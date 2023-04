Chương trình đình đám nhất Hàn Quốc Running Man xuất hiện See tình của Hoàng Thuỳ Linh

Mới đây, teaser tập phát sóng mới nhất chương trình Running Man Hàn Quốc đã khiến cộng đồng mạng xôn xao vì sự xuất hiện của Hoàng Thùy Linh với See Tình.

Cụ thể, ác nữ phim 18+ 'The Glory' Shin Ye Eun đã có màn cover vũ đạo See Tình khi ca khúc này vang lên tại chương trình. Động tác thuần thục và bắt nhịp tự tin đã cho thấy Shin Ye Eun cũng là một fan cứng của ca khúc See tình.

See tình của Hoàng Thùy Linh là ca khúc đang rất hot tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, việc bản hit của nữ ca sĩ được vang lên tại Running Man được xem là cơ hội lớn để ca khúc nổi tiếng hơn nữa. Bởi Running Man Hàn Quốc là chương trình có lượng khán giả theo dõi khá lớn.

Thời gian gần đây, See Tình đích thị là ca khúc viral bậc nhất làng nhạc không chỉ trong nước mà còn "nổi rần rần" tại nước ngoài. Đặc biệt, cách đây không lâu, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại một lễ cưới ở Trung Quốc. Điều đáng nói chính là ca khúc See Tình của Hoàng Thùy Linh lại vang lên và nhận được sự hưởng ứng của cô dâu chú rể cùng các quan khách.