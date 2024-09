Con số may mắn hôm nay 11/9/2024 - số tài lộc 12 con giáp - số cát lành ngày mới

Tham khảo con số may mắn hôm nay 11/9/2024 đầy đủ các năm sinh của 12 con giáp về công việc, cuộc sống, tài lộc.

Con số may mắn hôm nay 11/9 theo 12 con giáp Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ... là số nào? Đâu là cặp số may mắn hôm nay của 12 con giáp chuẩn nhất? Con số may mắn hôm nay 11/9 theo năm sinh của bạn là bao nhiêu? Tử vi may mắn theo 12 con giáp ngày 11/9 là con số nào? Hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây.

Con số may mắn hôm nay theo 12 con giáp là cách ứng dụng Cửu cung phi tinh ngày cùng ngũ hành của tuổi để lựa chọn ra con số hòa hợp nhất với từng tuổi.

1. Con số may mắn hôm nay 11/9 cho tuổi Tý

Năm sinh Tuổi Mệnh Giới tính Quái số Con số may mắn ngày 11/9/2024 1984 Giáp Tý Kim Nam 7 14 45 69 Nữ 8 27 51 96 1996 Bính Tý Thủy Nam 4 23 40 98 Nữ 2 15 48 98 1948



2008 Mậu Tý Hỏa Nam 7

1 19 65 72 Nữ 8

5 11 60 72 1960 Canh Tý Thổ Nam 4 26 60 74 Nữ 2 11 55 82 1972 Nhâm Tý Mộc Nam 1 32 64 83 Nữ 5 24 57 76

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 11/9/2024 của tuổi Tý:

Tử vi tuổi Giáp Tý (Kim): Hãy nhủ với lòng mình, bây giờ vẫn chưa muộn, phải cố gắng đối xử với bố mẹ tốt hơn.

Tử vi tuổi Bính Tý (Thủy): Hy vọng mọi công việc của bạn đều xong xuôi, hãy nhờ đến sự giúp đỡ từ người thân.

Tử vi tuổi Mậu Tý (Hỏa): Mua hàng cẩn thận bị chém giá, bạn rất dễ bị người ta lừa.

Tử vi tuổi Canh Tý (Thổ): Học hành làm việc tốt là ấm vào thân mình, đừng nghĩ nhiều.

Tử vi tuổi Nhâm Tý (Mộc): Đừng ngần ngại khi ai đó giúp bạn vì bạn xứng đáng được giúp đỡ.

2. Con số may mắn hôm nay 11/9 cho tuổi Sửu

Năm sinh Tuổi Mệnh Giới tính Quái số Con số may mắn ngày 11/9/2024 1985 Ất Sửu Kim Nam 6 27 61 76 Nữ 9 15 60 89 1997 Đinh Sửu Thủy Nam 3 31 36 67 Nữ 3 22 63 73 1949



2009 Kỷ Sửu Hỏa Nam 6

9 10 41 68 Nữ 9

6 11 37 75 1961 Tân Sửu Thổ Nam 3 25 45 96 Nữ 3 4 45 90 1973 Quý Sửu Mộc Nam 9 6 36 77 Nữ 6 23 39 98

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 11/9/2024 của tuổi Sửu:

Tử vi tuổi Ất Sửu (Kim): Không có cuộc sống như bà hoàng thì hãy tự mình phấn đấu để bình yên nhất có thể.

Tử vi tuổi Đinh Sửu (Thủy): Đi lại phải cẩn thận, trời mưa thì nên tránh ao hồ sông suối hoặc nền nhà trơn trượt.

Tử vi tuổi Kỷ Sửu (Hỏa): Sống trên đời nên hiền hòa, nói bớt một chút, chuyện cho qua được thì cho qua.

Tử vi tuổi Tân Sửu (Thổ): Hiền lành nên dễ bị nói xấu sau lưng, đừng chấp trách, nhân quả không chừa một ai.

Tử vi tuổi Quý Sửu (Mộc): Chuyện gì cũng muốn đợi chuẩn bị hoàn hảo rồi mới dám bắt đầu, bạn còn khá rụt rè.

3. Con số may mắn hôm nay 11/9 cho tuổi Dần

Năm sinh Tuổi Mệnh Giới tính Quái số Con số may mắn ngày 11/9/2024 1974 Giáp Dần Thủy Nam 8 14 65 86 Nữ 7 23 54 79 1986 Bính Dần Hỏa Nam 5 22 53 94 Nữ 1 28 43 91 1998 Mậu Dần Thổ Nam 2 28 53 85 Nữ 4 28 61 88 1950



2020 Canh Dần Mộc Nam 5

8 17 54 90 Nữ 1

7 24 63 95 1962 Nhâm Dần Kim Nam 2 19 40 76 Nữ 4 4 48 72

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 11/9/2024 của tuổi Dần:

Tử vi tuổi Giáp Dần (Thủy): Bạn đang muốn được tôn trọng và yêu thương nhiều hơn, tâm trạng gần đây không ổn lắm.

Tử vi tuổi Bính Dần (Hỏa): Hy vọng nhiều rồi cũng thất vọng nhiều cho mà xem, nhất là anh em trong họ với nhau.

Tử vi tuổi Mậu Dần (Thổ): Học hành, thi cử có tiến bộ, không để người khác phải phê bình, nhắc nhở.

Tử vi tuổi Canh Dần (Mộc): Hãy học cách khống chế cảm xúc của mình, đừng để tất cả mọi người đều khó chịu giống như bạn.

Tử vi tuổi Nhâm Dần (Kim): Dễ gặp phải người quen khi đi đến vùng đất mới, họ sẽ giúp đỡ bạn khá nhiều.

4. Con số may mắn hôm nay 11/9 cho tuổi Mão

Năm sinh Tuổi Mệnh Giới tính Quái số Con số may mắn ngày 11/9/2024 1975 Ất Mão Thủy Nam 7 8 56 67 Nữ 8 26 58 97 1987 Đinh Mão Hỏa Nam 4 19 51 73 Nữ 2 0 44 77 1939



1999 Kỷ Mão Thổ Nam 7

1 1 55 71 Nữ 8

5 15 60 80 1951 Tân Mão Mộc Nam 4 15 59 74 Nữ 2 14 40 98 1963 Quý Mão Kim Nam 1 0 62 82 Nữ 5 2 35 74

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 11/9/2024 của tuổi Mão:

Tử vi tuổi Ất Mão (Thủy): Hôm nay hãy làm phước để bản thân tiêu trừ được nghiệp chướng.

Tử vi tuổi Đinh Mão (Hỏa): Mọi thứ sẽ tiến hành như đúng dự định, chỉ cần bạn kiên trì thì sẽ thấy hy vọng.

Tử vi tuổi Kỷ Mão (Thổ): Đừng lo hộ chuyện của người khác khi chuyện của bản thân còn lo chưa xong.

Tử vi tuổi Tân Mão (Mộc): Chỉ mong không phải lo chuyện tiền bạc nữa, dạo này bạn làm ăn khá kém.

Tử vi tuổi Quý Mão (Kim): Nên để ý đến sức khỏe của bản thân, nhất là những ai đang gặp vấn đề về tiêu hóa.

5. Con số may mắn hôm nay 11/9 cho tuổi Thìn

Năm sinh Tuổi Mệnh Giới tính Quái số Con số may mắn ngày 11/9/2024 1964 Giáp Thìn Hỏa Nam 9 15 52 91 Nữ 6 10 66 74 1976 Bính Thìn Thổ Nam 6 12 54 79 Nữ 9 20 59 96 1988 Mậu Thìn Mộc Nam 3 29 55 67 Nữ 3 29 42 75 1940



2000 Canh Thìn Kim Nam 6

9 6 57 68 Nữ 9

6 16 51 97 1952 Nhâm Thìn Thủy Nam 3 16 39 77 Nữ 3 25 46 72

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 11/9/2024 của tuổi Thìn:

Tử vi tuổi Giáp Thìn (Hỏa): May mắn có tổ tiên nâng đỡ nên tránh được họa lớn, làm gì cũng phải cẩn thận.

Tử vi tuổi Bính Thìn (Thổ): Không ai có thể động đến gia đình bạn, hiền với người nhà nhưng không hiền với người lạ.

Tử vi tuổi Mậu Thìn (Mộc): Bạn bè quan tâm đến bạn nhiều hơn mọi ngày nhưng dường như bạn đang phớt lờ họ.

Tử vi tuổi Canh Thìn (Kim): Đừng đặt nặng vị trí của bạn trong lòng người khác, sớm muộn gì bạn cũng sẽ thất vọng.

Tử vi tuổi Nhâm Thìn (Thủy): Yêu thương bản thân nhiều hơn, hạ thấp kỳ vọng xuống thì sẽ đỡ đau đầu.

6. Con số may mắn hôm nay 11/9 cho tuổi Tỵ

Năm sinh Tuổi Mệnh Giới tính Quái số Con số may mắn ngày 11/9/2024 1965 Ất Tỵ Hỏa Nam 8 22 64 74 Nữ 7 27 48 96 1977 Đinh Tỵ Thổ Nam 5 11 48 93 Nữ 1 0 52 87 1989 Kỷ Tỵ Mộc Nam 2 33 47 84 Nữ 4 23 55 77 1941



2001 Tân Tỵ Kim Nam 5

8 17 56 83 Nữ 1

7 8 34 67 1953 Quý Tỵ Thủy Nam 2 23 49 97 Nữ 4 24 46 96

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 11/9/2024 của tuổi Tỵ:

Tử vi tuổi Ất Tỵ (Hỏa): Hạn chế ăn uống bên ngoài vì rất ảnh hưởng tới sức khỏe.

Tử vi tuổi Đinh Tỵ (Thổ): Ở nơi làm việc, mọi chuyện đều có thể xảy ra, bạn sẽ chẳng thể ngờ có những người cực xấu tính.

Tử vi tuổi Kỷ Tỵ (Mộc): Có những thứ dù tốt đẹp đến mấy nhưng nếu không có kết quả, thì đừng nên vương vấn, lâu rồi sẽ khiến bạn mệt mỏi.

Tử vi tuổi Tân Tỵ (Kim): Thực hiện nghiêm chỉnh những mục tiêu đã đề ra là nguyên tắc giúp bạn thành công.

Tử vi tuổi Quý Tỵ (Thủy): Càng khó khăn bạn sẽ càng mạnh mẽ và gan lì.

7. Con số may mắn hôm nay 11/9 cho tuổi Ngọ

Năm sinh Tuổi Mệnh Giới tính Quái số Con số may mắn ngày 11/9/2024 1954 Giáp Ngọ Kim Nam 1 27 60 84 Nữ 5 19 4 27 1966 Bính Ngọ Thủy Nam 7 21 54 94 Nữ 8 56 69 1 1978 Mậu Ngọ Hỏa Nam 4 14 9 4 Nữ 2 4 40 43 1990 Canh Ngọ Thổ Nam 1 43 67 22 Nữ 5 64 30 41 1942



2002 Nhâm Ngọ Mộc Nam 4

7 88 44 81 Nữ 2

8 79 17 16

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 11/9/2024 của tuổi Ngọ:

Tử vi tuổi Giáp Ngọ (Kim): Đi ra ngoài chơi thì nên nhờ người thân quen trông nhà hộ hoặc khóa cửa chặt vào.

Tử vi tuổi Bính Ngọ (Thủy): Có lộc lá bất ngờ, nên tiến hành những việc quan trọng trong ngày này.

Tử vi tuổi Mậu Ngọ (Hỏa): Không nên dây dưa tiền bạc với bạn bè, cẩn thận có tranh cãi lớn trong thời gian tới.

Tử vi tuổi Canh Ngọ (Thổ): Đừng quá dễ dàng bỏ qua cho sự thờ ơ, sự xúc phạm hay là sự phản bội của người khác đối với bạn.

Tử vi tuổi Nhâm Ngọ (Mộc): Tài lộc có chút may mắn nhưng không lớn, hãy quản lý chi tiêu thật tốt.

8. Con số may mắn hôm nay 11/9 cho tuổi Mùi

Năm sinh Tuổi Mệnh Giới tính Quái số Con số may mắn ngày 11/9/2024 1955 Ất Mùi Kim Nam 9 25 8 61 Nữ 6 93 27 85 1967 Đinh Mùi Thủy Nam 6 86 37 34 Nữ 9 19 65 58 1979 Kỷ Mùi Hỏa Nam 3 41 34 39 Nữ 3 27 30 38 1991 Tân Mùi Thổ Nam 9 45 78 92 Nữ 6 70 20 81 1943



2003 Quý Mùi Mộc Nam 3

6 7 59 81 Nữ 3

9 93 57 94

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 11/9 của tuổi Mùi:

Tử vi tuổi Ất Mùi (Kim): Những thứ nhỏ bé mang ý nghĩa sâu sắc có thể thực sự giúp bạn vượt qua những khó khăn trong hôm nay.

Tử vi tuổi Đinh Mùi (Thủy): Những cố gắng trong công việc sẽ đem lại thành quả tốt đẹp.

Tử vi tuổi Kỷ Mùi (Hỏa): Thành công không khoe khoang, luôn biết bản thân là ai nên được người khác nể nang.

Tử vi tuổi Tân Mùi (Thổ): Hãy tự tin theo đuổi ước mơ của bản thân nhưng cũng nên nghĩ cho gia đình.

Tử vi tuổi Quý Mùi (Mộc): Những ai yêu sâu sắc thì tổn thương nặng nề, càng lụy tình càng khổ.

9. Con số may mắn hôm nay 11/9/2024 cho tuổi Thân

Năm sinh Tuổi Mệnh Giới tính Quái số Con số may mắn ngày 11/9/2024 1956 Bính Thân Hỏa Nam 8 93 99 82 Nữ 7 43 35 85 1968 Mậu Thân Thổ Nam 5 69 53 22 Nữ 1 3 9 76 1980 Canh Thân Mộc Nam 2 63 10 50 Nữ 4 92 4 42 1992 Nhâm Thân Kim Nam 8 78 52 16 Nữ 7 2 4 11 1944



2004 Giáp Thân Thủy Nam 2

5 38 91 49 Nữ 4

1 77 72 33

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 11/9/2024 của tuổi Thân:

Tử vi tuổi Giáp Thân (Thủy): Chịu thiệt thòi cũng là cách để mình nhìn lại bản thân, đôi khi bạn sẽ hưởng lợi từ việc nhún nhường.

Tử vi tuổi Bính Thân (Hỏa): Đừng nghe thiên hạ, chuyện của bản thân nên tự quyết định, gió chiều nào theo chiều ấy là không tốt.

Tử vi tuổi Mậu Thân (Thổ): Tinh thần căng thẳng nên dành thời gian thư giãn cho bản thân nhiều hơn

Tử vi tuổi Canh Thân (Mộc): Thế gian này rộng lớn, hà cớ gì phải nắm chặt một người không buông?

Tử vi tuổi Nhâm Thân (Kim): Luôn hướng đến sự lương thiện, thích đến chùa để bình yên trong tâm hồn.

10. Con số may mắn hôm nay 11/9 cho tuổi Dậu

Năm sinh Tuổi Mệnh Giới tính Quái số Con số may mắn ngày 11/9/2024 1957 Đinh Dậu Hỏa Nam 7 5 46 73 Nữ 8 18 44 92 1969 Kỷ Dậu Thổ Nam 4 7 61 84 Nữ 2 6 50 83 1981 Tân Dậu Mộc Nam 1 4 36 72 Nữ 5 15 62 71 1993 Quý Dậu Kim Nam 7 23 47 90 Nữ 8 28 65 68 1945



2005 Ất Dậu Thủy Nam 1

4 33 51 87 Nữ 5

2 21 56 85

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 11/9/2024 của tuổi Dậu:

Tử vi tuổi Ất Dậu (Thủy): Bạn khá khó tính, bất cứ chuyện gì dù lớn hay nhỏ đều muốn phải thật hoàn hảo.

Tử vi tuổi Đinh Dậu (Hỏa): Khả năng cao sẽ gặp lại người thân cũ hoặc bạn bè cũ, cơ hội cho bạn thay đổi tâm trạng.

Tử vi tuổi Kỷ Dậu (Thổ): Tinh thần hăng hái, muốn tự chủ kinh tế nên rất chăm chỉ trau dồi kiến thức

Tử vi tuổi Tân Dậu (Mộc): Biết đâu những chuyện không thành là do ông trời đang cho bạn cơ hội để quay đầu lại.

Tử vi tuổi Quý Dậu (Kim): Ăn nói cực kỳ khôn ngoan nên làm gì cũng có người giúp.

11. Con số may mắn hôm nay 11/9 cho tuổi Tuất

Năm sinh Tuổi Mệnh Giới tính Quái số Con số may mắn ngày 11/9/2024 1946



2006 Bính Tuất Thổ Nam 9 28 55 80 Nữ 6 16 54 91 1958 Mậu Tuất Mộc Nam 6 9 52 67 Nữ 9 0 47 72 1970 Canh Tuất Kim Nam 3 14 38 86 Nữ 3 18 54 81 1982 Nhâm Tuất Thủy Nam 9 31 49 71 Nữ 6 33 65 88 1994 Giáp Tuất Hỏa Nam 9

3 25 65 80 Nữ 6

3 17 50 87

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 11/9/2024 của tuổi Tuất:

Tử vi tuổi Giáp Tuất (Hỏa): Đang ốm thì đừng lười vận động, càng nằm một chỗ càng khó khỏi bệnh.

Tử vi tuổi Bính Tuất (Thổ): Lao lực nhưng rồi sẽ có kết quả tốt, trời xanh luôn có mắt.

Tử vi tuổi Mậu Tuất (Mộc): Người khác đối xử với bạn bằng tổn thương bạn vẫn sẽ đáp lại bằng sự tử tế vì đơn giản đó là cách sống mà bạn được giáo dục.

Tử vi tuổi Canh Tuất (Kim): Không nên bỏ bụng chuyện lặt vặt, xởi lởi thì trời mới cho lộc.

Tử vi tuổi Nhâm Tuất (Thủy): Hôm nay tâm trạng của bạn phấn chấn hơn nhiều, muốn đi chơi xa.

12. Con số may mắn hôm nay 11/9 cho tuổi Hợi

Năm sinh Tuổi Mệnh Giới tính Quái số Con số may mắn ngày 11/9/2024 1995 Ất Hợi Hỏa Nam 5 5 63 89 Nữ 1 11 50 82 1959 Kỷ Hợi Mộc Nam 5 2 34 76 Nữ 1 2 63 99 1971 Tân Hợi Kim Nam 2 3 54 67 Nữ 4 12 35 99 1983 Quý Hợi Thủy Nam 8 18 38 86 Nữ 7 4 41 83 1947



2007 Đinh Hợi Thổ Nam 8

2 0 40 91 Nữ 7

4 23 57 91

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 11/9/2024 của tuổi Hợi:

Tử vi tuổi Ất Hợi (Hỏa): Đặt niềm tin sai chỗ dẫn đến những hậu quả đáng tiếc xảy ra.

Tử vi tuổi Đinh Hợi (Thổ): Người ta khó có thể quên đi điều bạn nói trong hôm nay vì nó có tính sát thương khá cao.

Tử vi tuổi Kỷ Hợi (Mộc): Cứ mạnh dạn nói lên ý kiến của bản thân nếu cảm thấy không được đối xử tử tế.

Tử vi tuổi Tân Hợi (Kim): Áp lực từ chính bản thân mà ra, bạn càng thoải mái càng trẻ lâu.

Tử vi tuổi Quý Hợi (Thủy): Cần để ý những việc trọng đại trong gia đình, không nên giao việc cho người bộp chộp.