Con trai tiểu thư Hà Thành nức tiếng và đạo diễn trăm tỷ trổ mã ở tuổi 13: Biết 4 thứ tiếng, 10 tuổi đã làm được điều bất ngờ

Lý Hải và Minh Hà kết hôn vào năm 2010. Sau hơn một thập kỷ chung sống dưới một mái nhà, cả hai có bốn người con lần lượt là Rio, Cherry, Sunny, Mio. Trước khi trở thành vợ Lý Hải, Minh Hà từng là tiểu thư Hà thành sinh trưởng trong gia đình có truyền thống Giáo dục, xinh đẹp nức tiếng.

Minh Hà tốt nghiệp trường Đại học Luật TP.HCM. Sau đó, cô đi Du học ngành Luật Thương mại Quốc tế tại Đại học Leicester nổi tiếng nước Anh. Đến năm 2011, bà xã Lý Hải lấy được bằng Thạc sĩ.

Trải qua nhiều năm, hôn nhân của cặp đôi tiểu thư - đạo diễn bình dị, không màu mè khoa trương nhưng vẫn đủ hạnh phúc để được nhiều người ngưỡng mộ.

Mới đây, Lý Hải đã chia sẻ loạt ảnh trong bữa tiệc sinh nhật dành cho con trai đầu lòng. Anh hạnh phúc nhắn nhủ quý tử: "Chúc mừng Rio tròn 13 tuổi. Ba Hải cặm cụi bơm một phòng bong bóng để tạo bất ngờ cho con trai. Chúc con Sức khoẻ, vui vẻ và luôn làm được những điều con mong muốn nhé. Cả nhà yêu con".

Được biết, Rio nhà Lý Hải là một trong những cậu ấm nhà sao Việt luôn được khen ngợi ngoan ngoãn, giỏi giang, đa tài. Trong 4 người con, vợ chồng đạo diễn Lý Hải thường xuyên khoe thành tích nổi trội trong học tập của con trai đầu lòng lên mạng Xã hội. Đáng ngạc nhiên là Rio không học trường quốc tế đắt đỏ như nhiều con của sao Việt mà học trường công vì Lý Hải - Minh Hà muốn con được học tập và phát triển như bao đứa trẻ bình thường khác.

Khi mới 7-8 tuổi, Rio biết 4 ngôn ngữ là tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn và Trung. Đối với 3 ngôn ngữ Hàn - Trung - Nhật thì nhóc tỳ có trình độ giao tiếp cơ bản, phát âm chuẩn. Còn đối với tiếng Anh, cả Rio và các em đều được bố mẹ cho theo học từ khi 5 tuổi nên rất tự tin.

Lý Hải từng khoe con trai đầu được cô giáo khen ngợi vì có nét chữ đẹp như in, chăm chỉ học tập. Minh Hà tự hào tiết lộ chữ con trai đẹp là do tự luyện chứ không học ở trung tâm nào, mẹ bỉm từng nói: "Từ lớp 1, Rio ước mơ được ở lại trễ giờ để học viết chữ đẹp, nhưng vì hoàn cảnh, cuối giờ học phải đi đón em nên không làm được. Vậy mà tới ngày lớp 3, anh 2 Rio làm ba mẹ, ông bà, thầy cô giật cả mình vì không biết tự luyện hồi nào. Và Rio đã được cô giáo cho đi thi viết chữ đẹp mà không cần luyện qua lớp nào hết. Có công mài sắt có ngày nên kim".

Là con của người nổi tiếng, vì thế Rio cũng được bố cho làm quen với ống kính ngay từ nhỏ. Một trong những điều khiến nhóc tỳ nhà Lý Hải tạo được ấn tượng trong mắt công chúng là sự tự tin mỗi khi lên Phim trường. Khi được 4 tuổi thì Rio đã góp mặt một vài phân đoạn trong phim "Lật Mặt 2".

Cách đây 3 năm, cậu cả nhà Lý Hải còn gây bất ngờ tự sản xuất và làm phim với êkip "của nhà trồng được" là các em. Khi xem thành phẩm của con trai, Minh Hà phải thốt lên: "Khi bố mẹ xem đã rất bất ngờ vì em tự mày mò không ai chỉ hết". Từ năm 9 tuổi, Rio cũng bày tỏ mong muốn nối nghiệp ba khi chia sẻ: "Con rất thích làm nghề đạo diễn và viết kịch bản giống bố của con".

Không chỉ gây bất ngờ vì niềm đam mê với phim ảnh, con trai Lý Hải còn chuẩn "con nhà nòi" vì có tài năng đánh đàn chuyên nghiệp khi 12 tuổi. Minh Hà cho biết các kỹ năng này thường do con trai chủ động học và cố gắng luyện tập mỗi ngày.

Có 4 nhóc tỳ ngoan ngoãn, thông minh, Lý Hải thường được dân tình hỏi về bí quyết nuôi dạy con. Nam đạo diễn từng nói: "Lý Hải rất thích dạy cho con những kỹ năng sinh tồn, hơn là cho con tiền. Hải không muốn cho tiền để làm con hài lòng. Mình muốn cho con vốn sống để khi không có ba mẹ ở bên, con vẫn có thể đứng vững trên đôi chân của mình.

Mình bỏ hết thời gian bây giờ ra để dạy con, làm sao cho nó kỹ năng sống hay nhất có thể, tạo cho con nền móng vững chắc nhất trước khi vào đời. Mình phát hiện ra năng khiếu của con để đẩy nó lên ngay từ bây giờ chứ không chỉ chăm chăm đi kiếm tiền để dành cho con sau này". Nhờ dạy con khoa học và hiệu quả nên Lý Hải - Minh Hà có được tổ ấm tràn ngập niềm vui.

Theo Hiểu Đan

Theo phunumoi.net.vn

