quyết toán, khóa sổ ngân sách cuối năm 2023

Chiều tối 28/12, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã đến động viên công tác khóa sổ ngân sách Nhà nước năm 2023 tại Cục Thuế thành phố Hà Nội.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh tặng Bằng khen của UBND thành phố Hà Nội cho các đơn vị

Cùng dự về phía Tổng cục Thuế có đồng chí Mai Sơn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế. Về phía thành phố Hà Nội có các đồng chí: Phùng Thị Hồng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố; Hà Minh Hải, Phó Chủ tịch UBND Thành phố; lãnh đạo một số Sở, ngành Thành phố.

Tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 405.252 tỷ đồng

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Lưu, Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội cho biết: Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn Thành phố đến 15h00 ngày 28/12/2023: 405.252 tỷ đồng, đạt 114,8% dự toán, tăng 23,8% so với cùng kỳ, trong đó: Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu phát sinh trên địa bàn: 23.964 tỷ đồng, đạt 88,8% dự toán, bằng 92,7% so với cùng kỳ; Thu từ dầu thô: 4.529 tỷ đồng, đạt 215,7% dự toán, tăng 56,2% so với cùng kỳ; Thu nội địa: 376.536 tỷ đồng, đạt 116,3% dự toán, tăng 26,1% so với cùng kỳ.

Chi ngân sách địa phương thành phố Hà Nội đến 15h00 ngày 28/12/2023 là 87.485 tỷ đồng, đạt 83,2% dự toán đầu năm, tăng 0,7% so với cùng kỳ.

Để có được kết quả thu, chi ngân sách nêu trên, các cấp, các ngành Thành phố đã bám sát các chỉ đạo của Trung ương, Thành phố và nỗ lực triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trong điều hành thu, chi ngân sách, cụ thể:

Cục Thuế ước thực hiện thu hồi và xử lý điều chỉnh nợ đọng thuế được 8.700 tỷ đồng, tăng 300 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2022, đạt 86,2% chỉ tiêu thu nợ được giao. Công tác khoanh nợ, xóa nợ theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 cơ bản hoàn thành, theo đó đã thực hiện khoanh nợ đối với 142.198 người nộp thuế với số tiền khoanh là 7.687 tỷ đồng, thực hiện xóa nợ đối với 38.351 người nộp thuế với số tiền là 1.165 tỷ đồng. Công tác khoanh nợ theo Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, đã thực hiện khoanh nợ đối với 33.125 người nộp thuế với số tiền khoanh nợ là 1.940 tỷ đồng.

Cùng với đó, ngành Thuế Thành phố đã tập trung triển khai các giải pháp chính sách thu ngân sách Nhà nước hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh được thụ hưởng đầy đủ, kịp thời các chính sách của Trung ương và Thành phố ban hành. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tránh việc lợi dụng chính sách để trục lợi. Thực hiện theo Nghị định số 12/2023/NĐ-CP ngày 14/4/2023 của Chính phủ quy định về gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất: Số đối tượng được gia hạn là 19.275 người nộp thuế, số thuế được gia hạn là 15.671 tỷ đồng; thực hiện theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội và Nghị định số 44/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ về giảm thuế GTGT: Số đối tượng được giảm là 84.773 người nộp thuế, số tiền được giảm là 17.856 tỷ đồng; gia hạn 1.407,6 tỷ đồng tiền thuê đất, giải quyết giảm tiền thuê đất với số tiền 852 tỷ đồng...

Kho bạc Nhà nước Hà Nội thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thuế, cơ quan Hải quan, đặc biệt là các ngân hàng thương mại phối hợp thu mở thêm tài khoản chuyên thu với các ngân hàng thương mại (Tổng số tài khoản đến nay là 250 tài khoản) tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp tiền, đảm bảo tập trung nhanh, hạch toán kịp thời, điều tiết chính xác các khoản thu cho các cấp ngân sách.

Triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp ngay từ đầu năm 2024

Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội cũng thông tin: Năm 2024, HĐND Thành phố đã quyết nghị và UBND Thành phố đã quyết định giao dự toán ngân sách thành phố Hà Nội, trong đó: Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thành phố được giao là 408.547 tỷ đồng, trong đó: Thu nội địa: 378.530 tỷ đồng; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 27.000 tỷ đồng; thu từ dầu thô: 3.000 tỷ đồng; Dự toán chi ngân sách địa phương là 146.428,9 tỷ đồng, trong đó: Chi đầu tư phát triển: 81.033,2 tỷ đồng và chi thường xuyên: 57.254,4 tỷ đồng.

Do vậy, để hoàn thành dự toán thu, chi ngân sách năm 2024, các cơ quan ngành Tài chính Thành phố triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp sau: Thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo, điều hành của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước, Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố trong quản lý, điều hành ngân sách nhằm phấn đấu hoàn thành toàn diện và vượt mức các chỉ tiêu tài chính, ngân sách được giao của Thành phố.

Cục Thuế, Cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước Hà Nội chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát toàn bộ nguồn phát sinh thu, số thuế còn được gia hạn, nắm chắc đối tượng nộp ngân sách trên địa bàn, lĩnh vực để có giải pháp quản lý thu phù hợp, hiệu quả, khai thác các nguồn thu còn dư địa, tiềm năng như kinh doanh trên nền tảng số, thương mại điện tử, dịch vụ giải trí, ăn uống, xăng dầu... Tập trung xử lý, tháo gỡ khó khăn trong việc đấu giá, giao đất, triển khai thực hiện dự án, để đẩy mạnh thu tiền sử dụng đất đảm bảo nguồn vốn cho đầu tư phát triển...

Bên cạnh đó, đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền và cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh góp phần tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh góp phần thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững.

Tham mưu Thành phố tăng cường quản lý, khai thác có hiệu quả nguồn lực tài chính từ đất đai, tài sản nhà nước cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô; Tham mưu Thành phố điều hành ngân sách chủ động, tích cực, đúng quy định, đảm bảo an sinh xã hội và giữ vững cân đối ngân sách, triển khai thực hiện tốt, có hiệu quả các chính sách tài chính trên địa bàn... Đặc biệt, sẽ đề cao kỷ luật, kỷ cương đầu tư công, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, cản trở làm chậm tiến độ giao vốn, giải ngân vốn; cá thể hóa trách nhiệm người đứng đầu trong trường hợp giải ngân chậm, gắn kết quả giải ngân với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại Hội nghị

Tiếp tục phát huy khí thế, tinh thần, nhiều đổi mới, sáng tạo hơn nữa

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh biểu dương kết quả đạt được của ngành tài chính - ngân hàng đã đóng góp quan trọng vào kết quả chung phát triển kinh tế của thành phố. Kết quả này là sự nỗ lực chung của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, các tập đoàn, tổng công ty đóng trên địa bàn Thủ đô.

Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh cũng biểu dương những nỗ lực, cố gắng của Kho bạc Nhà nước Hà Nội, bên cạnh việc thực hiện tốt các công việc thường xuyên, đã tham gia có trách nhiệm giải quyết nhiều vấn đề tồn tại của thành phố trong năm 2023.

Từ thành tích đã đạt được, Chủ tịch UBND Thành phố mong muốn Cục Thuế thành phố Hà Nội tiếp tục phát huy tinh thần làm việc với nhiều đổi mới, sáng tạo hơn nữa; tiếp tục tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo, sự đồng tình ủng hộ của các cơ quan Trung ương là Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, của lãnh đạo Thành ủy, UBND Thành phố để bắt tay ngay vào công việc ngay từ ngày đầu tiên của năm mới 2024.

Cục trưởng Cục Thuế thành phố Hà Nội Vũ Mạnh Cường tiếp thu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị, Cục trưởng Cục Thuế thành phố Hà Nội Vũ Mạnh Cường nhấn mạnh, kết quả thu ngân sách năm 2023 một lần nữa khẳng định chủ trương, chính sách, nội dung chỉ đạo, điều hành của Thành phố, Bộ Tài chính về công tác thu ngân sách đã thực sự phát huy hiệu quả. Năm 2024, Hà Nội tiếp tục là địa phương được giao dự toán cao nhất trong cả nước. Để duy trì mục tiêu này, phát huy thành tích đạt được từ nhiều năm qua, Cục Thuế cam kết cùng các sở, ban, ngành, quận, huyện phối hợp chặt chẽ, tiếp thu toàn bộ chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh, đồng chí Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Mai Sơn.

“Cục Thuế cam kết cùng sở, ban, ngành trên địa bàn thành phố; các quận, huyện, thị xã tiếp tục nuôi dưỡng và quản lý chặt chẽ nguồn thu, mở rộng cơ sở tính thuế, tập trung nhân lực chống thất thu, xử lý phục hồi nợ đọng, lấy người dân, doanh nghiệp nộp thuế là trung tâm phục vụ, chuyển đổi số mạnh mẽ trong quản lý thuế, thúc đẩy thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, hoàn thành dự toán được giao trong năm 2024 ở mức cao nhất”, Cục trưởng Cục Thuế thành phố Hà Nội khẳng định.

Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND Thành phố tặng Bằng khen cho 02 đơn vị: Cục Thuế thành phố Hà Nội và Kho bạc Nhà nước Hà Nội đã có thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất trong công tác thu ngân sách Nhà nước năm 2023.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Hoàng Điệp