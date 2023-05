'Cờ be', thêm một kiểu cảnh báo trong mối quan hệ

Cờ màu be cho thấy nửa kia ít đầu tư cho tình yêu hoặc cả hai có ít điểm chung. Đây là dấu hiệu cho thấy mọi người nên xem xét dừng lại hay sửa đổi và phát triển mối quan hệ.

Nhận ra cờ màu be kịp thời sẽ giúp cả hai phát triển hoặc dừng lại mối quan hệ đúng lúc. Ảnh minh họa: Miriam Alonso/Pexels.

Trong một mối quan hệ, "red flag" (cờ đỏ) là những dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm, có thể phá hủy mối quan hệ và ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của hai người. Trong khi đó, "green flag" (cờ xanh) cho thấy đây là một đối tượng hẹn hò phù hợp, có thể phát triển thêm.

Không dừng lại ở đỏ hay xanh, trong mối quan hệ, còn có một loại gọi là "beige flag" (cờ màu be). Dưới đây, Well and Good giúp người đọc hiểu rõ hơn về cách mà loại cờ này ảnh hưởng đến tình cảm.

Cờ màu be là dấu hiệu để mọi người xem xét lại mối quan hệ. Ảnh minh họa: Jep Gambardella/Pexels.

Cờ màu be là gì?

Cờ màu be ám chỉ rằng đối phương không đầu tư nhiều vào mối quan hệ hẹn hò của họ, không nỗ lực để phát triển mối quan hệ hoặc cả hai có ít sự tương thích.

Một vài biểu hiện có thể nhận thấy là đời sống tình dục của hai người đi xuống hoặc những buổi hẹn hò lãng mạn biến mất.

Về cơ bản, đây là những dấu hiệu không tiêu cực, nhưng cũng không giúp nâng cấp tình cảm. Do đó, khác với "cờ đỏ", chúng cho thấy mọi người không nên kết thúc, mà dành thời gian cân nhắc về đối tượng hẹn hò và mối quan hệ của mình.

Để xác định xem cờ màu be có gây ảnh hưởng tiêu cực không, mỗi người nên tự hỏi bản thân rằng: "Tôi muốn cuộc sống như thế nào và kiểu người nào sẽ góp phần nâng cao cuộc sống đó?".

Cờ màu be có thể biến thành màu xanh nếu cả hai chia sẻ cởi mở để thay đổi. Ảnh minh họa: Jep Gambardella/Pexels.

Điều chỉnh kịp thời

Những lá cờ màu be có thể chuyển thành màu xanh theo thời gian với sự can thiệp kịp thời.

Ví dụ, nếu đối phương không thổ lộ "anh yêu em", người kia có thể cảm thấy bản thân bị từ chối, không được yêu thương hoặc quan tâm. Do đó, họ có thể nhận định đây là một lá cờ màu be.

Tuy nhiên, mỗi người có một tốc độ yêu đương khác nhau, nên trong tương lai, sự thổ lộ kịp thời có thể biến dấu hiệu này thành màu xanh.

Một người có phong cách luộm thuộm và không bao giờ ăn mặc chỉnh tề kể cả khi hẹn hò có thể bị coi là thiếu đầu tư cho mối quan hệ.

Tuy nhiên, phong cách là thứ có thể điều chỉnh, nên nửa kia có thể hỗ trợ họ để thay đổi màu sắc của lá cờ này.

Với một mối quan hệ tiềm năng, giao tiếp là chìa khóa để biến bất kỳ lá cờ màu be nào thành màu xanh lành mạnh. Bên cạnh đó, qua những cuộc trò chuyện, nếu nhận thấy cả hai không có cùng quan điểm và mục tiêu trong tương lai, hãy xem xét lại việc phát triển mối quan hệ.