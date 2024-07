Con số may mắn hôm nay 24/7/2024 theo 12 con giáp

Con số may mắn hôm nay 24/7/2024 cho 12 con giáp là gì? Tìm hiểu cặp số may mắn của từng con giáp và con số may mắn của bạn theo năm sinh

Mục lục

Hôm nay, 24/7, chúng ta hãy cùng khám phá những con số may mắn của từng con giáp và tìm hiểu cặp số nào sẽ mang lại vận may cho bạn trong ngày. Bạn có biết rằng con số may mắn hôm nay có thể dựa vào năm sinh của bạn? Hãy cùng chúng tôi phân tích tử vi ngày hôm nay để tìm ra con số may mắn phù hợp nhất với bạn và những con số sẽ giúp bạn thu hút tài lộc, may mắn trong ngày. Con số may mắn hôm nay 24/7 dành cho tuổi Tý Với tuổi Giáp Tý (1984), mệnh Hải Trung Kim: Nam giới có các con số may mắn là 67, 86, 78; nữ giới có các con số may mắn là 72, 77, 28.

Với tuổi Bính Tý (1996), mệnh Giản Hạ Thủy: Nam giới có các con số may mắn là 14,34, 94; nữ giới có các con số may mắn là 26, 27, 28.

Với tuổi Mậu Tý (2008), mệnh Tích Lịch Hỏa: Nam giới có các con số may mắn là 91, 73, 17; nữ giới có các con số may mắn là 72, 32, 82.

Với tuổi Canh Tý (1960), mệnh Bích Thượng Thổ: Nam giới có các con số may mắn là 24, 44, 94; nữ giới có các con số may mắn là 29, 22, 22.

Với tuổi Nhâm Tý (1972), mệnh Tang Đố Mộc: Nam giới có các con số may mắn là 93, 18, 73; nữ giới có các con số may mắn là 32, 29, 23. Ngoài con số may mắn hôm nay 24/7, bạn có thể tham khảo tử vi hôm nay 24/7 dành cho tuổi Tý: Tử vi tuổi Giáp Tý (1984, mệnh Kim): Vận trình gặp nhiều khó khăn, công việc có nguy cơ trì trệ do những sự cố bất ngờ phát sinh.

Tử vi tuổi Bính Tý (1996, mệnh Thủy): Cần kiểm soát cảm xúc và giữ bình tĩnh để tránh những quyết định thiếu sáng suốt.

Tử vi tuổi Mậu Tý (2008, mệnh Hỏa): Hãy cảnh giác cao độ để không bị kẻ xấu lợi dụng hoặc lừa gạt.

Tử vi tuổi Canh Tý (1960, mệnh Thổ): Cần học cách bảo vệ bản thân trong môi trường công sở nhiều thị phi và cạnh tranh.

Tử vi tuổi Nhâm Tý (1972, mệnh Mộc): Tránh trút giận lên người thân yêu để giữ gìn sự hài hòa trong mối quan hệ gia đình. Con số may mắn hôm nay 24/7 dành cho tuổi Sửu Với tuổi Ất Sửu (1985), mệnh Hải Trung Kim: Nam giới có các con số may mắn là 67, 76, và 86; nữ giới có các con số may mắn là 94, 99, và 31.

Với tuổi Đinh Sửu (1997), mệnh Giản Hạ Thủy: Nam giới có các con số may mắn là 31, 39, và 93; nữ giới có các con số may mắn là 39, 93 và 39.

Với tuổi Kỷ Sửu (2009), mệnh Tích Lịch Hỏa: Nam giới có các con số may mắn là 12, 93, và 91; nữ giới có các con số may mắn là 66, 72, và 26.

Với tuổi Tân Sửu (1961), mệnh Bích Thượng Thổ: Nam giới có các con số may mắn là 31, 39, và 34; nữ giới có các con số may mắn là 93, 33, và 93.

Với tuổi Quý Sửu (1973), mệnh Tang Đố Mộc: Nam giới có các con số may mắn là 32, 93, và 99; nữ giới có các con số may mắn là 66, 62, và 78. Điểm chú ý trong tử vi hôm nay 24/7 của người tuổi Sửu: Tử vi tuổi Ất Sửu (1985, mệnh Kim): Đừng vội vàng phàn nàn hay chỉ trích khi gặp khó khăn trong công việc, thay vào đó hãy giữ thái độ tích cực và tìm giải pháp.

Tử vi tuổi Đinh Sửu (1997, mệnh Thủy): Hãy tự nhìn lại bản thân để xem liệu bạn đã nỗ lực và làm việc chăm chỉ đủ để đạt được mục tiêu của mình chưa.

Tử vi tuổi Kỷ Sửu (2009, mệnh Hỏa): Cẩn thận trước những lời mời gọi đầu tư, đừng để mình bị cuốn vào những lĩnh vực không rõ ràng và hãy luôn tỉnh táo.

Tử vi tuổi Tân Sửu (1961, mệnh Thổ): Hãy sử dụng sự thông minh của mình để phân biệt giữa điều thật và điều giả, đừng để mình bị lừa dối.

Tử vi tuổi Quý Sửu (1973, mệnh Mộc): Những người độc thân có thể sẽ trải qua tình trạng có nhiều mối quan hệ nhưng chưa tìm được người phù hợp. Số hứng lộc cho tuổi Dần ngày hôm nay 24/7 Với tuổi Giáp Dần (1974), mệnh Đại Khe Thủy: Nam giới có các con số may mắn là 76,26,77; nữ giới có các con số may mắn là 77, 68, 62.

Với tuổi Bính Dần (1986), mệnh Lư Trung Hỏa: Nam giới có các con số may mắn là 27, 72, 22; nữ giới có các con số may mắn là 97, 17, 21.

Với tuổi Mậu Dần (1998), mệnh Thành Đầu Thổ: Nam giới có các con số may mắn là 22, 82, 72; nữ giới có các con số may mắn là 24, 24, 19.

Với tuổi Canh Dần (2010), mệnh Tùng Bách Mộc: Nam giới có các con số may mắn là 87, 26, 87; nữ giới có các con số may mắn là 86, 72, 26.

Với tuổi Nhâm Dần (1962), mệnh Kim Bạch Kim: Nam giới có các con số may mắn là 29, 28, 72; nữ giới có các con số may mắn là 14, 94, 43. Điểm chú ý trong tử vi hôm nay 24/7 của người tuổi Dần: Tử vi tuổi Giáp Dần (Thủy): Nhận được nhiều cơ hội trong công việc để khẳng định năng lực.

Tử vi tuổi Bính Dần (Hỏa): Có khả năng gắn kết tập thể, công việc thuận lợi hơn.

Tử vi tuổi Mậu Dần (Thổ): Tình hình tài chính chưa đủ để có thể thoải mái mua sắm.

Tử vi tuổi Canh Dần (Mộc): Hãy lên kế hoạch tài chính rõ ràng, nghiêm túc thực hiện.

Tử vi tuổi Nhâm Dần (Kim): Khi xảy ra mâu thuẫn, nên bình tĩnh nói chuyện với nhau. Số cát lành hôm nay 24/7 cho tuổi Mão Với tuổi Ất Mão (1975), mệnh Đại Khe Thủy: Nam giới có các con số may mắn là 27, 78, 82; nữ giới có các con số may mắn là 87, 78, 62.

Với tuổi Đinh Mão (1987), mệnh Lư Trung Hỏa: Nam giới có các con số may mắn là 49, 19, 42; nữ giới có các con số may mắn là 72, 28, 72.

Với tuổi Kỷ Mão (1999), mệnh Thành Đầu Thổ: Nam giới có các con số may mắn là 14, 13, 93; nữ giới có các con số may mắn là 22, 22, 82.

Với tuổi Tân Mão (1951), mệnh Tùng Bách Mộc: Nam giới có các con số may mắn là 42, 94, 24; nữ giới có các con số may mắn là 62, 92, 32.

Với tuổi Quý Mão (1963), mệnh Kim Bạch Kim: Nam giới có các con số may mắn là 97, 21, 41; nữ giới có các con số may mắn là 29, 32, 82. Điểm chú ý trong tử vi hôm nay 24/7 của người tuổi Mão: Tử vi tuổi Ất Mão (Thủy): Sự nghiệp tiến triển thuận lợi, hoàn thành mọi công việc.

Tử vi tuổi Đinh Mão (Hỏa): Gây ấn tượng tốt với cấp trên, rút ngắn khoảng cách tới mục tiêu.

Tử vi tuổi Kỷ Mão (Thổ): Phải làm nhiều nhiệm vụ hơn, cần nỗ lực chăm chỉ hơn.

Tử vi tuổi Tân Mão (Mộc): Chớ nên vội vàng đưa ra quyết định mà đánh mất lợi thế của mình.

Tử vi tuổi Quý Mão (Kim): Cần phải chú ý trong việc quản lý tài chính sao cho hợp lý. Con số may mắn hôm nay 24/7 cho tuổi Thìn Với tuổi Giáp Thìn (1964), mệnh Phú Đăng Hỏa: Nam giới có các con số may mắn là 49, 31, 19; nữ giới có các con số may mắn là 68, 26, 86.

Với tuổi Bính Thìn (1976), mệnh Sa Trung Thổ: Nam giới có các con số may mắn là 86, 76, 78; nữ giới có các con số may mắn là 31, 91, 13.

Với tuổi Mậu Thìn (1988), mệnh Đại Lâm Mộc: Nam giới có các con số may mắn là 93, 31, 34; nữ giới có các con số may mắn là 31, 39, 33.

Với tuổi Canh Thìn (2000), mệnh Bạch Lạp Kim: Nam giới có các con số may mắn là 92, 13, 23; nữ giới có các con số may mắn là 67, 87, 26.

Với tuổi Nhâm Thìn (1952), mệnh Trường Lưu Thủy: Nam giới có các con số may mắn là 33, 34, 93; nữ giới có các con số may mắn là 33, 34, 13. Điểm cần lưu ý trong tử vi hôm nay 24/7 của người tuổi Thìn: Tử vi tuổi Giáp Thìn (Hỏa): Gặp nhiều rủi ro, cẩn thận với các mối quan hệ với đồng nghiệp.

Tử vi tuổi Bính Thìn (Thổ): Phải luôn nghiêm túc cống hiến để tránh các vấn đề phát sinh.

Tử vi tuổi Mậu Thìn (Mộc): Cơ hội kiếm tiền không nhiều nhưng nhiều việc phải chi tiêu.

Tử vi tuổi Canh Thìn (Kim): Nên tránh nghe lời xúi giục đầu tư vào những chỗ mạo hiểm.

Tử vi tuổi Nhâm Thìn (Thủy): Nên có những tính toán kỹ hơn thay vì làm việc theo cảm tính. Số phát lộc cho tuổi Tị ngày hôm nay 24/7 Với tuổi Ất Tị (1965), mệnh Phú Đăng Hỏa: Nam giới có các con số may mắn là 67, 27, 82; nữ giới có các con số may mắn là 82, 82, 72.

Với tuổi Đinh Tị (1977), mệnh Sa Trung Thổ: Nam giới có các con số may mắn là 29, 22, 92; nữ giới có các con số may mắn là 41, 16, 13.

Với tuổi Kỷ Tị (1989), mệnh Đại Lâm Mộc: Nam giới có các con số may mắn là 62, 28, 62; nữ giới có các con số may mắn là 34, 91,42.

Với tuổi Tân Tị (2001), mệnh Bạch Lạp Kim: Nam giới có các con số may mắn là 62, 26, 72; nữ giới có các con số may mắn là 26, 87, 86.

Với tuổi Quý Tị (1953), mệnh Trường Lưu Thủy: Nam giới có các con số may mắn là 72, 29, 32 nữ giới có các con số may mắn là 94, 91, 49. Điểm cần lưu ý trong tử vi hôm nay 24/7 của người tuổi Tị: Tử vi tuổi Ất Tị (Hỏa): Công danh hanh thông, đạt được vị trí mong muốn.

Tử vi tuổi Đinh Tị (Thổ): Chớ nên ngủ quên trên chiến thắng, vẫn còn nhiều thử thách.

Tử vi tuổi Kỷ Tị (Mộc): Người làm công ăn lương có thêm thu nhập từ bên ngoài.

Tử vi tuổi Tân Tị (Kim): Người làm kinh doanh mở rộng quy, tìm được đối tác đáng tin.

Tử vi tuổi Quý Tị (Thủy): Thêm tự tin trong các kế hoạch công việc của mình. Con số may mắn hôm nay 24/7 cho tuổi Ngọ Với tuổi Giáp Ngọ (1954), mệnh Sa Trung Kim: Nam giới có các con số may mắn là 93, 47, 73; Nữ giới có các con số may mắn là 29, 28,72.

Với tuổi Bính Ngọ (1966), mệnh Thiên Hà Thủy: Nam giới có các con số may mắn là 77, 86, 82; Nữ giới có các con số may mắn là 87, 77, 26

Với tuổi Mậu Ngọ (1978), mệnh Thiên Thượng Hỏa: Nam giới có các con số may mắn là 91, 19, 94; Nữ giới có các con số may mắn là 28, 27, 27

Với tuổi Canh Ngọ (1990), mệnh Lộ Bàng Thổ: Nam giới có các con số may mắn là 47, 16, 17; Nữ giới có các con số may mắn là 29, 62, 22.

Với tuổi Nhâm Ngọ (2002), mệnh Dương Liễu Mộc: Nam giới có các con số may mắn là 86, 67, 68; Nữ giới có các con số may mắn là 77, 28, 76. Điểm cần lưu ý trong tử vi hôm nay 24/7 của người tuổi Ngọ: Tử vi tuổi Giáp Ngọ (Kim): Công việc suôn sẻ, các mối quan hệ tình cảm thuận hòa.

Tử vi tuổi Bính Ngọ (Thủy): Có sự kết nối tốt hơn, nhận được sự giúp đỡ đúng lúc cần.

Tử vi tuổi Mậu Ngọ (Hỏa): Có những quyết định sáng suốt liên quan đến chuyện tiền bạc.

Tử vi tuổi Canh Ngọ (Thổ): Tình hình tài chính ổn định, không hoang phí quá nhiều.

Tử vi tuổi Nhâm Ngọ (Mộc): Người độc thân tìm thấy người tâm đầu ý hợp với mình. Con số may mắn hôm nay 24/7 cho tuổi Mùi Với tuổi Ất Mùi (1955), mệnh Sa Trung Kim: Nam giới có các con số may mắn là 32, 92, 91; Nữ giới có các con số may mắn là 62, 72, 26.

Với tuổi Đinh Mùi (1967), mệnh Thiên Hà Thủy: Nam giới có các con số may mắn là 66, 62, 87; Nữ giới có các con số may mắn là 32, 91, 92.

Với tuổi Kỷ Mùi (1979), mệnh Thiên Thượng Hỏa: Nam giới có các con số may mắn là 93, 33, 31; Nữ giới có các con số may mắn là 13, 13, 93.

Với tuổi Tân Mùi (1991), mệnh Lộ Bàng Thổ: Nam giới có các con số may mắn là 93, 93, 23; Nữ giới có các con số may mắn là 72, 86, 68.

Với tuổi Quý Mùi (2003), mệnh Dương Liễu Mộc: Nam giới có các con số may mắn là 68, 26, 26; Nữ giới có các con số may mắn là 92, 13, 92. Điểm chú ý trong tử vi hôm nay 24/7 của người tuổi Mùi: Tử vi tuổi Ất Mùi (Kim): Tinh thần làm việc sa sút, thiếu quyết đoán, không có chính kiến.

Tử vi tuổi Đinh Mùi (Thủy): Cần xốc lại tinh thần của mình thì mọi việc sẽ dần được giải quyết.

Tử vi tuổi Kỷ Mùi (Hỏa): Các mối quan hệ nảy sinh nhiều mâu thuẫn, cản trở việc kiếm tiền.

Tử vi tuổi Tân Mùi (Thổ): Đừng để mâu thuẫn ảnh hưởng tới lợi ích của bản thân.

Tử vi tuổi Quý Mùi (Mộc): Đôi lứa nên cho nhau không gian riêng để bình tâm suy nghĩ. Con số may mắn hôm nay 24/7 cho tuổi Thân Với tuổi Bính Thân (1956), mệnh Sơn Hạ Hỏa: Nam giới có các con số may mắn là 27, 26, 82; Nữ giới có các con số may mắn là 72, 87, 87.

Với tuổi Mậu Thân (1968), mệnh Đại Trạch Thổ: Nam giới có các con số may mắn là 29, 23, 27; Nữ giới có các con số may mắn là 91, 73, 73.

Với tuổi Canh Thân (1980), mệnh Thạch Lựu Mộc: Nam giới có các con số may mắn là 28, 27, 82 ; Nữ giới có các con số may mắn là 42, 34, 43.

Với tuổi Nhâm Thân (1992), mệnh Kiếm Phong Kim: Nam giới có các con số may mắn là 78, 78, 28; Nữ giới có các con số may mắn là 68, 67, 78.

Với tuổi Giáp Thân (2004), mệnh Tuyền Trung Thủy: Nam giới có các con số may mắn là 72, 32, 23 Nữ giới có các con số may mắn là 73, 14, 47. Điểm chú ý trong tử vi hôm nay 24/7 của người tuổi Thân: Tử vi tuổi Giáp Thân (Thủy): Vận trình tình duyên tiến triển vô cùng tốt đẹp.

Tử vi tuổi Bính Thân (Hỏa): Chớ nên khăng khăng với nhận định của bản thân.

Tử vi tuổi Mậu Thân (Thổ): Nên kiểm soát cảm xúc để tránh làm mất lòng người thân.

Tử vi tuổi Canh Thân (Mộc): Trước khi đưa ra quyết định, hãy suy xét kỹ lưỡng.

Tử vi tuổi Nhâm Thân (Kim): Dễ đánh mất cơ hội thăng tiến do quá bảo thủ. Số vượng tài hôm nay 24/7 cho tuổi Dậu Với tuổi Đinh Dậu (1957), mệnh Sơn Hạ Hỏa: Nam giới có các con số may mắn là 82, 27, 68; Nữ giới có các con số may mắn là 78, 68, 67.77, 28, 76.

Với tuổi Kỷ Dậu (1969), mệnh Đại Trạch Thổ: Nam giới có các con số may mắn là 42, 19, 91; Nữ giới có các con số may mắn là 82, 28, 27.

Với tuổi Tân Dậu (1981), mệnh Thạch Lựu Mộc: Nam giới có các con số may mắn là 416, 41, 17; Nữ giới có các con số may mắn là 23, 82, 92.

Với tuổi Quý Dậu (1993), mệnh Kiếm Phong Kim: Nam giới có các con số may mắn là 27, 68, 68; Nữ giới có các con số may mắn là 27, 77, 72.

Với tuổi Ất Dậu (2005), mệnh Tuyền Trung Thủy: Nam giới có các con số may mắn là 14, 43, 49; Nữ giới có các con số may mắn là 26, 28, 29. Điểm chú ý trong tử vi hôm nay 24/7 của người tuổi Dậu: Tử vi tuổi Ất Dậu (Thủy): Tự đưa ra các quyết định quan trọng, dám nghĩ dám làm.

Tử vi tuổi Đinh Dậu (Hỏa): Không gặp phải trở ngại nào về tài chính.

Tử vi tuổi Kỷ Dậu (Thổ): Trở nên tự tin và quyết đoán hơn trong công việc.

Tử vi tuổi Tân Dậu (Mộc): Có thể bị cấp trên đánh giá sai lệch, mất đi tâm trạng làm việc.

Tử vi tuổi Quý Dậu (Kim): Vận trình tình duyên khởi sắc, các mối quan hệ tốt đẹp. Số may hôm nay 24/7 cho tuổi Tuất Với tuổi Bính Tuất (1946), mệnh Ốc Thượng Thổ: Nam giới có các con số may mắn là 91, 19, 32; Nữ giới có các con số may mắn là 78, 68, 67.

Với tuổi Mậu Tuất (1958), mệnh Bình Địa Mộc: Nam giới có các con số may mắn là 67, 78, 68; Nữ giới có các con số may mắn là 31, 19, 92.

Với tuổi Canh Tuất (1970), mệnh Thoa Xuyến Kim: Nam giới có các con số may mắn là 39, 43, 33; Nữ giới có các con số may mắn là 34, 13, 43.

Với tuổi Nhâm Tuất (1982), mệnh Đại Hải Thủy: Nam giới có các con số may mắn là 12, 13, 94; Nữ giới có các con số may mắn là 76, 87, 78.

Với tuổi Bính Tuất (2006), mệnh Ốc Thượng Thổ: Nam giới có các con số may mắn là 39, 13, 34; Nữ giới có các con số may mắn là 43, 33, 43. Điểm chú ý trong tử vi hôm nay 24/7 của người tuổi Tuất: Tử vi tuổi Giáp Tuất (Hỏa): Nên phân bổ thời gian cho công việc một cách hợp lý.

Tử vi tuổi Bính Tuất (Thổ): Khối lượng công việc tăng lên, tránh để mọi thứ chồng chéo.

Tử vi tuổi Mậu Tuất (Mộc): Làm mọi việc theo lối mòn sẽ mất đi động lực, tham vọng.

Tử vi tuổi Canh Tuất (Kim): Nên thay đổi, đổi mới bản thân để tìm kiếm thêm cơ hội.

Tử vi tuổi Nhâm Tuất (Thủy): Đường tình duyên nhiều trắc trở, chớ nên đốt cháy giai đoạn. Con số may mắn hôm nay 22/7 cho tuổi Hợi Với tuổi Ất Hợi (1995), mệnh Sơn Đầu Hỏa: Nam giới có các con số may mắn là 26, 28, 82; Nữ giới có các con số may mắn là 13, 11, 11.

Với tuổi Kỷ Hợi (1959), mệnh Bình Địa Mộc: Nam giới có các con số may mắn là 28, 72, 22 Nữ giới có các con số may mắn là 91, 73, 91.

Với tuổi Tân Hợi (1971), mệnh Thoa Xuyến Kim: Nam giới có các con số may mắn là 29, 92, 92; Nữ giới có các con số may mắn là 19, 19, 42.

Với tuổi Quý Hợi (1983), mệnh Đại Hải Thủy: Nam giới có các con số may mắn là 78, 78, 67; Nữ giới có các con số may mắn là 87, 72, 62.

Với tuổi Đinh Hợi (2007), mệnh Ốc Thượng Thổ: Nam giới có các con số may mắn là 92, 72, 27; Nữ giới có các con số may mắn là 43, 91, 44. Điểm chú ý trong tử vi hôm nay 24/7 của người tuổi Hợi: Tử vi tuổi Ất Hợi (Hỏa): Gặp nhiều may mắn về tiền bạc, trao đổi hàng hóa.

Tử vi tuổi Đinh Hợi (Thổ): Hưởng nhiều thành quả giá trị trong công việc.

Tử vi tuổi Kỷ Hợi (Mộc): Thách thức tạo ra sự bứt phá trong công việc.

Tử vi tuổi Tân Hợi (Kim): Có đủ năng lực để đảm đương trọng trách chứ đừng ôm đồm.

Tử vi tuổi Quý Hợi (Thủy): Đôi lứa ngày càng thấu hiểu nhau, có thể tính tới hôn nhân. Min Hy (t/h)