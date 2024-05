Nếu Trấn Thành đại chiến Lý Hải ở phòng vé, chuyện gì sẽ xảy ra?

Nhiều ý kiến cho rằng nếu phim Trấn Thành và Lý Hải ra mắt cùng một thời điểm sẽ tạo ra sự kích cầu lớn cho phòng vé, doanh thu có thể lên tới gần 1.000 tỷ đồng.

Giống như các thị trường điện ảnh trên thế giới, ngành nghệ thuật thứ 7 của Việt Nam cũng đối diện với những khó khăn kể từ sau đại dịch Covid-19 lẫn sự cạnh tranh của các nền tảng chiếu phim trực tuyến.

Tuy nhiên, tin vui cho điện ảnh nước nhà là tổng doanh thu phim Việt những năm qua tiến triển rõ rệt và tốc độ tăng trưởng nhanh tại thị trường Đông Nam Á. Trong đó, Trấn Thành và Lý Hải là hai cái tên xác lập kỷ lục “đạo diễn nghìn tỷ đồng” của Việt Nam.

Sau các dự án, Trấn Thành cho thấy tham vọng trấn giữ mùa phim Tết. Trong khi đó, Lý Hải thống trị mùa phim lễ 30/4 - 1/5. Hai đạo diễn từng “đụng độ” với không ít nhà làm phim khác. Song phim của Trấn Thành và Lý Hải chưa từng "chạm mặt" ngoài phòng vé.

Sẽ ra sao khi hai “đạo diễn nghìn tỷ đồng” của điện ảnh Việt bước vào một cuộc đấu chung?

Câu hỏi đó nhận không ít sự quan tâm của giới chuyên môn lẫn khán giả yêu phim Việt.

“Đế chế” Trấn Thành và Lý Hải

Sau gần một thập kỷ xây dựng và phát triển thương hiệu Lật mặt, Lý Hải chính thức trở thành đạo diễn thứ hai chinh phục cột mốc “đạo diễn nghìn tỷ đồng” của điện ảnh Việt.

Phần mới nhất của series là Lật mặt 7: Một điều ước vẫn đang kiếm tiền ở ngoài rạp. Theo thống kê trên Box Office Vietnam (đơn vị thống kê phòng vé độc lập), tính đến trưa 10/5, phim dắt túi gần 330 tỷ đồng.

Lý Hải và Trấn Thành đang là hai đạo diễn nghìn tỷ đồng của điện ảnh Việt.

Tác phẩm liên tiếp đứng đầu phòng vé trong 3 tuần, kể từ thời điểm phát hành. Ở chặng cuối, đối thủ của Lật mặt 7 là bom tấn Hollywood Kingdom of the Planet of the Apes (Hành tinh khỉ: Vương quốc mới).

Theo dự đoán của giới chuyên môn, bộ phim của Lý Hải vẫn tiếp tục giữ ngôi vương phòng vé trong thời gian tới. Tác phẩm có thể cán mốc 350 tỷ đồng trước khi kết thúc hành trình ở màn ảnh rộng.

Nếu không có gì thay đổi, Lý Hải sẽ tiếp tục đưa đứa con tinh thần của anh đến một số thị trường quốc tế, như cách mà Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh từng làm. Điều này giúp Lý Hải có thể nâng tổng doanh thu của phim lên tới 400 tỷ đồng.

Như vậy, sau 7 phần phim, tổng doanh thu của thương hiệu Lật mặt có thể vượt ngoài con số 1.200 tỷ đồng. Theo đó, Lý Hải đang bám sát Trấn Thành về thành tích tổng doanh thu phòng vé.

Mai là phim có doanh thu cao nhất của Trấn Thành.

Hiện Trấn Thành là đạo diễn duy nhất nắm giữ trong tay ba phim đều có thành tích trên 390 tỷ đồng: Bố già (395 tỷ đồng – 2021); Nhà bà Nữ (459 tỷ đồng - 2023) và gần nhất là Mai (551 tỷ đồng). Chưa kể, ở vai trò nhà sản xuất, Trấn Thành còn có phim Đất rừng phương Nam với thành tích hơn 140 tỷ đồng.

Điểm chung của Lý Hải và Trấn Thành là qua mỗi năm, doanh thu phim sau đều cao hơn trước. Cả hai đều cho thấy sức hút, sự am hiểu thị trường, khán giả và chịu khó thay đổi. Ngoài ra, chất lượng cũng như mức độ đầu tư của mỗi bộ phim đều tăng lên theo từng dự án. Với Mai, Trấn Thành thậm chí còn chi 50 tỷ đồng cho một dự án tâm lý, tình cảm.

Nếu hai “đạo diễn nghìn tỷ đồng” bước vào cuộc đấu

Điểm khác lớn nhất giữa hai phim của Lý Hải và Trấn Thành là thời điểm phát hành. Bộ đôi đạo diễn cho thấy tham vọng trấn giữ hai mùa phim lớn nhất trong năm. Trong khi Trấn Thành độc chiếm thị trường phim Tết, Lý Hải đang thống trị mùa phim lễ 30/4 - 1/5. Khả năng hai đạo diễn đụng độ chung phim ở cùng thời điểm là khó xảy ra. Nhưng nếu có một cuộc song đấu giữa hai “đạo diễn nghìn tỷ đồng” diễn ra, thị trường phim Việt sẽ sôi động chưa từng thấy, có khả năng tạo ra một “cú nổ” lớn về mặt truyền thông, social.

Hai đạo diễn đều sẽ có những “quân bài” riêng để chinh phục khán giả. Ở góc độ khán giả, người xem phim của Lý Hải sẽ tò mò về phim của Trấn Thành. Ngược lại, những khách hàng đã mua vé xem phim của Trấn Thành cũng muốn biết nội dung phim của Lý Hải ra sao. Chưa tính bài toán doanh thu, rõ ràng, về mặt quảng bá, cả hai bên đều có lợi.

Barbie của đạo diễn Greta Gerwig và Oppenheimer đến từ Christopher Nolan từng có cuộc đấu ngoài phòng vé vào tháng 7/2023.

Sự cạnh tranh, đối đầu này hoàn toàn lành mạnh và có thể cùng lúc giúp hai đạo diễn, hai tác phẩm “chiếm sóng” ngoài rạp.

Trên thế giới, việc hai bộ phim bom tấn cùng lúc phát hành ngoài rạp, không phải trường hợp hy hữu. Gần nhất, vào tháng 7/2023, Barbie của đạo diễn Greta Gerwig và Oppenheimer đến từ Christopher Nolan, ra mắt cùng ngày, tạo nên một cuộc đại chiến phòng vé.

Hiện tượng "Barbenheimer" lan tỏa trên toàn cầu trong thời gian dài. Những chủ đề liên quan đến Barbie và Oppenheimer thống trị các nền tảng mạng xã hội. Nhờ vậy, hai bom tấn điện ảnh đã càn quét mọi rạp chiếu và nhận nhiều lời khen ngợi từ giới phê bình.

Barbie sau đó tạo nên hiện tượng phòng vé với doanh thu hơn 1,44 tỷ USD. Bộ phim của diễn Greta Gerwig nằm trong top 10 tác phẩm có doanh thu phòng vé toàn cầu cao nhất năm 2023. Trong khi đó, Oppenheimer cũng xác lập kỷ lục là phim tiểu sử có doanh thu cao nhất mọi thời với doanh thu hơn 972 triệu USD. Bộ phim về cha đẻ của bom nguyên tử cũng đại thắng tại Oscar 2024 với 7 giải thưởng.

Trên The Wrap, Shawn Robbins, Giám đốc phân tích của Box Office Pro nhận định việc Universal lẫn Warner Bros. chấp nhận một cuộc đối đầu ngoài phòng vé vì họ biết nhắm đến lượng đối tượng khán giả khác nhau. Điều này mang lại sự tích cực, lành mạnh, đa dạng cho thị trường phim lẫn khán giả.

“Ngành công nghiệp điện ảnh cần tích cực phát hành nhiều hơn thay vì chỉ trình làng một phim lớn vào một thời điểm nhất định”, Robbins nói.

Trở lại với thị trường phim nội địa, theo nhìn nhận của các chuyên gia, khả năng Lý Hải và Trấn Thành bước vào một cuộc đấu chung khó diễn ra.

Trao đổi với báo chí, nhà sản xuất Cao Tùng, người có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát hành phim cho rằng thị trường phim, số lượng cụm rạp và khán giả ở Việt Nam còn thấp. Vì vậy, việc hai đạo diễn lớn như Lý Hải, Trấn Thành cùng ra mắt phim cùng thời điểm có thể gây chia đôi thị phần và ảnh hưởng không nhỏ đến bài toán kinh doanh tổng thể.

“Nếu hai phim cùng ra mắt ở cùng thời điểm, doanh thu của mỗi phim có thể không đạt được như mong muốn. Khả năng về doanh thu phòng vé trên nghìn tỷ đồng không thể đạt tới. Bởi sức hấp thụ của thị trường Việt hiện không đạt được đến mức đó. Tôi nghĩ việc phát hành kiểu này phần nào sẽ tổn hại doanh thu phòng vé lẫn nhau. Tốt nhất vẫn là cả hai nên ra mắt ở hai thời điểm khác nhau”, anh Cao Tùng nhận định.